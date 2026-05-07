Los contactos desconocidos en redes sociales potencian la sensación de soledad, advierte un estudio

El contacto digital con desconocidos agrava la soledad, mientras que los vínculos personales cercanos en redes sociales no generan un efecto protector relevante según el estudio reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Oregón revela que tener más conexiones con desconocidos en redes sociales se asocia con una mayor sensación de soledad en adultos estadounidenses, desafiando la creencia de que ampliar la red digital disminuye el aislamiento.

Según la investigación publicada en Public Health Reports, que analizó a más de 1.500 adultos de entre 30 y 70 años, las personas con una mayor proporción de contactos en redes sociales a quienes nunca habían conocido en persona tienen más del doble de probabilidades de sentirse solas, mientras que contar con amigos personales cercanos en plataformas digitales no reduce significativamente la soledad.

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El estudio empleó la escala del Sistema de Información de Medición de Resultados Reportados por el Paciente de los Institutos Nacionales de Salud (NIHSS) y ajustó los resultados por variables sociodemográficas, abarcando diez de las plataformas más utilizadas, entre ellas Facebook, X, Instagram y LinkedIn.

La soledad frecuente duplica el riesgo de depresión y aumenta un 50 % la probabilidad de demencia en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de investigaciones previas, que se enfocaban en adolescentes y adultos jóvenes, el equipo liderado por Brian Primack se concentró en adultos de mediana y avanzada edad, un grupo que representa el 75 % de la población estadounidense.

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Primack, profesor de la Facultad de Salud de la Universidad Estatal de Ohio, señaló que los riesgos sanitarios de la soledad aumentan con el paso de los años, y que la mayoría de los estudios anteriores no reflejaban ese impacto en la población general adulta.

En este sentido, la nueva evidencia distingue entre la cantidad y la calidad de las conexiones: no toda interacción en redes sociales cuenta igual, y el contacto digital con desconocidos puede profundizar el aislamiento.

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¿Qué diferencia a este estudio de la evidencia previa sobre vínculos y bienestar?

La calidad de los vínculos sociales es el principal motor del bienestar emocional, según investigaciones de Sonja Lyubomirsky y Harry Reis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación de la Universidad Estatal de Oregón se suma a décadas de evidencia que vinculan el bienestar con la calidad de los lazos sociales.

Estudios liderados por Sonja Lyubomirsky, profesora en la Universidad de California en Riverside, y Harry Reis, psicólogo de la Universidad de Rochester, han demostrado que sentirse querido y formar parte de una red de apoyo auténtica es el principal motor de la satisfacción personal. Las personas con relaciones sólidas disfrutan de mejor salud, mayor resiliencia y una vida más larga. En cambio, la ausencia de pertenencia y la soledad impactan negativamente en el ánimo, el rendimiento laboral y la salud mental.

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El nuevo estudio, sin embargo, introduce un matiz central: la interacción con contactos desconocidos en redes sociales no solo no mitiga la soledad, sino que la incrementa, mientras que los vínculos personales cercanos en plataformas digitales no generan un efecto protector significativo. Esta diferencia subraya la importancia de distinguir entre cantidad y calidad de las relaciones.

¿Por qué la soledad es un problema de salud pública?

El 35 % de los contactos en redes sociales de los adultos encuestados nunca ha sido conocido en persona, según la Universidad Estatal de Oregón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe del Cirujano General de Estados Unidos Vivek Murthy advirtió que, incluso antes de la pandemia de COVID-19, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses reportaban niveles medibles de soledad, lo que representa un riesgo sanitario comparable al del tabaquismo.

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Según datos oficiales, las personas que se sienten solas con frecuencia tienen más del doble de probabilidades de desarrollar depresión, un 29 % más de riesgo de padecer enfermedades cardíacas, un 32 % más de riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, un 50 % más de riesgo de demencia en adultos mayores y más del 60 % de probabilidades de morir prematuramente.

La solidez de los vínculos sociales, en cambio, contribuye a la resiliencia y la longevidad.

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Las plataformas analizadas incluyeron Facebook, X, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat y Pinterest (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos de la Universidad Estatal de Oregón y la Universidad Estatal de Ohio sostienen que la interacción digital con personas desconocidas favorece la mala interpretación y la comparación social.

Jessica Gorman, coautora del estudio, explicó que las plataformas digitales facilitan la idealización de las amistades ajenas y la comparación, fenómeno que puede afectar el bienestar emocional, especialmente cuando no existe una experiencia personal que matice esa percepción.

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La evidencia previa aporta contexto adicional. Lyubomirsky y Reis advierten que la soledad crónica alimenta un ciclo negativo: muchas personas, al sentirse aisladas, tienden a desconfiar de los gestos positivos y se retraen aún más, reforzando el aislamiento. La ausencia de pertenencia puede afectar la salud mental y la supervivencia, ya que la necesidad de apoyo social es fundamental a lo largo de toda la vida.

¿Qué recomiendan los expertos para fortalecer los vínculos y combatir la soledad?

Los adultos representan el 75 % de la población estadounidense y están expuestos a los efectos negativos de la soledad, según Brian Primack (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la Universidad Estatal de Oregón recomienda que quienes experimentan soledad examinen críticamente sus interacciones en redes sociales y prioricen las conexiones presenciales sobre las digitales, especialmente si los contactos en línea son personas con las que nunca se ha tenido contacto cara a cara. Los investigadores sugieren que futuras intervenciones busquen limitar la interacción con desconocidos en redes sociales para mitigar el impacto negativo sobre la soledad.

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Por su parte, Lyubomirsky y Reis proponen reconocer la soledad como una señal útil que puede motivar la búsqueda de apoyo. Recomiendan mostrar interés genuino por los demás y fomentar la reciprocidad: “Si deseas sentirte querido, comienza procurando que la otra persona se sienta amada”.

Esta actitud activa un ciclo positivo en el que la empatía y la apertura generan respuestas equivalentes. En tiempos de polarización social, ambos expertos destacan la importancia de la curiosidad auténtica y la escucha activa para recuperar espacios de pertenencia y bienestar.

El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud, se realizó durante el verano de 2023 con la colaboración de la Universidad Estatal de Oregón y la Universidad Estatal de Ohio, y fue publicado en la revista oficial del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Public Health Reports.