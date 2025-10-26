Ciencia

Saltarse el desayuno podría aumentar el riesgo de síndrome metabólico, según afirman expertos

Una revisión científica publicada en Nutrients reveló que omitir la primera comida del día se asocia con obesidad abdominal, hipertensión y alteraciones en la glucosa

Por Martina Cortés Moschetti

Saltarse el desayuno eleva el
Saltarse el desayuno eleva el riesgo de síndrome metabólico, según una revisión científica reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saltarse el desayuno es una costumbre extendida entre aproximadamente el 15% de los estadounidenses, pero investigaciones recientes han puesto de relieve que las consecuencias pueden ser más serias de lo que se suele sospechar. Diversos especialistas advierten que omitir esta comida podría tener un impacto considerable en la salud metabólica y el bienestar general a largo plazo.

Una revisión científica publicada en la revista Nutrients, y citada por Women’s Health, analizó el impacto de omitir la primera comida del día sobre la salud metabólica

Hallazgos de la investigación: conexión entre desayuno y salud metabólica

El síndrome metabólico, objeto de este estudio, engloba condiciones como obesidad abdominal, hipertensión, niveles elevados de glucosa y colesterol, y se vincula con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo dos y accidentes cerebrovasculares. Se trata de un conjunto de alteraciones que, cuando aparecen juntas, aumentan la probabilidad de complicaciones graves para la salud.

El estudio analizó datos de
El estudio analizó datos de más de 118.000 personas y encontró vínculos entre saltarse el desayuno y factores de riesgo como obesidad abdominal y glucosa alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis incluyó datos de 118.385 participantes de nueve investigaciones previas y detectó una asociación constante entre evitar el desayuno y la presencia de factores de riesgo como obesidad abdominal, hiperglucemia y dislipidemia. Women’s Health destaca la importancia de los hábitos matutinos, sobre todo ante el crecimiento de las enfermedades metabólicas a nivel global.

Según Mayo Clinic, un desayuno equilibrado favorece el aporte de nutrientes esenciales, ayuda a mantener un peso adecuado y mejora la energía y el desempeño diario.

Mecanismos biológicos: ¿qué ocurre cuando se omite el desayuno?

Especialistas citados por Women’s Health explican que evitar el desayuno prolonga el ayuno nocturno, lo cual puede aumentar la resistencia a la insulina y favorecer la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol. Esta situación, con el tiempo, dificulta la regulación de la glucosa, eleva la presión arterial y los triglicéridos, y contribuye a la disfunción metabólica.

Además, omitir la primera comida altera el ritmo circadiano, el sistema que regula procesos como el metabolismo y el equilibrio hormonal. Esto puede afectar tanto la salud física como el bienestar emocional y favorecer el aumento de peso.

Otro punto relevante es que quienes no desayunan suelen consumir más calorías en el resto del día, lo que incrementa el riesgo de obesidad abdominal y deterioro de la sensibilidad a la insulina.

Omitir la primera comida del
Omitir la primera comida del día se asocia con obesidad abdominal, hipertensión y mayor riesgo de diabetes tipo 2

La ausencia del desayuno también puede perturbar la sensación de saciedad, facilitando la ingesta excesiva y dificultando una dieta equilibrada. Mayo Clinic destaca que desayunar contribuye a mantener niveles estables de glucosa y energía a lo largo de la mañana, reduciendo la probabilidad de optar por opciones poco saludables más adelante.

Los autores diferencian el ayuno programado del hecho de saltarse el desayuno de manera ocasional: el impacto metabólico depende de la frecuencia, el motivo y factores como el sexo y el estilo de vida, por lo que se recomienda individualizar cada caso.

Orientaciones de los expertos para iniciar bien el día

En cuanto a las recomendaciones, los dietistas coinciden en que un desayuno nutritivo y balanceado puede constituir una herramienta útil para mejorar la salud metabólica y prevenir riesgos asociados. Gans aconseja que la primera comida incluya proteínas, fibra y grasas saludables para prolongar la saciedad y aportar energía.

Entre los ejemplos propuestos, figuran yogur griego con fruta fresca y frutos secos, huevos con palta sobre pan integral o una porción de avena acompañada de mermelada de frutos secos y frutos rojos.

Un desayuno equilibrado ayuda a
Un desayuno equilibrado ayuda a mantener el peso, la energía y el bienestar metabólico, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keatley advierte que no es indispensable comer en abundancia si no se siente hambre al despertar, pero recomienda ingerir al menos una porción pequeña de alimentos nutritivos para activar el metabolismo y facilitar el cumplimiento de los requerimientos diarios de vitaminas y minerales.

También Mayo Clinic recomienda optar por opciones bajas en azúcares añadidos y grasas saturadas, privilegiando cereales integrales, lácteos descremados, frutas y proteínas magras.

Entre los hábitos recomendados, destaca la planificación del desayuno y la selección de opciones naturales, bajas en azúcares añadidos y ricas en micronutrientes.

Adoptar estas pautas en el desayuno favorece el control del apetito, mejora la distribución de nutrientes y ayuda a reducir el riesgo de síndrome metabólico.

En ese sentido, expertos de Women’s Health y Mayo Clinic resaltan que un desayuno adecuado contribuye al equilibrio metabólico y puede proteger frente a enfermedades crónicas. La evidencia respalda la importancia de iniciar el día con una ingesta equilibrada como parte de una alimentación planificada.

