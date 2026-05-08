Emiratos Árabes informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán (REUTERS)

Emiratos Árabes Unidos informó este viernes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones lanzados desde Irán, en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington pese al alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos se están enfrentando actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, señaló el Ministerio de Defensa emiratí en la red social X.

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La dependencia también indicó que “los ruidos que se escuchan en diversas partes del país se deben a la interceptación, por parte de los sistemas de defensa aérea (...), de misiles balísticos, misiles de crucero y drones”.

Los ataques iraníes ocurrieron horas después de que Trump afirmara que tres destructores estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz bajo fuego iraní y que las fuerzas de Teherán sufrieron “graves daños” durante el enfrentamiento naval.

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“Tres destructores estadounidenses de clase mundial transitaron con mucho éxito fuera del estrecho de Ormuz, bajo fuego”, expresó el mandatario en redes sociales.

“No hubo daños para los tres destructores, pero sí grandes daños para los atacantes iraníes”, agregó. Según Trump, las fuerzas estadounidenses destruyeron embarcaciones utilizadas por Irán para reemplazar su flota naval tradicional.

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Los ataques iraníes ocurrieron horas después de que Trump afirmara que tres destructores estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz bajo fuego iraní y que las fuerzas de Teherán sufrieron “graves daños” durante el enfrentamiento naval (AP)

“Fueron completamente destruidos junto con numerosas pequeñas embarcaciones, que se hundieron rápida y eficientemente”, afirmó.

El presidente estadounidense también sostuvo que Irán lanzó misiles y drones contra los buques norteamericanos, aunque aseguró que todos los ataques fueron interceptados. “Se dispararon misiles contra nuestros destructores y fueron derribados fácilmente. Asimismo, llegaron drones y fueron incinerados en el aire”, señaló.

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En el mismo mensaje, Trump calificó a los líderes iraníes como “lunáticos” y aseguró que, si obtuvieran armas nucleares, “lo utilizarían sin ninguna duda”. Además, advirtió que Washington responderá con mayor fuerza si Teherán no acepta las condiciones estadounidenses en las negociaciones.

“Nunca tendrán esa oportunidad y, tal como los derrotamos hoy otra vez, los golpearemos mucho más fuerte y mucho más violentamente en el futuro si no firman su acuerdo, ¡rápido!”, sentenció.

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Trump también indicó que los tres destructores volverán a operar en la región en los próximos días. “Nuestros tres destructores, con sus extraordinarias tripulaciones, ahora volverán a nuestro bloqueo naval, que es verdaderamente un ‘muro de acero’”, afirmó.

El presidente estadounidense también sostuvo que Irán lanzó misiles y drones contra los buques norteamericanos, aunque aseguró que todos los ataques fueron interceptados (EP)

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

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En los últimos días, Washington acusó a Irán de intentar imponer controles y peajes ilegales sobre el tránsito marítimo en la zona, mientras Estados Unidos y sus aliados impulsan una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la libre navegación y la seguridad internacional en la región.

(Con información de AFP)

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