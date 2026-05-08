Eduardo Costantini llevó a su hija Kahlo a visitar a los carpinchos: el tierno video

Eduardo Costantini compartió en sus redes un emotivo video junto a su hija Kahlo, observando una manada de carpinchos en su jardín (Video: Instagram)

Eduardo Costantini, empresario y referente del arte y los negocios en Argentina, compartió en sus redes sociales un entrañable momento familiar: llevó a su hija Kahlo a ver de cerca una manada de carpinchos que apareció en el jardín de su casa. El video, que rápidamente se viralizó, muestra la intimidad de una tarde distinta, donde la naturaleza y la curiosidad infantil fueron protagonistas.

En las imágenes, se ve al empresario junto a la pequeña Kahlo, ambos asomados detrás de los ventanales que dan al parque. Afuera, sobre el césped y bajo las palmeras, una docena de carpinchos se mueve con total tranquilidad, pastando y explorando el entorno. “Vamos a visitar a los carpinchos, que nos vinieron a visitar. ¡Guau! A ver, a ver. A ver, Kahlo. Mirá, despacito, que no se vayan, mirá. Tenemos todos los carpinchos”, relata Eduardo, guiando a su hija para que se acerque con cautela y no los asuste.

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El tierno encuentro con los carpinchos se registró en la casa de Costantini, mostrando la convivencia entre naturaleza y vida familiar

La niña, en brazos de su papá, observa atenta y repite “hola”, balbuceando con timidez, mientras su papá la alienta a saludar a los animales. “Hola, decile. Hola. Pero no le grites, porque si no se van a asustar, mirá”, continúa Costantini, en uno de los momentos más dulces del video. Aunque algunos de los carpinchos se asustan y se alejan, la escena se mantiene en un clima relajado y familiar, con la naturaleza como telón de fondo.

El video publicado por Eduardo muestra la magnitud del encuentro: los carpinchos, animales típicos de zonas ribereñas y humedales, se instalaron en el parque junto al lago, generando sorpresa y admiración tanto en los adultos como en los más chicos. La imagen de la manada recorriendo el parque, con el río y las palmeras de fondo, refuerza la sensación de convivencia armónica entre la vida silvestre y la cotidianidad del hogar.

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Kahlo Costantini, en brazos de su papá, descubrió la fauna local, favoreciendo la curiosidad infantil y el aprendizaje sobre los carpinchos

Eduardo Costantini, siempre activo en redes sociales y acostumbrado a compartir momentos de su vida personal, eligió en esta ocasión mostrar una faceta más íntima y familiar. La presencia de Kahlo, que ya conquista a los seguidores con su simpatía y dulzura, fue el complemento perfecto para una tarde de descubrimiento y aprendizaje.

El video, lejos de los formalismos y el protocolo, transmite la simpleza de los pequeños grandes momentos: un papá y su hija disfrutando juntos del asombro y la curiosidad, una manada de carpinchos que se convierte en el centro de todas las miradas y la certeza de que, a veces, la felicidad está en lo más simple y natural.

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Recientemente, Elina y Eduardo Costantini cumplieron un nuevo aniversario de casados. La modelo compartió un extenso mensaje que resonó entre sus seguidores. Elina eligió las palabras cuidadosamente para transmitir la profundidad del vínculo que la une a su esposo y a su hija, Kahlo, destacando no solo el amor como cimiento, sino también el sentido de trascendencia y espiritualidad que impregna su historia familiar.

Eduardo y su esposa Elina celebraron siete años de matrimonio, resaltando la espiritualidad y el sentido de trascendencia en su vínculo familiar

El posteo, que rápidamente se llenó de respuestas afectuosas, giró en torno a una idea central: “Construimos juntos una familia única… creada desde el amor, sin ataduras, sin límites”, escribió Elina, enfatizando la libertad y autenticidad con la que han forjado su unión durante estos años.

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Al evocar los siete años transcurridos desde que sus caminos se cruzaron, Elina hizo referencia a una creencia íntima que ambos comparten. “Felices 7 años de aquel encuentro que unió este hilo rojo imposible de disolver. Un amor dhármico, como siempre decimos…”, relató, aludiendo a la idea de un destino que los conecta más allá de lo visible. La espiritualidad y el destino, según ella, son elementos clave en la construcción de su familia.

La llegada de Kahlo Milagro Costantini fue otro de los puntos centrales en la publicación. Elina se detuvo especialmente en el impacto que tuvo el nacimiento de su hija, a quien describió como “la bebé del amor”. Para la modelo, Kahlo representa “nuestra creación más importante”, frase que condensa la magnitud de ese acontecimiento en sus vidas.

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La dedicatoria culminó con un agradecimiento lleno de sensibilidad: “Gracias por tanto amor de mi vida. Gracias, Dios”, expresó Elina, dejando en evidencia que la gratitud es un valor fundamental en su presente familiar. Las palabras elegidas reflejaron la plenitud y el equilibrio que la pareja percibe en este momento de su vida.