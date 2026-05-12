La frase de Fede Valverde contra Tchouaméni que culminó en la escandalosa pelea: “Es indigno para el Real Madrid”

Se conocieron nuevos detalles del trato entre las estrellas del club que terminó en su pelea.

La convivencia en el vestuario del Real Madrid atraviesa su momento más tenso tras conocerse nuevos detalles de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, un episodio que ha alterado la dinámica interna del club blanco en plena recta final de la temporada. Fuentes de la institución confirmaron a El Periódico que la situación de Valverde se ha vuelto insostenible para varios referentes del plantel, quienes han solicitado a la directiva que evalúe su salida.

Según reveló el periodista Mario Cortegana, del medio The Athletic, el incidente entre los dos futbolistas no fue un hecho aislado, sino la culminación de una serie de roces persistentes. “Al que le pegaron fue a él. Me parece sorprendente y significativo del año que lleva Valverde. Una que me contaron es que Valverde cuando le ponen en el mismo equipo le dice a Tchouaméni: ‘Tienes suerte de que nos haya tocado juntos’. Es una constante durante todos los entrenamientos que acaban desembocando en eso”, relató Cortegana sobre la tensión entre ambos.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Cortegana también citó comentarios dentro del club: “Hay gente que te lo dice, a las primeras semanas con Arbeloa, alguien de dentro que se lleva muy bien con Fede me decía que estaba un poco preocupado porque lo veía en una actitud tan baja, tan impropia de él…”. En los pasillos del club, algunos consideran que el comportamiento reciente del uruguayo es “indigno para un capitán del Real Madrid” y que esta situación no es nueva.

Valverde ya había tenido otros episodios polémicos en Real Madrid con Xabi Alonso como entrenador (Reuters)

En ese contexto, recientemente el periodista del diario Marca, Ramón Álvarez de Mon, informó que “hay jugadores con peso en el vestuario del Real Madrid que piden al club la salida de Valverde este verano. Tema muy delicado de gestionar por el recorrido de Valverde en el Madrid”, según publicó en su cuenta de X. Además, el medio madridista Ok Diario indicó que la posibilidad de una transferencia de Valverde “está encima de la mesa, pero el club blanco en ningún momento le regalará. No se lo puede permitir. Si llega una oferta, se analizará y, si se considera lo suficientemente importante, se compartirá con el jugador para tomar la mejor decisión. No obstante, el futuro entrenador madridista también tendrá la última palabra”.

PUBLICIDAD

Ese medio añadió que el mediocampista de 27 años “no jugará ni contra el Oviedo, ni frente al Sevilla y, obviamente, tampoco contra el Athletic de Bilbao en la última jornada. La próxima vez que se vista de corto será con Uruguay”. Si permanece en el club, dejará la capitanía.

Sport aportó más detalles sobre el episodio, señalando que “todos sus compañeros señalan a Valverde, uno de los capitanes del equipo, que en lugar de apaciguar los ánimos tras el roce del día previo decidió echar más leña al fuego. Valverde se negó a tender la mano al galo, le culpó de filtrar el incidente del miércoles y le realizó dos entradas subidas de tono en el entrenamiento". A partir de ese episodio se habría producido la pelea posterior en los vestuarios, en donde Fede Valverde sufrió un corte en la cabeza tras caer contra una mesa.

PUBLICIDAD

Valverde podría abandonar el Real Madrid en junio

Jugadores consultados por ese medio confirmaron la versión del francés. “Fue Valverde quien provocó el incidente y no es el primero que protagoniza. De hecho, más de uno se ha alegrado del desenlace”, afirmó una fuente a Sport.

En temporadas anteriores, Valverde ya había tenido un encontronazo con Luka Modric, otro referente del vestuario, e incluso con Xabi Alonso, haciendo público su descontento por la posición de lateral en la que lo ponía. Su actitud ha generado preocupación dentro del club, al punto que algunos consideran que “no está bien asesorado”, en referencia a la publicación de un comunicado tras la pelea con Tchouaméni.

PUBLICIDAD

La polémica no es nueva en la trayectoria del uruguayo. Su expediente incluye un incidente con Álex Baena, entonces jugador del Villarreal, a quien golpeó en el estacionamiento del estadio Bernabéu. Ahora, el club ha decidido sancionar tanto a Valverde como a Tchouaméni con una multa de 500.000 euros cada uno por lo ocurrido.

El Periódico recogió la impresión de fuentes internas tras el altercado: “Se ha cavado su tumba y no es algo que venga de hoy. Tiene muy difícil seguir”, advirtieron en Valdebebas. El club planea reforzar la defensa y el mediocampo en el mercado de pases, mientras que en la lista de posibles salidas figuran los nombres de Valverde, Camavinga, Ceballos, Gonzalo y Fran García, además de quienes terminan contrato y no tienen ofertas de renovación, como Carvajal y Alaba.

PUBLICIDAD

Federico Valverde disputó 371 partidos, marcó 41 goles y brindó 44 asistencias en el Real Madrid, donde conquistó 14 títulos, incluidas dos Champions League. Su contrato se extiende hasta junio de 2029, aunque su futuro en el club ahora es incierto.

El contexto deportivo del equipo acentuó el malestar: el Real Madrid quedó eliminado de la Champions League en cuartos de final ante el Bayern Múnich y perdió la Copa del Rey ante el Albacete. La reciente derrota 2-0 frente al Barcelona selló el título de Liga para los catalanes, mientras que la crisis interna se profundizaba en la capital española.

PUBLICIDAD