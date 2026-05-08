David Letterman y el fin de una era en la televisión de Estados Unidos: “Ya no es la máquina de hacer dinero que solía ser”

Para un ensayo sobre el final de The Late Show en CBS -uno de los programas más populares y relevantes de la televisión en Estados Unidos durante más de tres décadas-, hablé con su primer conductor, David Letterman, quien fue muy claro acerca de la cancelación del programa. A continuación, fragmentos editados de nuestra conversación:

—¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando supiste que The Late Show, que ayudaste a crear y donde fuiste el primer conductor, fue cancelado?

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—Incredulidad. Luego me pareció un robo mal hecho. Cuando obtuvimos los datos sobre la familia Ellison [David Ellison, con el respaldo de su padre, Larry, compró la empresa matriz de CBS, Paramount Global], me divertí mucho refiriéndome al principal como los gemelos Ellison. Más tarde me corrigieron y me dijeron que es solo un tipo. No me importó y sigo llamándolo los gemelos. También está el viejo, Larry. ¿Es realmente Larry?

—Sí.

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—Hasta donde entiendo, él inventó el Slinky. Y los gemelos Ellison están gastando el dinero del viejo sin mucho cuidado. Eso fue lo que pasó por mi cabeza. Después pensé: ¿Qué demonios le han hecho a Stephen [Colbert]? Y diría que, más abajo en la lista, está tu punto: “Espera un minuto, ese solía ser mi programa”. Es como pasar por tu antiguo barrio y darte cuenta de que donde vivías ahora ponen una tienda para adultos.

David Letterman y Stephen Colbert, quien tomó la posta al frente del programa 'Late Show'

—¿Estás lo suficientemente alejado de la conducción de The Late Show como para que ya no sientas que te pertenece?

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—Sí. El tiempo me ha separado de la genealogía del programa. Por otro lado, si hay indignación que dirigir hacia la dirección, real o imaginaria, estoy completamente de acuerdo. Vamos a ello.

—CBS dice que canceló el programa por razones financieras. ¿Lo crees?

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—No me comparten los libros contables. Toda la televisión parece haber sido afectada por la comunicación digital, las plataformas de streaming y demás. Tal vez la TV ya no sea la máquina de hacer dinero que solía ser. Por otro lado, ¿Dónde queda la humanidad para Stephen, para las personas que lo quieren y para quienes aún disfrutaban ese respiro de las 11:30?

El fue despedido porque la gente que vendía la cadena a Skydance dijo: “No, no habrá ningún problema con ese tipo. Nos encargaremos del programa. Solo lo incluiremos en el trato. ¿Cuándo se secará la tinta del cheque?” Solo quiero dejar constancia: Están mintiendo. Déjame agregar una cosa más, Jason. Son unos embusteros. [Consultado al respecto, un portavoz de CBS dijo: “Inequívocamente, una decisión financiera”.]

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—CBS no solo está cambiando de programa. Está modificando su modelo de negocio, alquilando la franja horaria a Byron Allen, quien venderá sus propios anuncios para su programa, Comics Unleashed.

—Hace poco iba manejando por una autopista y solo veía lugares de alquiler donde la gente guarda sus cosas. Pensé que antes no existían. Antes uno debía hacerse responsable de sus cosas. Pero ahora, donde mires, hay depósitos y almacenes de alquiler. Creo que no es una mala comparación para lo que pasa en la televisión abierta. Ahora tenemos esto, pero se lo alquilamos a Byron Allen y él ganará centavos por cada dólar o lo que sea que gane. Pero, ya sabes, todo cambia en la vida, como entienden las personas de cierta edad, tanto para bien como para mal.

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Taylor Swift en el programa "The Late Show with Stephen Colbert" (CBS)

—Conocías a Byron Allen desde que era adolescente. Ambos, junto con Jay Leno, escribían chistes para Jimmie Walker en los años 70. ¿Mostraba señales de que sería un futuro multimillonario?

—No. Era como: ¿Necesitas que te lleve al entrenamiento de fútbol? Eso era lo que mostraba. Pero ha tenido mucho más éxito que cualquiera de nosotros. Hablo con él de vez en cuando, y ni él ni yo entendemos cómo se hizo multimillonario. Que Dios lo bendiga. Al diablo con CBS. Al diablo con Skydance. Al diablo con los gemelos Winslow o como se llamen estos tipos. Pero Byron seguirá ofreciendo comedia en ese horario. Me parece un buen desenlace.

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—¿Has hablado con Byron Allen desde que obtuvo el trabajo?

—No, espero que si digo suficientes tonterías sobre él, me llame.

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—¿Tienes algún recuerdo favorito de The Late Show?

—La banda apenas había dejado de tocar y desmantelaron el set, había contenedores en la calle 53 y, al salir del edificio, vi los restos y los desechos de mi vida en CBS arrojados al contenedor. No es un recuerdo agradable. No sé, habla con otra persona.

—Ya que la televisión nocturna parece estar en declive…

—Todavía tenemos a Jimmy. Todavía tenemos a Seth [Meyers]. No está completamente acabada, pero me sorprendería si dura más de un año. Pero es un formato tan fácil y reconfortante que tiene que seguir.

—¿Te sorprendería que la televisión nocturna sobreviva más de un año?

—Bueno, tal vez algunos programas específicos. No creo que desaparezca nunca porque es lo mejor. Es humanos hablando con humanos.

—En otro tema, cuando estabas en The Late Show, competías con Tonight Show de Jay Leno. ¿Podrías imaginar tener a Jay como invitado en tu programa de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction?

—Lo pensamos de vez en cuando. No es una mala idea. Para responder tu pregunta, por supuesto que me gustaría. Perdón, ¿dije “me gustaría”? Por supuesto que puedo imaginar a Jay. Cuando era niño, él era el hombre más gracioso de la comedia. Solo por eso, ¿por qué no lo haría?

Fuente: The New York Times

[Fotos: Sarah Silbiger / The New York Times]