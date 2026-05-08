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9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

Un gol de Salas en el descuento le dio al Millonario el triunfo visitante ante Carabobo. El Chacho elogió al arquero Bruera y no ocultó su fastidio por las dos polémicas decisiones del árbitro en relación al penal de Meza y la expulsión de Beltrán

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River Plate se impuso por 2-1 ante Carabobo en el Estadio Misael Delgado de Valencia, Venezuela, en un partido de la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 que tuvo de todo: un penal fallado, una expulsión polémica, el empate local sobre el final y un gol agónico de Maximiliano Salas en el minuto 95 que le dio el triunfo al Millonario. Con el resultado, River alcanzó los 10 puntos y estiró su ventaja a cuatro unidades sobre sus perseguidores en la zona.

El técnico Eduardo “Chacho” Coudet no ocultó su conformidad con la actuación del equipo, aunque cuestionó dos decisiones arbitrales que marcaron el trámite del segundo tiempo. “No es expulsión ni penal”, afirmó en conferencia de prensa, en referencia a la roja a Santiago Beltrán y al penal que derivó en el empate transitorio de Carabobo. Sobre la falta que el árbitro cobró contra Juan Cruz Meza, Coudet fue directo: “El de Carabobo le pega a Juan Cruz, era inmerecido el empate”.

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El partido tuvo a Lucas Bruera, arquero del equipo venezolano, como figura indiscutida. Coudet lo reconoció sin rodeos: “El arquero de ellos claramente fue la figura del partido”. River dominó el primer tiempo con cerca del 70% de la posesión y generó ocasiones suficientes para irse al descanso con ventaja, pero Bruera respondió ante cada intento. “Podríamos haber hecho una gran diferencia en el primer tiempo, la actuación del arquero no lo permitió”, admitió el entrenador.

En el complemento, Maximiliano Meza abrió el marcador al minuto 58 con un cabezazo tras un córner ejecutado por Juan Fernando Quintero. “Maxi nos da su experiencia y manejo de tiempo, tener un pase más seguro, circulación de la pelota con mayor seguridad y fluidez”, valoró Coudet sobre el aporte del mediocampista. Pero la noche se complicó cuando el árbitro cobró penal a favor del local y Matías Núñez igualó desde los doce pasos. Poco después, Beltrán recibió la segunda amarilla por una infracción fuera del área, y sin cambios disponibles, el lateral Matías Viña debió ocupar el arco. “A Viña lo vi muy bien, es cuando decís quién va, más allá de los tres candidatos hay que meterse ahí eh”, señaló el DT.

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Con diez jugadores y un defensor entre los tres palos, River aguantó y encontró el premio en el descuento. Salas, recién ingresado, aprovechó un despeje para definir ante la salida desesperada de Bruera y gritó el 2-1 definitivo. Coudet resumió la filosofía que guió al equipo durante toda la noche: “Que la ambición de ganar supere el miedo a perder, esa es la realidad”.

El técnico también se refirió al estado físico del plantel de cara al fin de semana. Juanfer Quintero volvió a ser titular, mientras que Fausto Vera y Sebastián Driussi entrenaron a la par del grupo y serían tenidos en cuenta. “Por ahora no tenemos lesionados y recuperamos gente, me parece que vamos a llegar completos y muy bien”, dijo Coudet, quien descartó un período de respiro antes del próximo compromiso: “Hay que arrancar, tenemos muchas horas de vuelo, llegamos, nos movemos un poco, entrenamos y empezamos a recuperar”.

El domingo, River recibirá a San Lorenzo por los octavos de final del Apertura, con el DT consciente de que el calendario no da tregua: “Quedan ahora 20 días a full, que tenemos que dar todo lo que tenemos”.

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