Cabezazo de Meza y grito agónico de Salas: así fueron los goles que le dieron la victoria a River Plate frente a Carabobo

El tanto que abrió el marcador en el duelo por la Copa Sudamericana

A River Plate le costó abrir el marcador frente a Carabobo por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. El Millonario desperdició un penal en el primer tiempo y recién pudo establecer el 1-0 a los 58 minutos de juego con un cabezazo de Maxi Meza. Tras sufrir la expulsión de Santiago Beltrán, el elenco de Núñez encontró la victoria de manera agónica con un gol de Maxi Salas.

A lo largo del primer tiempo, el arquero de Carabobo, Lucas Bruera, se destacó con una gran actuación, e incluso le atajó un tiro desde los 12 pasos a Juanfer Quintero. Antes del descanso, el conjunto local sufrió la expulsión de Edson Castillo tras una infracción revisada por el VAR sobre el juvenil Joaquín Freitas.

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Ya en el complemento, el elenco argentino salió en busca del primer gol. Tras algunas ocasiones desperdiciadas, llegó el esperado grito. Juanfer se hizo cargo de un tiro de esquina desde la derecha, ejecutó hacia el corazón del área y allí apareció Meza.

El cabezazo de Maximiliano Meza para poner el 1-0 (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

El volante, que estaba jugando su segundo partido tras superar una larga inactividad, saltó más alto que todos y conectó con su cabeza para dejar sin opciones al arquero Bruera y decretar el 1-0. Esa fue la última acción de Meza en el partido, ya que se fue reemplazado antes de que se reanude el juego por Facundo Colidio.

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La reaparición de Maximiliano Meza tras meses de rehabilitación implica el retorno de un jugador experimentado justo cuando River define su clasificación en torneos locales e internacionales. El alta médica, obtenida luego de superar una dificultosa lesión de tendón rotuliano izquierdo, la obtuvo hace unas semanas y volvió el domingo pasado cuando el elenco de Núñez cayó derrotado por 1 a 0 frente a Atlético Tucumán, en el Monumental.

El delantero decretó el 2-1

Meza estuvo inactivo desde el 9 de noviembre de 2025, cuando River se enfrentó a Boca Juniors en la Bombonera, por el Torneo Clausura de ese año. Este fue el noveno gol del ex jugador de Independiente y Rayados de Monterrey con la camiseta de La Banda. El volante lleva jugados 47 partidos, incluido este, con el club de Núñez, en los que también sumó cuatro asistencias y ocho amarillas.

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La reacción de Carabobo se produjo a los 76 minutos, cuando Núñez ejecutó un penal que superó la estirada de Santiago Beltrán. Antes, Juan Cruz Meza, hermano de Maxi, le había hecho una infracción con plancha a Joshuan Berrios que derivó en la sanción de la pena máxima.

El duelo quedó condicionado a partir del minuto 84, cuando tras revisión del VAR, el árbitro expulsó a Beltrán por una falta que, a criterio erróneo del juez, detuvo una ocasión manifiesta de gol. Ante la falta de cambios disponibles, el uruguayo Matías Viña debió defender el arco en los minutos finales.

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El festejo de Salas (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

Sin embargo, cuando todo estaba encaminado hacia un empate, River encontró el 2-1 definitivo. Maxi Salas, quien había entrado en la segunda parte, corrió una pelota larga tras un despeje de Facundo González y le dio la victoria a River.

El ex delantero de Racing llegó hasta la puerta del área, la pelota quedó picando y definió por arriba de la humanidad de Bruera. Esa acción decretó el final del partido y River se llevó tres puntos valiosos de su visita a Venezuela. En la próxima fecha, el equipo de Eduardo Coudet recibirá a Bragantino y Carabobo jugará con Blooming.

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“Fue un gol muy lindo. Facu (González) le pega en diagonal y quedan pasados los centrales y defino picándosela al arquero. Esto lo vamos a sacar adelante. El grupo es extraordinario. Se merecía un triunfo así”, explicó Salas tras el partido.

“La verdad es que es un montón. Más que nada por mis compañeros, no venimos jugando bien. Ya nos vamos a afianzar con el juego. Este triunfo nos va a dar fuerza. Hay que seguir que en algún momento se va a cambiar el chip”, sentenció.

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Maxi Meza también dio sus sensaciones tras el partido. “Contento por el gol. Fue un partido que pasó de todo. El primer tiempo se jugó muy bien. Nos llevamos una victoria importante. Se disfruta doble el triunfo”, indicó.