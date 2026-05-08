La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

La advertencia de Gran Hermano amenaza con eliminar cualquier espacio de privacidad en la casa por complots en la ducha (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) quedó envuelta en una nueva polémica después de que el dueño del juego lanzara una advertencia tan inesperada como contundente: si los participantes siguen utilizando los momentos de intimidad para complotar y sacar ventaja en el juego, se acabarán los espacios privados y la exposición será absoluta. El comunicado, leído en el living frente a todos los jugadores, resonó como un verdadero llamado de atención y generó incomodidad, miedo y especulaciones inmediatas en todos los rincones del reality.

Todo comenzó cuando Nazareno Pompei, recientemente eliminado, reveló fuera de la casa, en una entrevista en Streams Telefe, que junto a Manuel Ibero solían utilizar la ducha como espacio para hablar de estrategia y pensar a quién votar. Aunque Nazareno aclaró en el vivo que “nunca votaron a Yipio”, el simple hecho de admitir que debatían votos en un lugar libre de micrófonos fue suficiente para que la producción y el “Big” tomaran cartas en el asunto.

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“Si bien cada uno de ustedes aceptó ingresar a una casa en donde hay cámaras y micrófonos durante las 24 horas, hay momentos que pertenecen a su intimidad y que no expongo porque es de índole privada. Por ejemplo, cuando se están duchando y no pueden usar micrófonos”, comenzó el mensaje de Gran Hermano. La aclaración fue acompañada de una advertencia directa: “Quiero referirme a lo que un exparticipante reveló fuera de la casa. Esta persona expuso que la ducha, en determinadas ocasiones, funciona como un espacio propicio para complotar o acordar votos”.

Nazareno Pompei admitió en Streams Telefe que hablaba de estrategia con Manuel Ibero en la ducha para evitar micrófonos

El comunicado subió de tono y no dejó lugar a dudas sobre la postura de la producción: “Esta casa dejará de tener momentos íntimos o privados si la intención de ustedes es aprovecharlos para obtener ventajas en el juego. Estaré prestando atención. Que les quede absolutamente claro: no permitiré conductas tramposas. Están advertidos”.

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El efecto de la advertencia fue inmediato. Dentro de la casa, los participantes quedaron en silencio y algunos no ocultaron su incomodidad. Yanina Zilli, una de las voces más filosas del reality, fue tajante: “A partir de ahora me ducharé en malla”, ironizó, dejando en claro el impacto que tuvo la amenaza sobre la convivencia y la rutina diaria del grupo.

La tensión escaló aún más cuando Emanuel Di Gioia, otro de los jugadores de peso en la competencia, pidió la expulsión de Manuel Ibero por haber “jugado sucio” y haber complotado en la ducha. Manuel, por su parte, optó por el silencio y no respondió a las acusaciones. Cinzia Francischiello, otra de las participantes, se sintió aludida y acusó a Emanuel de estar “diciéndolo por ella”, lo que sumó más leña al fuego de los roces internos.

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La producción de Gran Hermano consideró la confesión de Nazareno una violación al reglamento y lanzó una advertencia pública (Video: Streams Telefe)

La situación plantea un dilema inédito en la historia del reality: la privacidad de los concursantes podría terminarse si no respetan las reglas del juego. Gran Hermano siempre mantuvo un delicado equilibrio entre la exposición constante de los jugadores y el respeto por ciertos momentos privados, como la ducha o los instantes más íntimos del baño. Ahora, esa frontera está en peligro.

Fuera del reality, Nazareno intentó bajar el tono de sus declaraciones, explicando: “Con Manu en la ducha hablábamos mucho de juego y, alguna que otra vez, dijimos que podíamos votar a Yipio porque creíamos que era fuerte, pero nunca lo hicimos”. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: la violación al reglamento fue admitida y la producción decidió dar un golpe de efecto para evitar que la situación se repita.

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El clima dentro de la casa es de máxima tensión, especialmente tras la salida de Yipio por motivos familiares y la inminente llegada del repechaje, que promete reconfigurar todas las estrategias. El comunicado del “Big” dejó en claro que, de ahora en más, no habrá margen de tolerancia para quienes busquen sacar ventaja de los momentos sin cámaras o sin micrófonos.