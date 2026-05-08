El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su inolvidable actuación: “Qué honor cantar con vos”

Tini cantó "This is me" junto a los Jonas Brothers

A 24 horas de haber cumplido un sueño, Tini Stoessel todavía no cae en cuenta de lo que acaba de vivir. Tras años de ver los posters en las paredes de su habitación, la joven logró cantar junto a los Jonas Brothers. Por esa razón, con la idea de transmitir lo que sintió, la Triple T realizó una publicación en sus redes, resumiendo ese instante ante miles de fans.

“Mi niña interior no se si algún día entenderá lo que pasó anoche. Tengo muchos sentimientos, pienso en cuanto los admiro, en cuentas horas me pasé cantando sus canciones frente al espejo. Hace 15 años atrás cante esta canción para el casting de Violetta, con tantos nervios, no lo puedo creer”, comenzó diciendo la artista en su posteo, junto a un emoji de una carita llorando.

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Luego, Tini relató cómo fue su trato con los músicos en el detrás de escena: “Ayer conocí a tres chicos que más allá del talento que tienen, fueron tan amorosos en todos los aspectos.me quedaría intentando describir todo lo que me pasa por el cuerpo, pero todavía no logro ponerlo en palabras. Gracias Jonas Brothers por haber pensando en mi. Cumplieron un sueño que nunca pensé que fuese a hacerse realidad las noches más inolvidables de mi vida. Gracias Buenos Aires por recibirme con tanto amor. No tengo palabras, gracias, gracias”.

El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su participación en el show de los Jonas Brothers (Instagram)

Ante todo esto, Joe Jonas tuvo un gesto que trascendió las redes y llegó al corazón de todos los fans. “Qué honor tan grande cantar con vos”, escribió el estadounidense. En la misma publicación se manifestaron otras celebridades como María Becerra, Rodrigo De Paul, Ángela Torres, Lele Pons, Grego Rossello y Stefi Roitman.

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Tini Stoessel fue la gran sorpresa durante el concierto de los Jonas Brothers en el Movistar Arena de Buenos Aires. La cantante argentina subió al escenario para interpretar dos canciones que despertaron una ovación entre los presentes: el clásico “This Is Me”, que Demi Lovato y Joe Jonas popularizaron en 2008 dentro de la película Camp Rock, y su propio éxito, “Cupido”. El estadio, colmado de fanáticos, celebró cada momento de la participación de Tini, que sumó un elemento especial a la noche.

La expectativa en torno al show comenzó a crecer desde horas antes del inicio, cuando los hermanos Jonas publicaron en sus redes sociales un video durante su trayecto al Movistar Arena. En la grabación se podía escuchar de fondo una canción de Tini, lo que rápidamente fue interpretado como una pista sobre una posible colaboración en vivo. La especulación se confirmó con la aparición de la artista sobre el escenario, pero antes, la emoción aumentó tras la difusión de otro video en el que Joe Jonas anticipaba la presencia de una invitada especial en Buenos Aires. “Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con… ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”, afirmó el cantante.

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A semanas del inicio del mundial, Joe Jonas buscó la figurita de Messi en medio de su concierto

El vínculo entre Tini y los Jonas Brothers se había hecho público varios meses antes, cuando en 2025 el trío estadounidense declaró su interés en colaborar con la artista argentina. Aquella mención generó un importante revuelo tanto en redes sociales como en la industria del pop latino. Los hermanos manifestaron su admiración hacia Tini y no descartaron la posibilidad de trabajar juntos en algún proyecto musical. Por su parte, la cantante celebró la propuesta y aseguró que compartir escenario con ellos sería cumplir un sueño personal.

La relación entre los músicos también se reflejó en declaraciones públicas. Durante una entrevista con Telemundo, Joe Jonas elogió el talento de la cantante argentina y destacó la calidad artística de la escena sudamericana. Kevin Jonas, en la misma charla, mencionó que existen numerosos artistas latinos con quienes les gustaría colaborar, citando entre ellos a Bad Bunny y Karol G. Estas expresiones confirman el interés del grupo por acercarse a nuevos públicos y explorar fusiones con figuras relevantes de la música latinoamericana.

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La participación de Tini en el concierto de los Jonas Brothers no solo marcó uno de los momentos más comentados de la noche, sino que también consolidó el vínculo artístico entre ambos proyectos, con la posibilidad abierta de futuras colaboraciones. El impacto en redes fue inmediato, multiplicando reacciones y comentarios de fans tanto en Argentina como en el resto de la región.