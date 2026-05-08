Economía

Dólares del colchón: cómo es el plan del Gobierno para incentivar a los argentinos a invertir con mejores tasas

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los depósitos en moneda extranjera están en niveles récord, pero reconoció que apuntan a que nuevos productos de bancos y ALyCs generen un mayor atractivo para que los ahorristas exterioricen los ahorros

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Desde el 30 de abril, el dólar ha vuelto a posicionarse a la baja en Perú.
El stock de depósitos en dólares del sector privado fluctuó entre USD 37.044 y USD 39.172 millones en el primer cuatrimestre de 2025. (Foto: Hargreaves Lansdown)

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que los depósitos en dólares del sector privado alcanzan niveles récord, la evolución registrada en los últimos cuatro meses muestra que la Ley de Inocencia Fiscal no logró el impacto esperado. Por eso, el Gobierno apuesta a flexibilizar algunas restricciones financieras para que los argentinos saquen sus ahorros del colchón y obtengan mayores rendimientos con nuevos productos de bancos y ALyCs.

En enero, Caputo hizo hincapié en la necesidad de que los argentinos bancaricen las divisas que tienen sin declarar. En ese contexto, el informe monetario diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostró que al 2 de enero de 2026 los depósitos en moneda extranjera del sector privado sumaban 37.044 millones de dólares.

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Tras la campaña oficial, el stock subió a USD 37.817 millones al 1° de febrero y luego escaló a USD 39.172 millones el 2 de marzo, alcanzando uno de los niveles más altos del período. Sin embargo, los datos volvieron a mostrar una baja: el 4 de mayo, el saldo descendió levemente a 38.866 millones de dólares. Esta evolución, marcada por oscilaciones, reflejó la cautela de los ahorristas y la influencia de factores de confianza sobre el sistema.

En ese contexto, el titular del Palacio de Hacienda ponderó también los préstamos en moneda extranjera, que se ubican en 21.000 millones de dólares. Pero el propio ministro reconoció que persisten motivos de desconfianza entre los contribuyentes.

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Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
El ministro Luis Caputo defendió la flexibilización normativa y la creación de nuevos productos financieros para captar ahorros.

“Está la percepción de algunos contadores de que, genuinamente, pueden creer que hay vacíos, que nosotros no lo vemos, pero tienen su opinión y hay que respetarla. Y hay algunos que ven el famoso riesgo kuka: no importa lo que hagan los de enfrente, son tan salvajes que si algún día vuelven, van a encontrar la forma de romperme los cocos igual”, expresó en la misma entrevista.

El mal resultado de la Ley de Inocencia Fiscal, fue expuesto hace pocos días también en una nota de Bloomberg. Según la agencia, los depósitos en dólares crecieron menos de USD 1.000 millones en el período, poniendo en evidencia los límites de la estrategia oficial. El stock total de depósitos en dólares en bancos argentinos se mantuvo pequeño comparado con los USD 170.000 millones estimados fuera del sistema financiero formal.

El Big Bang desregulador

Frente a la evidencia de que la mayoría de los dólares siguen fuera del sistema, el equipo económica avanza con nuevas medidas orientadas a reducir la burocracia y ampliar la oferta de productos financieros en dólares. El ministro anticipó cambios en la Comisión Nacional de Valores (CNV): los fondos abiertos dejarán de requerir aprobación previa y pasarán a un régimen de anuncio, mientras que los fondos cerrados y las obligaciones negociables tendrán trámites mucho más ágiles.

Caputo explicó que el atractivo de los nuevos instrumentos radica en los rendimientos. “Esto es muy importante porque si querés llevar tus dólares al banco y, por ahí, si te dicen ‘te pago 2%’, decís ‘no sé’. En cambio, si te dicen podés colocarlo en este fondo de préstamos hipotecarios que rinde 7%, o en este fondo de préstamos de infraestructura que rinde 8%”, ejemplificó.

El equipo económico apunta a que el plan desregulador de la Comisión Nacional de Valores genere productos con mayores rendimientos.
El equipo económico apunta a que el plan desregulador de la Comisión Nacional de Valores genere productos con mayores rendimientos.

En tal sentido, el objetivo es que bancos y Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) generen ofertas que compitan con la tenencia de efectivo fuera del circuito bancario y, al mismo tiempo, que superen a las alternativas vigentes en las entidades financieras. Es decir, mejores tasas o rendimientos que los actuales.

La brecha entre el dinero formalizado y el que permanece fuera del sistema marca la magnitud del desafío. Con menos de USD 1.000 millones absorbidos por los bancos, la desconfianza y la preferencia por el efectivo siguen dominando el escenario. El saldo de USD 38.866 millones informado por el BCRA al cierre de abril resulta significativo, pero sigue lejos del universo total estimado de dólares por fuera de los bancos.

El programa oficial, lanzado a fines de diciembre, incluyó la eliminación de requisitos para la apertura de cuentas en dólares. No obstante, el ingreso neto de fondos al sistema bancario no acompañó la expectativa oficial. El informe oficial señaló que, durante los primeros meses de 2025, el crecimiento de depósitos en dólares fue marginal frente al volumen de dólares que sigue fuera del alcance de bancos y entidades financieras.

La cifra de USD 170.000 millones estimada fuera del sistema formal define la escala del problema para las autoridades económicas. Ahora la estrategia oficial se apoya en incentivos concretos, como tasas de interés superiores y alternativas ligadas a créditos hipotecarios e infraestructura, para tentar a los ahorristas e impulsar la bancarización.

El contraste entre los récords de depósitos informados y la persistencia del uso del efectivo muestra que la confianza y el atractivo de los nuevos instrumentos siguen en disputa. Los datos del BCRA y las declaraciones de Caputo confirman que la prioridad del Gobierno se orienta a incrementar los rendimientos y reducir trabas regulatorias, con la expectativa de que parte de los dólares guardados fuera del sistema ingresen finalmente a los bancos.

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