Más allá del peso: la fuerza muscular gana lugar en la prevención de los silvers

La OMS destaca que la actividad física regular y ejercicios de fortalecimiento muscular previenen enfermedades crónicas frecuentes y caídas en la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica reciente consolidó a la fuerza muscular, los consensos internacionales y el envejecimiento saludable como ejes principales en la evaluación de la salud en la vejez. En adultos mayores, especialmente a partir de los sesenta años, la fuerza de agarre (handgrip strength) se emplea como marcador clínico para valorar fragilidad, riesgo de caídas, discapacidad y mortalidad. Distintos estudios epidemiológicos y consensos internacionales, como el de la European Society of Geriatrics, subrayan que la pérdida de fuerza muscular se asocia a peores resultados de salud, mayor vulnerabilidad funcional y menor autonomía.

La evidencia disponible indica que las personas mayores con mayor fuerza muscular presentan menores tasas de mortalidad observada frente a quienes tienen niveles bajos, aunque especialistas de la European Society of Geriatrics aclaran que se trata de una asociación estadística, no causal.

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Durante años, la atención clínica en la población mayor se centró en factores como la alimentación, el peso corporal y el control de parámetros metabólicos, dejando la función muscular en un segundo plano. En la última década, la investigación en geriatría y medicina del ejercicio ha priorizado la función muscular como componente esencial de la salud en la vejez. Este enfoque responde al crecimiento de la población envejecida a nivel global y a la demanda de indicadores clínicos sencillos y útiles que ayuden a detectar el deterioro funcional en etapas iniciales.

La medición de la fuerza muscular se posiciona como indicador clave en la salud de adultos mayores, según evidencia científica reciente.

Uno de los trabajos más recientes en este ámbito fue publicado en febrero de 2026 en la revista científica JAMA Network Open. El estudio incluyó a 5.472 mujeres de entre 63 y 99 años, y evaluó su fuerza muscular mediante pruebas de agarre y levantamiento de una silla. Los autores encontraron que niveles más altos de fuerza muscular se asociaron con menor riesgo de mortalidad por cualquier causa, incluso al ajustar por actividad física, velocidad de marcha y marcadores inflamatorios.

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La fuerza de agarre, según concluyen, es una herramienta clínica accesible y de bajo costo para evaluar el estado funcional de personas mayores, permitiendo detectar fragilidad, pérdida de capacidad física y mayor exposición a complicaciones que pueden tratarse mediante intervenciones preventivas tempranas.

El valor predictivo de la fuerza muscular está refrendado por consensos internacionales como el de European Working Group on Sarcopenia in Older People, que redefinió la sarcopenia estableciendo la fuerza muscular, y no solo la masa muscular, como principal criterio diagnóstico. De acuerdo con este grupo, la fuerza resulta un mejor predictor de resultados adversos que la cantidad de músculo en sí.

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En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) —máxima autoridad global en salud pública— sostiene que la actividad física regular es una de las estrategias fundamentales para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cánceres frecuentes, deterioro cognitivo y caídas en adultos mayores. Sus recomendaciones internacionales sugieren incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos 2 veces por semana, junto a actividad aeróbica regular y entrenamiento del equilibrio.

Según estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre cuatro y cinco millones de muertes anuales a escala global podrían evitarse si aumentara la actividad física en la población. La metodología empleada por la OMS se basa en grandes bases de datos epidemiológicos, modelos predictivos de reducción de mortalidad atribuible y monitoreo poblacional internacional.

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La evidencia científica muestra que conservar capacidad muscular impacta directamente sobre la movilidad, la estabilidad postural, la prevención de caídas y las posibilidades de mantener una vida autónoma durante más años. La pérdida acelerada de fuerza, en contraste, se relaciona con mayor dependencia y mayor uso del sistema de salud.

En la práctica clínica, la medición de la fuerza muscular comienza a consolidarse como herramienta complementaria en geriatría, rehabilitación y medicina preventiva, permitiendo identificar perfiles de riesgo y orientar la prescripción de programas personalizados de ejercicio físico.

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La fuerza de agarre facilita la detección temprana de fragilidad, riesgo de caídas y mayor mortalidad en la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este desplazamiento de paradigma hacia la función muscular como aspecto central de la evaluación y prevención en salud responde al reconocimiento de que envejecer bien implica sostener la capacidad física y la fuerza con el paso del tiempo, integrando estos parámetros en las estrategias globales de salud para adultos mayores.