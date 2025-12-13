Los hombres solteros hoy: cómo ven las relaciones afectivas según la edad

Compartir con amigos y disfrutar tiempos a solas forma parte central de la vida de los solteros actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos tiempos de redes sociales, de movidas sociales, de género y de cambios en las perspectivas personales, las características de la soltería no son las mismas que antes.

Los solteros se toman su tiempo para establecer un vínculo, los más jóvenes priorizan la vida social, el trabajo, los estudios y los adultos no quieren perder los espacios personales, excepto que la otra persona se ajuste a serie de pautas que tiene mucho de ideal y poco de realidad. Las altas expectativas y la idealización de conductas y de estatus social y económico son más fuertes que el deseo de relacionarse.

Además, la sociedad despliega alternativas para que la falta de amor no se sienta tanto (grupos de amigos, actividades varias o disfrutar la soledad quedándose en la casa mirando series, usando por horas las redes sociales o pidiendo deliverys varios). Muchas personas se convencen de que la soltería es la mejor opción frente a modelos de relaciones fluctuantes y difíciles de sostener en el tiempo.

Un estudio sobre Solteros en EEUU 2025 realizado por la página de contactos Match y El instituto Kinsey de Sexología revela muchos datos de lo que sucede con este grupo cada vez más numeroso.

La muestra de 5.000 personas entre 18 a 98 años con desgloses generacionales para la Generación Z (18-27), los Millennials (28-43), la Generación X (44-59) y los Baby Boomers (60+).

Según el estudio, solo el 8% considera que la soltería tiene mala reputación social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio describe lo que sucede en este grupo de la sociedad norteamericana, pero también puede extenderse a otros países occidentales. Los modos conductuales pueden ser diferentes, sin embargo, los deseos y necesidades más profundos se asemejan.

“Los solteros de hoy son emocionalmente inteligentes, sorprendentemente optimistas y se toman en serio la búsqueda del amor en sus propios términos”, dice el informe y remarca sobre los solteros:

El 46% está listo para una relación a largo plazo.

Solo el 8% piensa que estar soltero está mal visto socialmente.

Pero tener citas es caro: un promedio de 213 dólares al mes, y quienes tienen citas activamente gastan más de 300 dólares (habría que adaptarlo a nuestro país)

Los millennials (28 a 43 años) siguen liderando la generación más sexual y la Z ((18 a 27) la que menos interés tienen, pero hay indicios de que la “recesión sexual” de la Generación Z está disminuyendo.

Expectativas altas

La Generación Z lidera el uso de inteligencia artificial para citas, con un 49% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los solteros no le tienen miedo al compromiso, solo que esperan que una relación cumpla con diferentes pautas, en caso contrario seguirán esperando, sin apuro.

El 70% de los solteros afirma que la química sexual es fundamental.

El 72 % afirma que la química sexual se tiene que dar en las tres primeras citas.

58% de las mujeres afirman que no están interesadas en el sexo casual frente al 39 % de los hombres.

22% se centra en la confianza y en la conexión emocional.

22 % no quería tener relaciones sexuales en las primeras citas.

Según estos resultados el encuentro sexual no es solo placer, actúa como un termómetro de compatibilidad, de piel y conexión subjetiva. Los contactos que surgen a través de aplicaciones tienen menos autenticidad (mentiras, ocultamientos, etc.) que dificultan la compatibilidad interpersonal, provocando enojos y rechazo.

La necesidad de estar en contacto cuerpo a cuerpo acorta las conexiones virtuales para pasar a la acción, tiempo atrás la comunicación virtual podía durar mucho tiempo hasta tomar la decisión de encontrarse.

El 46% de los solteros afirma estar listo para una relación a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es falta de interés, es falta de alineación.

Esta frase revela la situación actual de los solteros. Los hombres y las mujeres están atentos, diría alerta, a captar datos negativos del otro. Las experiencias sexoafectivas anteriores, más la información que reciben de amigos, de la familia, de las redes sociales, ayudan a armar un punteado mental, una especie de check list que aprueba o desaprueba las conductas del otro. Las creencias impuestas regulan el deseo de estar con otro, una especie de filtro que levanta la bandera roja o la verde según lo que se perciba.

