La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

La estrella de Los Ángeles Lakers habló acerca de su futuro en la liga de básquet estadounidense

Los Ángeles Lakers se despidieron de los playoffs de la NBA en las semifinales de la Conferencia Oeste luego de perder la serie 4-0 frente a los campeones vigentes, Oklahoma City Thunder. Luego de la derrota 115-110 en el Staples Center, a LeBron James le consultaron en conferencia de prensa acerca de su futuro en la máxima competencia.

El máximo anotador histórico de la liga estadounidense, de 41 años, puso en duda su continuidad como jugador para la próxima temporada. Además, en caso de optar por seguir compitiendo, la leyenda cuatro veces campeona de la NBA deberá resolver si continúa en los Lakers o seguirá su carrera en otra franquicia, ya que su contrato expirará en junio de 2026 y se convertiría en agente libre. Habrá que aguardar si la organización del equipo angelino planea retenerlo y mantener el salario de 52 millones de dólares anuales que percibe El Rey.

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“Creo que ya me han preguntado sobre eso (su retiro) y ya he respondido a las preguntas. No creo que haya dicho nada del estilo: ‘Oh, mi retiro está cerca’. Sobre mi futuro, quiero decir que no lo sé, obviamente. Quiero decir que todavía estamos bajo los efectos de la derrota. Y yo... no lo sé. No sé qué me depara el futuro. Tal y como están las cosas esta noche, tengo mucho tiempo. Me voy a relajar, como creo que lo dije el año pasado después de que perdiéramos contra Minnesota, para volver y calibrar las cosas con mi familia; hablar y pasar algo de tiempo con ellos. Luego, cuando llegue el momento, obviamente, ustedes sabrán qué decido hacer", respondió LeBron James al ser consultado por su futuro.

El gesto de LeBron James tras la eliminación de los Lakers a manos de Oklahoma City Thunder en las semifinales del Oeste en la NBA (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

LeBron James, quien cumplió uno de sus sueños al compartir cancha con su hijo Bronny en el equipo Oro y Púrpura, ratificó su vigencia en su 23° temporada en la NBA (récord absoluto) y lideró a unos Lakers que sufrieron la baja por lesión de su otra figura preponderante, como el esloveno Luka Doncic, quien padeció un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. No obstante, el veterano alero volvió a brillar el lunes con 24 puntos y 12 rebotes que no lograron evitar la derrota ante los Thunder, que avanzaron nuevamente a la final del Oeste y aguardarán por el vencedor de la serie entre Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs que está igualada 2-2.

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“Lo di todo en la cancha. Controlé lo que podía, puedo salir del campo diciéndome que estuve plenamente concentrado en la tarea, aunque deteste perder. Intenté guiar a los muchachos. Fallamos, pero en absoluto veo esta temporada como una decepción”, afirmó James ante la prensa. Pese a su veteranía, el nacido en Akron fue el goleador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias) de los Lakers en los playoffs.

“Sigo amando este juego”, recalcó LeBron, para quien “el proceso, el entrenamiento” es “más importante que el resultado”. “¿Qué tendría que ganar con otro título más?”, se preguntó el alero en la conferencia. “No hay nada que tenga que demostrar en esta liga. Ya lo he hecho todo, ya lo he visto todo. Sólo intento competir e intento ganar campeonatos. Creo que ese es un factor de motivación”, finalizó.

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A lo largo de su carrera en la NBA, LeBron James disputó un total de 1.920 partidos divididos entre sus participaciones en Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Ángeles Lakers. Su promedio de puntos arroja un alto 28.6, con 7.5 rebotes y 7.4 asistencias por juego. En total, combinando playoffs y temporada regular, el Rey sumó: 51.868 puntos, 14.766 rebotes, 14.161 asistencias, 2.918 robos y 1.471 tapones.

*El resumen de la eliminación de los Lakers ante Oklahoma City Thunder en la NBA

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