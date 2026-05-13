Tragedia en Córdoba: un hombre de 64 años murió tras quedar atrapado en una cosechadora

La víctima, de 64 años y oriunda de Las Junturas, presentaba lesiones en sus miembros inferiores al momento en que los efectivos policiales llegaron al lugar

Un trabajador rural de 64 años murió en la tarde del martes tras quedar atrapado por una máquina cosechadora en un campo agrícola ubicado en la zona de Alto Alegre, provincia de Córdoba. El hecho ocurrió en el sector conocido como Camino Rural 25 y la causa quedó bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción.

El aviso llegó a la policía cerca de las 20:30 horas, cuando efectivos se trasladaron al lote rural donde se desarrollaban tareas de cosecha. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre sin signos vitales. La víctima, oriunda de Las Junturas, presentaba lesiones en sus miembros inferiores de carácter irreparable, y a pocos metros del cuerpo se hallaba la maquinaria agrícola.

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Según las primeras hipótesis que manejan las autoridades, el trabajador habría sido succionado por la cosechadora mientras realizaba sus labores en el campo. “Esta máquina habría succionado a este hombre, produciéndole lesiones irreparables en las piernas, lo que provocó que perdiera la vida de manera inmediata”, indicaron fuentes del caso.

Las circunstancias exactas del deceso son materia de investigación. La Fiscalía de Instrucción de 2° Nominación de Bell Ville tomó intervención en el hecho y dispuso que personal de Policía Científica se constituyera en el lugar para dar inicio a las actuaciones correspondientes y determinar cómo se produjo el accidente laboral.

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El caso se enmarca en el contexto de las actividades propias del sector agrícola, donde el uso de maquinaria de gran porte representa uno de los principales factores de riesgo para los trabajadores rurales. Las diligencias judiciales continúan abiertas.

Tragedia en Salta: dos operarios murieron mientras realizaban arreglos en una cloaca

Dos trabajadores de Aguas del Norte murieron tras intoxicarse con gases en una tubería cloacal en Rivadavia Banda Sur, provincia de Salta, y otros dos fueron trasladados a Orán para recibir atención médica. Por el hecho, se inició una investigación judicial para determinar responsabilidades y si estaban en correcto funcionamiento los protocolos de seguridad.

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El trágico episodio se produjo el martes, alrededor de las 19:45, cuando un grupo de operarios de la empresa Aguas del Norte realizaba tareas de mantenimiento en una tubería cloacal. Uno de los trabajadores se descompensó en el interior de una fosa; sus compañeros ingresaron para intentar asistirlo, pero no lo lograron, señalaron medios locales.

Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Torres, padre de cuatro hijos, ambos oriundos de La Unión. El primero murió en el lugar; Torres falleció cerca de las 21:30 durante su traslado al Hospital San Ramón de la Nueva Orán.

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La versión del padre de Emanuel, Miguel Aguirre, introdujo un elemento que podría reorientar el curso de la investigación. En declaraciones a El Tribuno, antes de dirigirse a la morgue de Orán para reconocer el cuerpo de su hijo, el hombre sostuvo que el ingreso a la cámara no fue una decisión voluntaria del trabajador.

La hipótesis de la inhalación de gases tóxicos acumulados en el interior de la excavación es la que manejan las autoridades como causa principal del incidente, según informó InformateSalta. No obstante, esa versión deberá ser confirmada mediante pericias. Personal policial trabajó en el lugar y se aguardan directivas judiciales para avanzar con la investigación, que busca establecer con precisión las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

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Desde Aguas del Norte, emitieron un comunicado en el que expresaron que “lamentan con profundo dolor el fallecimiento de dos trabajadores de la compañía mientras cumplían funciones en Rivadavia Banda Sur” y aseguraron tener “a disposición todos los canales de asistencia y acompañamiento para las familias de las víctimas”.

Miguel Aguirre confirmó, en el marco de sus declaraciones a El Tribuno, que el director de la empresa, Jorge Ignacio Jarsún, viajaba desde Buenos Aires hacia Orán al momento en que se hacían públicas las denuncias. También señaló que representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias de Salta (SUTOSS) acompañaban a las familias de las víctimas.

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