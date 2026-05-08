Adabel Guerrero habló tras blanquear su separación y dio detalles de sus nuevos vínculos: “Se me acerca gente muy linda”

Adabel Guerrero confirmó la separación de Martín Lamela tras 17 años de relación y una hija en común (Video: LAM, América TV)

Adabel Guerrero salió al cruce de los rumores y especulaciones en torno a su vida personal y rompió el silencio tras la confirmación de su separación de Martín Lamela, con quien compartió 17 años de relación y tiene una hija en común. En una entrevista con LAM (América TV) a la salida de sus funciones en “Sex”, la bailarina y actriz habló de su presente sentimental, la convivencia con su ex y cómo atraviesa este nuevo capítulo que la puso en el centro de la escena mediática.

La ruptura de Adabel y Martín fue una de las noticias más resonantes del espectáculo en las últimas semanas. Todo comenzó como un rumor alimentado por versiones de infidelidad y la aparición de un supuesto tercero en discordia, pero finalmente fue el propio Lamela quien blanqueó la situación en redes sociales con un comunicado contundente: “En los últimos meses, ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”. El empresario, que siempre mantuvo un perfil bajo, pidió respeto y privacidad, sobre todo para proteger a la hija que comparten, Lola.

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Hasta ese momento, Guerrero había optado por el silencio o la negación. “Nada que ver, es un invento”, decía semanas atrás sobre las versiones de crisis. “Con mi marido tenemos idas y vueltas, siempre en un matrimonio de 20 años pasan cosas. Por ahí alguien escuchó algo que yo me quejé de Martín y ya están diciendo que me estoy separando”. Sin embargo, el anuncio formal de Lamela fue el punto final de una relación que, según reconoció la propia Adabel, venía desgastada desde hacía tiempo.

Martín Lamela hizo pública la separación con un comunicado en redes, pidiendo privacidad por el bienestar de su hija Lola

“Hace mucho tiempo que venía masticando la separación, sabía que iba a ser un tema y por eso lo pateaba. A veces las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, y es este”, confesó la artista, reconociendo que la decisión no fue fácil ni repentina.

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En su primera aparición pública tras el escándalo, Adabel eligió cuidar la intimidad familiar y dar a entender que hay cuestiones que solo atañen a los protagonistas: “Prefiero hablar en su momento, este no es ese momento. Yo quiero cuidar mi relación. Nosotros sabemos cómo son las cosas, más allá de lo que se diga en los medios, más allá de que uno a veces miente”. Así, admitió haber faltado a la verdad en su momento: “En su momento desmentí que estábamos separados porque era un acuerdo que tuvimos entre nosotros porque no sabía Lola, no habíamos hablado en el colegio. Martín me pidió que no digamos nada, que estábamos separados de palabra, porque incluso todavía vivimos juntos y así lo hice”.

La convivencia, a pesar del dolor de la separación y la exposición pública, sigue siendo parte de la rutina de la familia. “Sí, vivimos juntos todavía”, reconoció Adabel, sorprendiendo a la movilera. “Tenemos una buena relación, por más que sea lo que se diga y porque sabemos quiénes somos los dos”, explicó, dejando en claro que, aunque el vínculo de pareja se terminó, la prioridad es el bienestar de su hija y el respeto mutuo.

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Adabel priorizó el cuidado de la intimidad familiar, insistiendo en que ciertos temas son solo entre los protagonistas (Instagram)

Respecto a los rumores sobre un nuevo romance, Guerrero fue tajante: “No, no estoy en pareja con nadie, estoy bien. Me hice muy buenos amigos en estos tiempos. Tengo, gracias a Dios, muy linda gente que se me acerca. Creo que tiene que ver con una cuestión energética y en eso descanso”. En los últimos días, la prensa la vinculó con Rodrigo Alenaz, un empresario del mundo del automovilismo, pero la artista optó por el silencio y la incomodidad ante las preguntas sobre el tema, una actitud poco habitual en ella y que fue leída por muchos como una confirmación tácita de que hay una nueva persona en su vida.

La exposición, reconoció Adabel, es uno de los costos de la vida pública. “Me hacen quedar mal, incomodan a otras personas, eso no me gusta”, sostuvo sobre las versiones de infidelidad. “Es parte del juego. Desde que me hice conocida en los medios sé que se juega así. Si me preguntás si me gusta, no, pero me la tengo que bancar”.

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Finalmente, sobre el comunicado de Lamela y el dolor que dejó la ruptura, la bailarina fue comprensiva: “Que él se descargue de la manera que se quiera descargar y que puede, tal cual. Yo lo único, en lo único que descanso es que con el tiempo las cosas decantan solas y que la verdad termina saliendo a la luz y que todo se acomoda”.