El proyecto Aerómetro sumará dos nuevas líneas para ampliar cobertura en Guatemala

El proyecto AeroMetro en Ciudad de Guatemala incorpora dos nuevas líneas para ampliar la cobertura del sistema de transporte público.

El proyecto del AeroMetro en la ciudad de Guatemala ampliará su alcance con la planificación de dos nuevas líneas, según confirmó el alcalde Ricardo Quiñónez. La expansión contempla la conexión de sectores estratégicos de la capital y municipios aledaños, en una iniciativa que busca transformar la movilidad urbana y ofrecer alternativas de transporte a una creciente población.

Desde el pasado fin de semana, inició la instalación del sistema electromecánico que permitirá el funcionamiento del AeroMetro. El propio Ricardo Quiñónez supervisó personalmente el avance de las obras, según lo mostró en un video divulgado en sus redes sociales. El sistema recibió recientemente las cabinas y los componentes de las torres, provenientes desde Europa, un hito que marcó el inicio de las obras de ingeniería claves para su puesta en marcha, según declaraciones en un video publicado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La fase inicial del AeroMetro incluirá dos líneas principales: la línea uno unirá la Plaza España con El Trébol, mientras la línea dos partirá de El Trébol hacia Mixco, llegando hasta las inmediaciones de la colonia Molino de las Flores. Este trazado refuerza la conectividad interna de la capital y facilita la movilidad hacia zonas densamente pobladas de la periferia, ampliando las opciones para estudiantes y trabajadores.

El alcalde de la Ciudad de Guatemala, junto a ingenieros, revisa planos durante una inspección relacionada con el proyecto AeroMetro, tras el anuncio de dos líneas adicionales para el sistema de transporte. (Aerómetro Guatemala-Muni Guate)

Las futuras líneas tres y cuatro, detalló el alcalde Ricardo Quiñónez en el mismo video, extenderán el sistema desde el Obelisco, a lo largo del bulevar Los Próceres, hasta condado Concepción, municipio de Santa Catarina Pinula. La cuarta línea conectará la zona cinco, en las cercanías del parque ecológico y la colonia Jardines de la Asunción, con el centro de la zona dieciocho. El edil informó: “Ya se trabaja en la planificación de las líneas 3 y 4, desde el Obelisco sobre el bulevar Los Próceres hasta llegar a condado Concepción (Santa Catarina Pinula)”, reiterando el compromiso de sumar más áreas al sistema de movilidad.

PUBLICIDAD

En referencia a experiencias previas, Quiñónez recordó la implementación del Transmetro hace dos décadas: “Hace veinte años, cuando arrancamos el Transmetro, muchos dijeron que no iba a funcionar. Hoy nadie se imagina la ciudad sin el Transmetro. Y algo parecido está comenzando otra vez”. Para el alcalde, este nuevo sistema representa un avance frente al reto del tiempo de traslado diario de miles de ciudadanos.

De acuerdo con el mensaje oficial, los beneficios del AeroMetro se basan en ofrecer “más conexiones, más tiempo en familia, más oportunidades para miles de personas que todos los días ingresan a la ciudad para trabajar, para estudiar, para salir adelante y para regresar a casa antes”. El proyecto también se enmarca en una política más amplia de integración de formas de movilidad, tal como indicó Quiñónez: “Es un sistema de movilidad que suma a otros sistemas de movilidad y de transporte”.

PUBLICIDAD

Nuevas líneas del AeroMetro reforzarán la conectividad hacia Santa Catarina Pinula y zona 18

Las líneas tres y cuatro del sistema AeroMetro tendrán trayectos estratégicos. La línea tres conectará desde el Obelisco hasta condado Concepción, abarcando el bulevar Los Próceres y beneficiando directamente a habitantes de Santa Catarina Pinula. La línea cuatro se extenderá desde la zona cinco, donde se ubica el parque ecológico cercano a Jardines de la Asunción, hasta el núcleo de la zona dieciocho. Sobre este despliegue, el alcalde puntualizó: “Porque la movilidad ya no puede seguir esperando”.

Quiñónez puso el acento en la continuidad de las obras: “Estas son obras, no son palabras. Es la ciudad avanzando sin detenerse, es la gente trabajando”. El funcionario enlazó el inicio del AeroMetro con la experiencia previa del Transmetro, resaltando que optar por sistemas integrados de transporte ha significado “momentos que cambian la historia de la ciudad”, y recalcó que el AeroMetro marca “el siguiente de esos momentos”.

PUBLICIDAD

El alcalde subrayó la importancia de planificar y construir nuevas rutas para mantener a la ciudad en movimiento: “Ya estamos planificando las líneas 3 y 4 para seguir conectando a más vecinos, extendiendo el sistema hacia zona 18 y a Santa Catarina Pinula”, insistió en su mensaje.

La presencia y futuro de este sistema, según la comunicación oficial, significan para la ciudad de Guatemala “más tiempo en familia” y nuevas posibilidades para quienes dependen diariamente del transporte público.

PUBLICIDAD