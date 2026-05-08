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Benjamín Vicuña contó cuándo volverá a ver a sus hijos en medio de los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

En medio de versiones y preguntas sobre su expareja y el futuro de sus pequeños, el actor expresó su felicidad por volver a ver a Magnolia y Amancio, y compartió detalles sobre su presente sentimental

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El actor habló de su relación con sus hijos y del acuerdo con la China Suárez

Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena por la situación de sus hijos Magnolia y Amancio, quienes actualmente viven en Turquía junto a la China Suárez y Mauro Icardi. En medio de rumores sobre una crisis en la pareja de la modelo y el delantero, y posibles cambios en la residencia familiar, el actor chileno fue consultado sobre la situación y el posible regreso de los niños a la Argentina.

Todo comenzó cuando el chileno fue abordado por un periodista de LAM (América), quien le consultó por el acuerdo que tenía con su expareja. “¿Hay alguna novedad con los hijos con China, sobre este cambio de club o de liga de Icardi?”. Vicuña contestó: “No, me entero por ustedes”. Pese a la brevedad, confirmó que espera reencontrarse con Magnolia y Amancio: “Mis hijos están por venir en un par de semanas, se los extraña. Estoy muy ansioso”. Ante la consulta sobre la existencia de un pacto secreto con la actriz, Vicuña finalizó la charla con un “Bueno... gracias loco”, evidenciando incomodidad ante el tema.

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En otro tramo de la charla, Vicuña habló de su relación con Anita Espasandín: “Estamos bien, ella me acompaña, me banca en este nuevo desafío profesional. Ella es una súper mujer, yo también estoy ahí la lado del pie del caño”.

Fue entonces cuando el cronista le preguntó por los rumores de una crisis. Lejos de dar lugar a esto, Vicuña comentó: “No, no sé de dónde salió, la verdad estamos teniendo un vínculo cada vez más sólido e importante”.

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Este video presenta una cobertura de noticias en formato de entrevista con el actor Benjamín Vicuña. Se muestra a Vicuña en un vehículo, ofreciendo declaraciones a la prensa. La pantalla dividida incluye imágenes del actor con sus hijos y también a Eugenia Suárez. Los temas abordados giran en torno al conflicto con "La China" por sus hijos y los acuerdos parentales. Vicuña menciona que las cosas se resuelven en privado y la importancia de cumplir un arreglo.

En contrapunto, el periodista le consultó si se casaría, a lo que Benjamín explicó: “Para mí, si las cosas están muy bien, puede ser un lindo rito, quizás el día de mañana una linda fiesta. No está en mis prioridades. Estoy con mucho laburo, y cuando lo personal esta bien, en paz, uno puede trabajar mejor”.

La relación parental entre Vicuña y Suárez volvió a quedar bajo la lupa pública. Días atrás, tras participar en el programa Otro Día Perdido, Vicuña respondió a la prensa sobre el acuerdo de tenencia y contacto con sus hijos: “No estoy al tanto y tampoco quiero hablar de eso. Ya lo dije, me parece que esas cosas se resuelven en privado”. El actor remarcó el impacto personal de la distancia: “A veces me preguntan si los extraño. Sí, es normal, eso es de público conocimiento. Son tramos muy largos donde no veo a mis hijos. Y la verdad que es así”.

En medio de versiones sobre conflictos o revocación de permisos, Vicuña fue claro al descartar enfrentamientos: “No, se dicen cosas, pero no. Nosotros tenemos un arreglo hasta ahora, hasta prontito”. Sobre el llamado “pacto secreto” con la China Suárez, explicó: “Y lo importante es que se cumpla y estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos para que estén escolarizados y para que también puedan venir a ver a sus hermanos, a su papá. Eso es todo lo que tengo que hablar”.

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Vicuña, conocido por su bajo perfil en cuestiones familiares, insistió en la importancia de la privacidad: “Ya lo dije, me parece que esas cosas se resuelven en privado”. Consultado sobre si el acuerdo podría cambiar por la situación profesional de Suárez o Icardi, fue escueto: “No estoy al tanto”. Con estas declaraciones, el actor dejó en claro que el bienestar de sus hijos y el respeto por los acuerdos familiares están por encima de cualquier especulación pública.

Uno de los problemas principales radica en el futuro de Icardi en el fútbol, el cual por ahora parece incierto. Recientemente se conoció que María Eugenia Suárez decidió no participar en una entrega de premios en México, supuestamente a pedido de su pareja. Además, María Fernanda Callejón aseguró en televisión que “hay un rumor muy fuerte: están distanciados”. Desde entonces, crecen las especulaciones acerca de la pareja y cada movimiento es seguido de cerca.

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