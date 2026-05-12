Nati Jota habló después de la tensa entrevista con Estanislao Bachrach: “Hago mi trabajo lo mejor posible”

La conductora de Olga se refirió a la entrevista con el científico y sus repercusiones

La mañana del lunes, una interacción en el canal de streaming Olga dejó expuesta la fragilidad de las dinámicas mediáticas actuales. El cruce entre Estanislao Bachrach y Nati Jota durante el programa Sería Increíble derivó en un debate público sobre los límites del oficio, la incomodidad al aire y el poder distorsivo de los recortes virales.

Todo comenzó cuando la conductora consultó al invitado, el doctor en biología molecular y divulgador, acerca de los efectos del alcohol sobre la producción de serotonina. Bachrach respondió escuetamente: “No lo sé”. La insistencia de Nati y la reacción posterior del invitado encendieron la tensión: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”.

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La atmósfera se volvió aún más incómoda cuando, hacia el final, Nati Jota sentenció: “Gracias por haber venido”, mientras Bachrach se quitaba los auriculares y se retiraba del estudio. Previamente, le había aconsejado a la conductora que cambiara de terapeuta.

El intercambio, breve pero contundente, rápidamente circuló en redes sociales. Un recorte del momento final se viralizó, instalando la polémica y obligando a sus protagonistas a dar explicaciones públicas. La situación, que en el estudio se vivió como una incomodidad pasajera, adquirió en el exterior la dimensión de un escándalo digital.

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La mañana de este martes, el ciclo Lape Club Social abordó el tema, buscando las voces de los implicados. Tanto Nati Jota como Toto Kirzner fueron invitados a dar su versión sobre lo ocurrido y a responder por el clima de tensión que marcó la emisión.

La columna de Estanislao Bachrach en Sería Increíble

La conductora explicó que lo sucedido en el aire fue mucho más que el breve fragmento viralizado y enfatizó: “Hay un recorte que está muy sacado de contexto. Yo odio decir eso porque suena a justificación cuando no sabés qué decir. La realidad es que está muy sacado de contexto”. Según su testimonio, la columna duró veinte minutos, un tiempo que consideró habitual para la dinámica del programa, y la incomodidad se extendió durante toda la nota. “Lo que hice todo el tiempo fue tratar de sostenerla y tirar para adelante, pensar nuevas preguntas”, afirmó.

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La viralización del recorte, según Nati, no representó el esfuerzo que implicó sostener la situación incómoda en vivo. “El recorte que se hace viral es el momento en el que yo termino la nota, que ya la había querido terminar un par de veces, pero se me cuestionaba cada vez que la quería terminar”, relató, al subrayar el desgaste que implicó el ida y vuelta con el invitado.

En el mismo sentido, se refirió a la reacción de la audiencia: “Me llegan comentarios muy barderos cuando yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y de sostener situaciones que estaban incómodas y traté de sostener”. Destacó que los comentarios en YouTube coincidían en señalar la incomodidad general, aunque reconoció que un recorte aislado podía dar una impresión distinta.

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La propia conductora se ocupó de aclarar que no le molestó que Bachrach respondiera “no sé” a su consulta. “Lo que pasa es que seguramente viste el recorte. Él venía así un rato diciendo ‘no sé, no sé, no sé’”, explicó, al puntualizar que tras varias preguntas sin respuestas satisfactorias, el clima se volvió insostenible para la conducción.

En Sería increíble se dio un incómodo momento cuando el divulgador Estanislao Bachrach reaccionó a una pregunta de Nati Jota (Video: Sería increíble/ Olga)

Según definió Nati, no era una entrevista en sí, sino un espacio habitual donde columnistas destacados aportan desde su especialidad. En esta ocasión, el desencuentro estuvo marcado por la falta de conexión y por la reiteración de respuestas evasivas. “El problema es que ya hacía como cuatro preguntas que decía ‘no sé’ y no salía con otra cosa y también otros comentarios incómodos, de mandarme a terapia por una pregunta que hago en el afán de remar la columna”, sostuvo.

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El derecho de la conductora a cerrar la nota cuando lo considera necesario fue defendido por panelistas y colegas en el ciclo de Lape Club Social. Paula Varela le señaló: “Si vos te sentís incómoda, sentís que algo es irremable, vos obviamente que para mí estás en todo tu derecho de cerrar la nota”. Nati consideró que se vio obligada a ser más firme en el cierre solo luego de varios intentos frustrados, siempre procurando no ser antipática ni cortar el clima con violencia.

El episodio dejó al descubierto el trabajo invisible de los conductores para sostener el ritmo de los programas en situaciones tensas. “Mi idea no era que sea un tema. Pasa que ahora es tan injusto el recorte, la verdad, que uno tiene que salir a explicar”, señaló la conductora, visibilizando el costo emocional de la exposición pública.

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La opinión de Toto Kirzner, integrante del programa, sumó otra perspectiva sobre el episodio y econoció que su incomodidad quedó evidenciada: “Se me nota mucho y no lo puedo disimular. Pero como le dije a otros compañeros, no tengo ningún tipo de rencor contra Estanislao profesional, sabe un montón de temas y es un capo en su trabajo. Simplemente, lisa y llanamente, fue una situación de mierda que puede pasar con cualquier interacción humana”.

Nati Jota quedó en el centro de la polémitca tras el recorte

Kirzner relativizó el incidente, ubicándolo dentro de las dificultades habituales de la televisión y el streaming en vivo. “Es como te puede pasar en cualquier ambiente laboral, en cualquier interacción de calle, gente que te cruzás que anda cruzada, o vos también, y tenés una situación de mierda y se termina”, explicó, descartando cualquier animosidad hacia el invitado.

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La conductora también se refirió a la dimensión de género en la percepción pública de su rol. “Veo notas con Andy Kusnetzoff, con Migue y no es así, no es tan picante. Y también otra cosa que siento… bueno, hacíamos el chiste de que Eial (Moldavksy) también sintió lo mismo y le dijimos: ‘Bienvenido al mundo femenino’”, comentó, sugiriendo que las conductoras mujeres suelen ser blanco de cuestionamientos adicionales en situaciones tensas.

“Uno también un poco viene a aprender en la columna, no era una entrevista. Y no quiero pensar que hay alguien malo a propósito, sino creo que es lo que garpa más en las redes, ¿viste? Terminar pegándonos a nosotros que hablamos boludeces, que somos irresponsables y que bla”, expresó la conductora, atribuyendo el fenómeno a la lógica propia de la viralización.

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La exposición mediática y la instantaneidad con que circulan los recortes en redes generan nuevos desafíos para los programas en streaming y para quienes los conducen. El episodio dejó en evidencia la tensión entre la dinámica real de un programa y la versión fragmentada que se instala en la opinión pública, plantando interrogantes sobre el futuro de la conversación mediática en plataformas digitales.