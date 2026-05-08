El Salvador fortalece su liderazgo en migración tras exponer logros clave en la ONU

El Salvador presenta en la ONU sus avances en migración y consolida liderazgo regional con políticas innovadoras. (Cortesía; Cancillería de El Salvador)

El Salvador expuso avances y logros clave en el Foro de Examen de la Migración Internacional 2026, celebrado del 5 al 8 de mayo. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación del país en el debate general de la Asamblea de Naciones Unidas, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, marcó un hito para la agenda migratoria salvadoreña y proyectó una estrategia de Estado que busca garantizar una migración segura, ordenada y regular.

Durante su intervención en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la canciller Hill presentó un balance de los resultados obtenidos en los últimos ocho años de implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. La ministra resaltó que El Salvador ha impulsado transformaciones institucionales y normativas que colocan al país como referente en la gestión de la movilidad humana.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que, desde 2023, El Salvador cuenta con el Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, un espacio que reúne a 45 instituciones nacionales y facilita la ejecución coordinada de políticas migratorias.

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, expone ante la Asamblea de la ONU los avances del país en materia de migración. (Cortesía: Cancillería de El Salvador)

A esto se suma la creación y puesta en marcha, en 2024, del Plan Nacional de Implementación del Pacto, instrumento que posicionó a El Salvador como el primer país del hemisferio en adoptar un marco de este tipo. Según la Cancillería, 476,000 personas migrantes y sus familias se han beneficiado de las acciones contempladas en el plan hasta 2025.

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En el marco normativo, el país dispone de una Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, orientada a fortalecer la atención y los derechos de los salvadoreños en el exterior. Paralelamente, el Programa de Movilidad Laboral ha gestionado más de 18000 oportunidades de trabajo temporal bajo esquemas de migración circular, lo que representa un avance significativo en la movilidad laboral segura.

La ministra Hill mencionó que El Salvador ha cumplido con los compromisos asumidos en el Foro anterior de 2022 y adoptará seis nuevos compromisos para fortalecer la implementación del Pacto Mundial. Entre las nuevas metas, se encuentra el desarrollo de al menos el 80% de las acciones del Plan Nacional a través del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana.

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Cooperación internacional y atención integral a la diáspora salvadoreña

El Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del sistema de Naciones Unidas, así como las contribuciones del Fondo Fiduciario de Múltiples Socios para la Migración, actores clave en el fortalecimiento de la respuesta nacional y regional ante los desafíos migratorios.

En el contexto del Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, tuvo un rol destacado al co-presidir la Mesa #2 y participar en el debate de políticas. Godínez afirmó que el país promueve una atención integral y de calidad a la diáspora salvadoreña mediante sus Representaciones Diplomáticas y Consulares. Allí se ofrecen servicios de documentación, asistencia legal, migratoria y protección para personas en situación de vulnerabilidad.

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La viceministra Patricia Nathaly Godínez destaca en el Foro de Examen de la Migración Internacional el compromiso de El Salvador con la atención de su diáspora y la cooperación regional. (Cortesía: Cancillería de El Salvador)

La viceministra Godínez, en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), lideró junto a la Presidencia Pro Témpore de Guatemala el evento paralelo Movilidad Climática: Perspectivas y conclusiones del diálogo regional. Manifestó que la movilidad climática se ha incorporado a las agendas nacionales, especialmente por la vulnerabilidad de la región a fenómenos naturales.

La funcionaria señaló que la cooperación internacional y el trabajo articulado resultan esenciales para abordar la movilidad humana con responsabilidad compartida y perspectiva de futuro.

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El Salvador y Filipinas refuerzan cooperación en movilidad laboral

Además, Godínez sostuvo una reunión bilateral con el viceministro de Filipinas, Jainal Rasul, en la que ambas partes analizaron oportunidades de intercambio de experiencias en materia de movilidad laboral.

Durante el encuentro, los representantes destacaron que sus países figuran entre los precursores en la implementación del Pacto Mundial para la Migración, gracias a los avances alcanzados y al compromiso con los principios de este instrumento internacional.

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La viceministra Patricia Nathaly Godínez se reúne en la sede de la ONU con su homólogo de Filipinas, Jainal Rasul, para intercambiar experiencias sobre movilidad laboral y fortalecer la cooperación en migración segura, durante el FEMI 2026. (Cortesía: Cancillería de El Salvador)

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que el Foro de Examen de la Migración Internacional constituye la principal plataforma intergubernamental para el intercambio y seguimiento de los progresos logrados en la aplicación del Pacto Mundial.

A través de estos espacios, El Salvador busca consolidar su liderazgo y afianzar alianzas estratégicas que permitan afrontar los desafíos migratorios de la región.

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