Sin embargo, según los datos recogidos por el estudio, quienes pasan la barrera de la inhibición hacia el sexo, tienen más posibilidades de descubrir si el factor piel es concluyente para continuar o no una relación. La tendencia actual al individualismo, a fomentar los proyectos personales en detrimento de los vínculos amorosos es una realidad cada vez más evidente.

La necesidad de construir la experiencia propia, la falta de tiempo y de predisposición para estar en pareja, la valoración de otros grupos sociales (familia, amigos), la crítica a las expectativas sociales (noviazgo, trabajo, familia, estatus social), son algunos de los factores que se tienen muy en cuenta a la hora de formar pareja.

Diferencias según las generaciones

Los millennials son la generación más activa sexualmente y la que más usa apps de citas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Generación Z: los solteros neo tradicionalistas (18 a 27 años)

El 69% dice no estar preparado para una relación, pero muchos expresan su deseo de tener una.

La generación Z es la más propensa a ser célibe intencional (30 %), lo que indica un alejamiento de la cultura de encuentros casuales.

El 49% de la Generación Z ha utilizado la IA para citas, más que cualquier otra generación.

La generación Z es la más conservadora en lo sexual, con un 29% que afirma que el sexo solo debería ocurrir después de una relación comprometida.

El 50% tiene relaciones sexuales al menos una vez al mes comparado con el 40% del año pasado, por lo cual está mejorando la recesión.

Millennials: los aventureros románticos (28 a 43 años)

Una pareja joven sonríe y ríe juntos en el interior de su hogar, reflejando complicidad y felicidad en un ambiente moderno y luminoso. La imagen transmite bienestar y armonía en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 64% quiere una relación seria, pero el 39% está abierto a citas informales.

El 52% siente que se ha quedado atrás en sus metas de vida, particularmente en el matrimonio y los hijos.

Gastan un promedio de 289 dólares al mes en citas, un fuerte aumento con respecto a años anteriores.

Los millennials son la generación más activa sexualmente, con más de la mitad declarando tener relaciones sexuales al menos una vez al mes.

El 50% de los millennials afirma estar “aburrido del sexo convencional”, el porcentaje más alto entre todos los grupos de edad.

Los millennials son quienes más utilizan las aplicaciones de citas.

Generación X (44 a 59 años)

La generación X es la más propensa a sentirse postergada en la vida.

El 48% se han divorciado, lo que aumenta la sensación de desajuste respecta a las expectativas de juventud.

Son más tolerantes y abiertos con los roles de género tradicionales.

Usan menos las aplicaciones de citas, prefiriendo los encuentros en persona.

Usan menos la IA comparada con los de la generación Z y los millennials, aunque están interesados en saber de qué se trata.

Generación Baby Boomers (más de 60)

Solo 1 de cada 5 mujeres mayores de 60 años declara sentir deseo sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los boomers son oficialmente la generación menos sexual. Menos de 1 de cada 5 mujeres en este rango de edad sienten deseo sexual.

Desde la década del 90, con la llegada del Viagra , los hombres maduros se sienten más seguros sexualmente.

Mantener vínculos sociales, hacer ejercicio físico y controles médicos ayudan a que el cuerpo acompañe el ánimo juvenil.

Se apoyan en la experiencia de vida más que en una “lista de conductas” que el otro debe tener.

Si bien el sexo es importante, valoran el romanticismo, la compañía, la vida familiar.

Muchos solteros tienen una mirada crítica sobre la vida familiar y todo que conlleva. Mirando en perspectiva, se sienten distantes, hasta orgullosos por disponer de sus tiempos y por no tener las responsabilidades que significa estar en familia, sobre todo si se tienen hijos.

La generación Z está en ese intermedio que rescata los valores del amor romántico, poniendo el foco en la relación, sin hijos o postergando la maternidad.