Envejecimiento saludable: cómo la ciencia y la innovación permiten el bienestar de los adultos mayores

Un análisis citado por New Scientist revela que la generación de 1950 en países desarrollados alcanzó los mejores indicadores de salud registrados hasta el momento, impulsados por avances biomédicos, tratamientos personalizados y cambios en los hábitos cotidianos

Por Mirko Racovsky

El análisis de la capacidad
El análisis de la capacidad intrínseca muestra que los nacidos en los años 50 gozan de mejor salud en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción tradicional de que una vida más larga implica necesariamente más años de mala salud en la vejez está siendo cuestionada por un nuevo enfoque científico.

Según un análisis presentado por New Scientist, la capacidad intrínseca —un método que evalúa la funcionalidad y autonomía de las personas mayores, más allá del simple conteo de enfermedades crónicas— revela que quienes nacieron en la década de 1950 en países desarrollados disfrutan de los niveles de salud más altos registrados hasta la fecha.

Este hallazgo desafía la idea extendida de que el envejecimiento saludable es inalcanzable y que la longevidad conlleva inevitablemente un deterioro prolongado de la calidad de vida.

Capacidad intrínseca y salud en el envejecimiento

La capacidad intrínseca prioriza la
La capacidad intrínseca prioriza la autonomía y el bienestar en la vejez (Imagen ilustrativa Infobae)

La capacidad intrínseca se centra en la habilidad de los individuos para vivir de manera autónoma y realizar actividades que consideran valiosas, en lugar de limitarse a contabilizar diagnósticos médicos. Bajo este prisma, la salud de las personas mayores se mide por su funcionalidad y bienestar general, lo que permite una visión más optimista del envejecimiento.

New Scientist destaca que, al aplicar este método, los adultos mayores actuales en naciones ricas no solo viven más, sino que también mantienen una mejor calidad de vida que generaciones anteriores.

No obstante, la continuidad de esta tendencia positiva no está garantizada. El propio medio advierte que factores como el aumento de la obesidad, la contaminación ambiental y los estilos de vida sedentarios amenazan con revertir los avances logrados en décadas recientes.

New Scientist resalta que los
New Scientist resalta que los adultos mayores en países ricos viven más y mejor que antes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos riesgos, presentes especialmente en las generaciones nacidas después de los años 50, podrían traducirse en un estancamiento o incluso un retroceso en la salud de los adultos mayores en el futuro.

Enfermedades crónicas y avances biomédicos

En el caso de Estados Unidos, las cifras ilustran la complejidad del panorama. En 2023, más de 3/4 partes de la población estadounidense presentaba al menos una enfermedad crónica, y más de la mitad de los adultos de mediana edad convivía con dos o más condiciones de este tipo.

Sin embargo, New Scientist subraya que, desde la perspectiva de la capacidad intrínseca, el diagnóstico de una enfermedad no implica necesariamente el fin de una vida saludable, siempre que existan estrategias eficaces para gestionar estas afecciones.

Los avances médicos y los
Los avances médicos y los cambios en los estilos de vida permiten que las personas mayores disfruten hoy de más años con mejor salud y autonomía. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de estos desafíos, la investigación biomédica continúa ofreciendo motivos para el optimismo. Los medicamentos GLP-1 han abierto nuevas posibilidades para el tratamiento de la obesidad y, según reportó New Scientist recientemente, actualmente se estudian como una vía potencial para ralentizar el envejecimiento.

Además, esta semana se han presentado resultados preliminares en ratones que sugieren un enfoque innovador para mitigar los efectos del Alzheimer.

En este contexto, la publicación enfatiza que la investigación biomédica representa una herramienta fundamental para quienes aspiran a una vida más larga y saludable, recordando a los responsables políticos que el progreso científico es un aliado indispensable en la búsqueda de una vejez con mejor calidad de vida.

El futuro de la salud
El futuro de la salud en adultos mayores depende de la investigación y la prevención ante nuevos riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud de los adultos mayores nunca fue tan buena como ahora gracias al progreso médico, la innovación en tratamientos, la personalización de la atención y la adopción de estilos de vida más saludables.

Sin embargo, la sostenibilidad de estas mejoras dependerá de que los riesgos emergentes sean enfrentados y de que se mantenga el apoyo a la investigación y la prevención continua.

El mal uso de los

Un pulpo dio un show

Una terapia en desarrollo fue

Cuáles son los tres grupos

Qué es el síndrome de
