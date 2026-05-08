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Tras el gran triunfo ante Carabobo, qué necesita River Plate para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana

A dos fechas del final de la fase, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet puede lograr el pasaje en la próxima jornada

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Carabobo vs River
River Plate venció 2-1 a Carabobo y se llevó un triunfo clave para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana (Photo by Federico PARRA / AFP)

River Plate le ganó 2-1 a Carabobo en Venezuela en un partido plagado de polémicas y, a falta de dos fechas para el final del Grupo H de la Copa Sudamericana, el elenco millonario se acerca a la clasificación de forma directa a los octavos de final. La Banda jugará como local los encuentros restantes.

Cabe recordar que sólo el primero de cada zona se meterá a la segunda ronda y los segundos deberán jugar un repechaje con los terceros de los grupos de la Copa Libertadores.

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El conjunto dirigido por Eduardo Coudet logró su tercera victoria y suma un empate. Llegó a 10 puntos y con 6 quedaron Bragantino (le ganó 6-0 a Blooming) y Carabobo. Blooming consiguió apenas un punto.

Con dos fechas para el final, la próxima será clave y puede definir la historia de esta zona. El miércoles 20 de mayo, desde las 21.30, si River Plate vence a Bragantino en el Monumental, se asegurará el primer puesto y avanzará a los octavos de final, independientemente del resultado de los venezolanos ante los bolivianos, que se medirán el jueves 21 a partir de las 21.30.

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Un empate con Bragantino mantendrá en la cima al conjunto de Núñez con 11 unidades y también tendría la posibilidad de avanzar si Carabobo no le gana a Blooming. En cambio, si los venezolanos vencen, quedarán con 9 puntos y habrá que esperar hasta la última jornada. Ahí River Plate, otra vez de local, deberá imponerse a Blooming para asegurarse el primer puesto.

El de este jueves fue un encuentro con varias polémicas, con un penal a favor de River Plate que fue desperdiciado por Juanfer Quintero, otro a favor de los venezolanos y la expulsión de Edson Castillo por una fuerte falta sobre Joaquín Freitas.

El cotejo tuvo un final dramático por la expulsión de Santiago Beltrán cuando el equipo dirigido por Eduardo Coudet ya no tenía cambios, lo que obligó al lateral Matías Viña a terminar como arquero ocasional. La definición agónica llegó con el tanto de Maximiliano Salas. El primer gol, por su parte, lo concretó Maximiliano Meza.

Fue un final de película con diez jugadores para River Plate, que mostró una gran personalidad para sacar adelante un duelo complicado en el epílogo que estuvo lleno de tensión. A la inferioridad numérica le sumó tener que terminar con un jugador de campo en el arco.

River Plate plasmó una victoria clave en Venezuela que puede valer la clasificación directa a los octavos de final del certamen que supo ganar en 2014.

En la presente edición, en la primera fecha empató 1-1 frente a Blooming en Bolivia. Luego venció 1-0 a Carabobo en el Monumental. Más tarde se impuso 1-0 contra Bragantino en Brasil. Y este jueves superó 2-1 a Carabobo en Venezuela.

Este triunfo reivindicó al conjunto del Coudet luego de una “malísima actuación”, tal como definió el propio Chacho la labor de sus conducidos en la derrota en casa 1-0 ante Atlético Tucumán, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura. En el plano local, por los octavos de final del Torneo Apertura, el domingo River se medirá en Núñez ante San Lorenzo desde las 19.00.

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