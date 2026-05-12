Tras las obras previstas en el aeropuerto de Ezeiza, habrá reprogramación de vuelos: qué hará cada aerolínea

La modernización de Ezeiza abarca tanto el “lado aire” –zonas operativas– como el “lado tierra”, con especial foco en la sustentabilidad

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza tiene previsto iniciar en octubre de este año un plan de obras de modernización, con una inversión superior a los USD 100 millones. Durante la ejecución de estos trabajos, la capacidad operativa del aeropuerto estará restringida, lo que llevará a las aerolíneas a modificar y ajustar sus cronogramas de vuelo.

Durante el período de mayor intensidad de las obras, que se desarrollará entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, el aeropuerto funcionará con operaciones restringidas. Solo estará habilitada la pista principal (11-29), cuya extensión quedará reducida a 1.850 metros, en comparación con los 3.300 metros habituales.

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En este marco, Aerolíneas Argentinas informó que mantendrá su programación de vuelos internacionales. La compañía continuará operando sus vuelos regulares a Miami, Punta Cana, Cancún y Aruba sin cambios sustanciales, mientras que los vuelos a Roma y Madrid realizarán una escala técnica en Río de Janeiro de carga de combustible.

Aerolíneas Argentinas informó que mantendrá su programación de vuelos internacionales

“Los horarios habituales de algunos de estos vuelos podrán modificarse en función de las necesidades operativas y de coordinación que requiera el aeropuerto, por lo que solicitamos a nuestros pasajeros que estén atentos a posibles modificaciones horarias”, aclararon en la aerolínea de bandera.

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Por su parte, desde LATAM indicaron que la línea aérea se ve obligada a suspender los vuelos entre Buenos Aires y Miami en ese período.

“Cabe aclarar que la restricción afecta únicamente a las aeronaves de fuselaje ancho que operan la ruta a Miami. Los vuelos operados desde y hacia Ezeiza con aviones de menor envergadura (A319, A320 y A321) no están sujetos a esta limitación, por lo que el resto de la operación de LATAM en dicho aeropuerto continuará con normalidad durante este período”, comunicaron.

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Los pasajeros afectados por la cancelación de los vuelos con aeronaves de fuselaje ancho cuentan con las siguientes alternativas:

Reprogramación a través de los centros de conexión : los pasajeros podrán reprogramar su itinerario con conexión en Santiago, São Paulo o Lima, en los vuelos regulares de LATAM

Cambio de vuelo y/o fecha: podrán reprogramar su viaje para una fecha anterior o posterior al período de restricción, sujeto a disponibilidad de asientos

Devolución: los pasajeros podrán solicitar el reembolso total del valor del pasaje sin cargo

Por su parte, American Airlines señaló informó que suspenderá temporalmente su servicio diario a Dallas-Fort Worth (DFW) y reducirá el servicio a Miami (MIA) de tres a dos vuelos diarios. El vuelo diario a Nueva York (JFK) continuará operando.

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American Airlines señaló informó que suspenderá temporalmente su servicio diario a Dallas-Fort Worth (DFW) y reducirá el servicio a Miami (MIA) de tres a dos vuelos diarios. REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo

En tanto, los vuelos con salida desde Ezeiza que operen con aviones Boeing 777-300 realizarán una escala para reabastecimiento de combustible en Montevideo (MVD) y continuarán hacia EEUU. Esto incluye el servicio desde Nueva York y uno de los dos vuelos diarios a Miami.

La española Iberia mantendrá dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid operados con aeronaves Airbus A330-200. Asimismo, estos realizarán una parada técnica en Montevideo, que se hará en el trayecto de vuelta a Madrid.

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Emirates cancelará sus operaciones durante el cierre de pista. Los vuelos provenientes de Dubai irán solo hasta Rio de Janeiro. Lo mismo ocurrirá con Air Canada, cuyos vuelos llegarán hasta São Paulo.

Desde Sky Airline comunicaron: “Mantendremos nuestras operaciones regulares desde y hacia Buenos Aires. Para adaptarnos a las restricciones operacionales asociadas a este periodo, implementaremos ajustes temporales en la capacidad de nuestros vuelos, incluyendo una limitación en la cantidad de pasajeros transportados por tramo, con el objetivo de resguardar la seguridad y asegurar la continuidad operacional”.

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Cambios en el aeropuerto

Entre las principales intervenciones previstas en el Aeropuerto de Ezeiza, figura la creación de la nueva plataforma Golf, orientada al estacionamiento y la operación simultánea de siete aeronaves de fuselaje estrecho, con lo que se ampliará la capacidad de movimientos en los picos de alta demanda.

Los trabajos contemplan también la rehabilitación de la pista secundaria (17-35) y de su intersección con la pista principal, acciones que apuntan a fortalecer la infraestructura de cara al futuro.

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El impacto sobre las operaciones de pasajeros y carga será de gran alcance: en 2025, el aeropuerto procesó 12 millones de pasajeros, un incremento de 5,10% respecto del año anterior. Actualmente, 31 aerolíneas operan allí con rutas que enlazan 55 destinos internacionales y 35 domésticos.

La modernización de Ezeiza abarca tanto el “lado aire” —zonas operativas— como el “lado tierra”, con especial foco en la sustentabilidad. Entre las novedades se encuentra la implementación de un sistema de energía renovable para alimentar cinco posiciones de estacionamiento de aeronaves, y la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa que tratará el 100% del agua utilizada en el aeropuerto.

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En el plano tecnológico, el sistema de operación terminal de las aerolíneas tendrá un recambio total: más de 1.700 dispositivos de última generación serán instalados, entre ellos computadoras para check-in y puertas de embarque, kioscos de autoservicio, lectores biométricos y sistemas de impresión y verificación de documentos, todos preparados para operar con las tecnologías más recientes en los pasos migratorios.

En materia de mejoras para los usuarios, la terminal doméstica de arribos se ampliará en 1.200 m², con cinco nuevas puertas de embarque que elevarán el total a doce. Las áreas de preembarque sumarán 3.500 m² con la construcción de una nueva sala VIP, espacios gastronómicos y zonas para niños.