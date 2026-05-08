Optimismo fugaz en el mercado: la euforia por la mejora de la calificación de la deuda se esfumó en un día y volvió la cautela

La euforia por la mejora de la califiación de deuda duró un día: volvió la cautela a los mercados. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Apenas abrió el mercado, se reanudaron las hostilidades en el Golfo de Pérsico y volvieron los fantasmas que parecían haber desparecido. Hasta la madrugada, la volatilidad parecía haber quedado en el pasado. Pero fue una ilusión: las Bolsas de Nueva York cerraron con leves bajas y el petróleo interrumpió su retroceso.

La novedad repercutió en los países emergentes. El EEM, el índice que los representa, cayó 1,3%, en parte por la debacle de la Bolsa de San Pablo que perdió 2,40 por ciento.

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La Argentina no fue ajena a lo que sucedió y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, que abrió en leve alza, terminó con un retroceso de 1,6% en pesos y 2% en dólares, diluyéndose el efecto positivo que había tenido la mejora de la calificación de la deuda soberana argentina por parte de Fitch Ratings del día anterior. Hubo un solo aumento, del Grupo VALO con 5% y es el papel que más subió en el año con 25,2%, seguido de YPF con 16,4 por ciento.

Los bonos soberanos registraron caídas moderadas, con retrocesos que no superaron el 0,5 por ciento. El riesgo país subió 8 unidades, ubicándose en 522 puntos básicos. Las LECAP a tasa fija aumentaron su precio y, como consecuencia, sus rendimientos —que actúan como referencia para los inversores— descendieron en todos los plazos hasta mayo de 2027. En lo que resta del año, ninguna tasa supera el 2% efectivo mensual; para diciembre, el rendimiento se sitúa en 1,96 por ciento.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 394 millones, un monto reducido que hizo que el Banco Central comprara apenas 35 millones de dólares. La demanda hizo que el dólar mayorista subiera $8 (+1,6%) a 1.396 pesos.

En la plaza financiera, el MEP cerró sin cambios en $1.425 y el contado con liquidación (CCL) tuvo una suba de $4,75 (+0,3%) a 1.485 pesos. el “blue” se mantuvo en 1.400 pesos.

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El Gobierno tuvo un buen indicador. Tras conocerse la caída de los despachos de cemento de 13% de abril, los índices de la construcción y la industria fueron positivo en marzo. Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Cía., señaló que “la actividad de la construcción avanzó 4,7% contra el mes anterior en la serie sin estacionalidad, mientras que Industria avanzó 3,2%. De esta forma, la construcción alcanza el nivel más alto en toda la gestión Milei, desde diciembre 2023. La industria, por su parte, con este avance recupera la caída de febrero y queda prácticamente al mismo nivel que en enero”.

El informe agrega que “para abril, los indicadores adelantados que tenemos a la fecha son todavía pocos, pero los disponibles apuntan a una dinámica más moderada. Mientras los datos de recaudación señalan variaciones positivas, los datos de producción y patentamiento de autos, despachos de cemento y crédito al sector privado muestran una caída”.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini indicó que “el REM (la encuesta que hace el Banco Central entre economistas) de abril corrigió levemente al alza las estimaciones de inflación para los próximos meses y se encuentra relativamente alineado con las proyecciones implícitas del mercado de bonos. En ambos casos se espera que la nominalidad vuelva a desacelerar”.

“En cuanto a tasas las expectativas de los participantes son de relativa estabilidad y recién para setiembre abandonarían el terreno negativo en términos reales para converger con la inflación y alcanzar nivel de neutralidad. Para tipo de cambio nominal la encuesta volvió a corregir a la baja las proyecciones lo que significa que se espera algo más de apreciación real respecto del REM anterior, suponiendo que todo lo demás se mantiene constante”, sumó.

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Otro dato positivo fue el de las inversiones extranjeras que alcanzaron USD 584 millones en el primer trimestre de 2026 y es la cifra más elevada desde el primer trimestre de 2019.

Para hoy se espera cautela. Los inversores no dejaban de mirar el overnite que puede marcar la tendencia de la última rueda de la semana. Los índices de las Bolsas de Nueva York se mantenían levemente en rojo, pero esa tendencia puede cambiar de acuerdo con las declaraciones que vengan de Irán o Estados Unidos.

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El petróleo Brent anoche superaba 2,38% tras abrir la rueda con un alza de 3% y cotizaba a USD 103,30 por barril. El dólar se fortalecía 0,30% frente a las principales divisas del mundo mientras se espera el informe de empleos de Estados Unidos que, según los analistas, indicará que la situación sigue estable y que, posiblemente se haya aumentado en 65 mil puestos de trabajo.