Honduras

Gobierno de Honduras destaca avances en seguridad, infraestructura y transparencia en sus primeros 100 días de la gestión de Nasry Asfura

A poco más de tres meses de haber asumido la Presidencia de Honduras, el gobierno de Nasry Asfura presentó un balance preliminar de gestión en el que destacó avances en seguridad, infraestructura, salud, educación y transparencia.

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El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, destacó avances en seguridad, infraestructura y salud. (FOTO: TNH)
El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, destacó avances en seguridad, infraestructura y salud. (FOTO: TNH)

El Gobierno de Honduras presentó este jueves un balance de los primeros meses de administración del presidente Nasry Asfura, resaltando acciones en materia de seguridad, infraestructura, salud, educación y manejo financiero, como parte del informe denominado “¿Cómo vamos?”, expuesto desde Casa Presidencial.

Durante la comparecencia, el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, afirmó que la administración actual trabaja en reorganizar el funcionamiento del Estado y recuperar la confianza de sectores que, según señaló, se había deteriorado en años anteriores.

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“Nosotros llegamos a hacer lo contrario. Llegamos a poner orden. Pagamos deudas que durante años impidieron que el Estado funcionara. Recuperamos la confianza con la empresa privada. Nos pusimos al día con proveedores. Cumplimos con los empleados públicos”, expresó el funcionario.

Entre los principales anuncios, Argueta destacó el pago del 89 % de la deuda pendiente con las municipalidades, equivalente a más de 2,338 millones de lempiras. Asimismo, indicó que el gobierno logró cancelar alrededor de 11 mil millones de lempiras en deuda flotante acumulada por administraciones anteriores.

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El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, destacó avances en seguridad, infraestructura y salud. (FOTO: X)
El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, destacó avances en seguridad, infraestructura y salud. (FOTO: X)

El informe también resaltó un aumento superior al 72 % en el presupuesto asignado al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), medida que, según el Ejecutivo, busca fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización en el país.

En el área de seguridad, el gobierno informó que durante estos primeros meses se ejecutaron más de 272 mil acciones policiales a nivel nacional, entre capturas, decomisos y operativos dirigidos contra estructuras criminales.

“Tomamos una decisión clara: seguridad con firmeza, pero con respeto al Estado de derecho”, manifestó Argueta al referirse a las estrategias implementadas por las autoridades de seguridad.

El funcionario también aseguró que el gobierno destinó cientos de millones de lempiras para amortiguar el impacto del incremento en los precios de los combustibles y subsidiar parcialmente la factura energética de miles de familias hondureñas.

En infraestructura, el Ejecutivo afirmó que ya fueron rehabilitados más de 1,600 kilómetros de carreteras de los 2,700 proyectados para esta primera etapa de administración. Además, se impulsa un programa nacional de fortalecimiento municipal y descentralización para mejorar la capacidad de respuesta de las alcaldías.

Dentro del sector agroalimentario, Argueta indicó que se avanzó en la entrega de títulos de propiedad y en programas de apoyo para productores nacionales, con el objetivo de incrementar la capacidad exportadora del país y fortalecer la producción local.

El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, destacó avances en seguridad, infraestructura y salud. (FOTO: TNH)
El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, destacó avances en seguridad, infraestructura y salud. (FOTO: TNH)

En salud, las autoridades aseguraron que se logró mejorar el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos y reducir parte de la mora quirúrgica acumulada en distintos centros asistenciales.

Mientras tanto, en educación, el gobierno destacó que más de 1.7 millones de estudiantes continúan en las aulas y que actualmente se encuentran en producción millones de textos escolares. Además, se mencionaron mejoras salariales para el sector docente.

El informe gubernamental también incluyó cifras relacionadas con el turismo interno. Según Argueta, durante el reciente feriado de Semana Santa se registró un crecimiento superior al 52 % en la movilización turística nacional, lo que calificó como una señal positiva para la economía.

“Hoy, lo más importante no son estos 100 días. Lo más importante es lo que viene. En las próximas semanas Honduras comenzará a ver resultados concretos”, concluyó el secretario de Comunicaciones.

La presentación del informe ocurre en medio de las expectativas generadas por el inicio de la administración de Nasry Asfura, quien ha insistido en que su gobierno buscará priorizar la infraestructura, la recuperación económica y el fortalecimiento institucional.

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