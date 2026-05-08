República Dominicana

República Dominicana: La vicepresidenta inaugura hospital renovado en el municipio de Castañuelas

La apertura del centro hospitalario permite una ampliación significativa de los servicios médicos y fortalece la atención para los residentes de Montecristi, tras una inversión gubernamental destinada a modernizar la infraestructura sanitaria de la región noroeste

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La vicepresidenta Raquel Peña y el director del SNS inauguraron el renovado Hospital Municipal Dr. Julio Álvarez Acosta en Castañuelas, Montecristi, con una inversión de RD 136,6 millones. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La vicepresidenta Raquel Peña y el director del SNS inauguraron el renovado Hospital Municipal Dr. Julio Álvarez Acosta en Castañuelas, Montecristi, con una inversión de RD 136,6 millones. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, junto al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, inauguró este jueves el remozado Hospital Municipal Dr. Julio Álvarez Acosta en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi.

La obra, que implicó una inversión total de RD 136,624,810.73, forma parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la red pública de salud en la región noroeste, según reportó el gobierno de República Dominicana, en su sitio web oficial.

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De acuerdo con lo informado por el gobierno, la intervención permitió mejorar la infraestructura hospitalaria y ampliar los servicios médicos disponibles para más de 18,500 habitantes de la zona.

El proyecto incluyó el remozamiento general del centro, la construcción de una nueva área de emergencia, así como la modernización de consultorios, laboratorio, quirófano y sala de partos.

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Además, se incorporaron áreas especializadas como sala neonatal, vacunación y consultorio de tuberculosis.

Durante el acto, Raquel Peña subrayó que “cada espacio renovado, cada equipo incorporado y cada área fortalecida representan una respuesta concreta a las necesidades de nuestra gente”, en una declaración recogida por el gobierno.

La vicepresidenta enfatizó que la obra responde a la visión del presidente Luis Abinader, quien promueve el acceso a servicios sanitarios dignos y oportunos en todo el país.

El proyecto benefició a más de 18,500 habitantes de la región noroeste al mejorar la infraestructura hospitalaria y ampliar los servicios médicos disponibles. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El proyecto benefició a más de 18,500 habitantes de la región noroeste al mejorar la infraestructura hospitalaria y ampliar los servicios médicos disponibles. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Por su parte, Julio César Landrón explicó que el SNS ejecutó una intervención integral que no solo mejoró las instalaciones existentes, sino que también dotó al hospital de equipos y áreas nuevas. Entre los trabajos realizados se destacan la habilitación de una sala de espera, registro, triaje, áreas de curas y yeso, sala de nebulización, camas de observación y box de reanimación. En la parte exterior, se añadieron mejoras como caseta de basura, verja perimetral y la actualización del sistema eléctrico y sanitario.

La inversión

En cuanto a la distribución de la inversión, el remozamiento general costó RD 75,252,227.84 (USD 1263,311.83), mientras que el equipamiento requirió RD 23,336,702.50 (USD 391,769.56). La construcción del área de emergencia alcanzó los RD 34,794,818.90 ( USD 9806.11), con RD 3,241,061.49 (usd 54,409.97) asignados al equipamiento específico de esa sección.

Según detalló el gobierno dominicano, el hospital cuenta ahora con seis consultorios generales, servicios de rayos X, laboratorio clínico, quirófano, sala de partos, área de recuperación con dos camas, ocho camas de internamiento y una sala neonatal con tres cunas.

Además, dispone de instalaciones para administración, cocina, comedor, almacén de medicamentos y áreas específicas para vacunación y manejo de tuberculosis.

La obra incluyó la construcción de una nueva área de emergencia, modernización de consultorios, laboratorio, quirófano y sala de partos en el hospital de Montecristi. (Foto retomada de Último minuto)
La obra incluyó la construcción de una nueva área de emergencia, modernización de consultorios, laboratorio, quirófano y sala de partos en el hospital de Montecristi. (Foto retomada de Último minuto)

El titular del SNS precisó que esta intervención se enmarca en el compromiso del Gobierno de continuar renovando y equipando los centros de salud públicos en todo el territorio nacional. “La salud no es un privilegio, sino un derecho que le corresponde a cada dominicana y dominicano”, afirmó Landrón, en palabras recogidas por el gobierno durante la ceremonia.

La entrega del renovado hospital representa una mejora sustancial en la capacidad de atención sanitaria para Montecristi y consolida la estrategia oficial de ampliar el acceso a servicios especializados y atención médica más humana en la República Dominicana.

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