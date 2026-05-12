La confesión de Sofía Gala sobre su adolescencia y el vínculo con Moria Casán: “Me escapaba mucho de casa”

Sofía Gala y la relación con su mamá, el desmayo de Moria Casán

El episodio que Sofía Gala relató recientemente sumó un nuevo matiz a la extensa crónica pública de su vínculo con Moria Casán. La actriz, en el marco de una entrevista concedida durante el Cosquín Rock Montevideo, reconstruyó una escena de su adolescencia en la que la relación madre-hija quedó marcada por el drama, la tensión y una inesperada vuelta de tuerca.

Según su propio testimonio, la vida junto a una figura como Moria Casán no fue sencilla en la juventud. “Me escapaba mucho de mi casa. En un momento nos peleamos muy fuerte. Yo tendría doce, trece años”, recordó Sofía Gala, situando el conflicto en la casa familiar de Parque Leloir, un barrio de extensas calles de tierra en el que convivían durante esa época.

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Sofía Gala recuerda el episodio del desmayo fingido de Moria Casán y su impacto en la adolescencia

Aquella tarde, la calma aparente se quebró, tal como rememoró la actriz: “Hago dos cuadras de tierra, y sale la mujer que trabajaba en mi casa gritando: ‘Sofía, Sofía, se desmayó tu mamá’”. Esa alarma fue el disparador de una reacción visceral.

“Y a mí me agarró una locura. Vuelvo corriendo a mi casa gritando ‘mamá, mamá’ y la encuentro tirada. Tirada y desmayada”, narró. En ese instante, el instinto de Sofía la llevó a actuar casi sin pensar. “Yo soy muy del cachetazo. Cualquier cosa la resuelvo a los cachetazos”, confesó, describiendo cómo intentó despertar a Moria Casán con palmadas.

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La respuesta, sin embargo, no fue la esperada. “Se despierta Moria. Vienen a verla y el doctor me termina medicando a mí que, por supuesto, me había agarrado un ataque de nervios”, detalló Sofía Gala. En medio del caos, la atención médica terminó recayendo sobre la hija, mientras la madre parecía recuperarse rápidamente del supuesto desmayo.

Moria. Sofia Gala as Moria in Moria. (Cr. Alina Schwartz / Netflix ©️2025)

Este episodio, narrado en primera persona, ilustra el tipo de situaciones límite que han atravesado madre e hija. No es la primera vez que Sofía Gala se refiere al peso de crecer bajo la sombra de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino, aunque pocas veces lo hizo con tal nivel de detalle y crudeza.

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La anécdota no terminó con el episodio en sí, sino que adquirió un giro inesperado semanas más tarde. Según Sofía, la conversación posterior con su madre reveló el verdadero trasfondo de lo ocurrido. “A las semanas había pasado todo y le digo ‘boluda, qué fuerte cuando te desmayaste’. Y me dice ‘Me hice’. Jugando con mi psiquis desde que era chica. Lograba que vuelva”.

Semanas después, Moria Casán admitió haber fingido el desmayo para que Sofía Gala regresara a casa

El relato expone una dinámica familiar marcada tanto por la teatralidad como por el juego psicológico. El propio reconocimiento de Moria Casán sobre el fingimiento del desmayo deja en evidencia una estrategia casi performática para manejar los límites de la convivencia y, quizás, para recuperar la atención de su hija.

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La biografía de Sofía Gala está atravesada por la figura imponente de su madre. Ambas han hecho de su vínculo un recurso narrativo en entrevistas, funciones y declaraciones públicas, delineando una historia en la que el amor y la confrontación se entrelazan.

El vínculo madre e hija entre Sofía Gala y Moria Casán combina amor, confrontación y teatralidad familiar

El episodio del desmayo simulado es apenas una muestra de la singularidad de esa relación. La actriz, que próximamente interpretará a la “lengua Karateca” en una biopic, no dudó en compartir el trasfondo de su adolescencia: una madre capaz de recurrir a la puesta en escena para marcar presencia y una hija que, entre golpes y lágrimas, aprendía a sobrevivir en el universo de una diva.

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El episodio relatado por Sofía Gala no solo revela una anécdota familiar sino que expone el tipo de estrategias y emociones que han moldeado la relación entre ambas. La escena del desmayo y los “cachetazos” es, en definitiva, una síntesis de los desafíos, las heridas y los códigos compartidos en el universo personal de madre e hija.