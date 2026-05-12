Nuevos estudios ratifican la seguridad de las vacunas que contienen aluminio

El mayor análisis sobre vacunas con aluminio no halló vínculo entre su uso y enfermedades como autismo, asma o diabetes tipo 1, según The BMJ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dudas sobre la seguridad de los adyuvantes de aluminio en las vacunas han marcado debates públicos y científicos durante décadas. A pesar de los extensos controles regulatorios y la vigilancia constante, persisten temores relacionados con posibles efectos adversos a largo plazo, desde autismo hasta enfermedades crónicas.

Sin embargo, una revisión sistemática publicada recientemente en The BMJ, que abarca casi cien años de evidencia, aporta respuestas claras y contundentes: no existe ninguna asociación causal entre las vacunas con adyuvante de aluminio y enfermedades graves o crónicas.

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El análisis, conducido por un equipo canadiense de expertos en inmunización y alergia, revisó 59 estudios de diferentes tipos y calidades, examinando tanto ensayos clínicos aleatorizados como grandes cohortes observacionales.

La revisión incluyó 59 estudios y confirmó que las reacciones graves a las vacunas con aluminio son extremadamente infrecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo fue sintetizar toda la evidencia humana disponible sobre los posibles efectos sistémicos a largo plazo de las sales de aluminio incluidas en vacunas como las de difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis, VPH y meningitis.

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“En conjunto, los hallazgos convergentes de estudios de mayor calidad proporcionan una base de evidencia significativa para fundamentar la toma de decisiones en materia de salud pública sobre las vacunas con adyuvantes de aluminio”, afirman los autores en uno de los textuales centrales de la investigación. Esta declaración, respaldada por los resultados del trabajo, desmonta los argumentos que han circulado tanto en grupos antivacunas como en declaraciones públicas de figuras políticas.

Durante el análisis, los investigadores buscaron señales de riesgo en una amplia gama de patologías, desde trastornos del espectro autista hasta asma, diabetes tipo 1 y enfermedades autoinmunes. La revisión incluyó estudios de gran envergadura, como el seguimiento de más de un millón doscientos mil niños en Dinamarca.

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Un estudio danés siguió a más de 1,2 millones de niños y no halló aumento de riesgo de autismo tras vacunas con adyuvantes de aluminio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese país, los datos no mostraron un aumento en el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, incluido el autismo, tras la exposición al aluminio presente en las vacunas durante los primeros años de vida. El estudio danés arrojó una razón de riesgo ajustada de 0,93 para autismo, lo que indica que no hay relación causal.

Una de las novedades más destacadas de esta revisión es la solidez metodológica con la que se evaluaron los estudios. Se aplicaron herramientas internacionales reconocidas, como el marco GRADE, para clasificar la certeza de la evidencia y el riesgo de sesgo. A pesar de que parte de la literatura sobre el tema proviene de estudios pequeños o con limitaciones, los ensayos y análisis de mayor calidad coinciden en que no existen vínculos consistentes entre los adyuvantes de aluminio y enfermedades graves.

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Los mitos acerca de la relación entre vacunas y autismo, que han recibido renovada atención tras declaraciones del secretario de salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., y episodios de desinformación en países como Argentina, encuentran en este análisis una refutación basada en datos. “La evidencia actual no respalda asociaciones causales entre las vacunas con adyuvante de aluminio y resultados de salud graves o a largo plazo”, concluyen los autores.

Las sales de aluminio, utilizadas desde 1926, son los adyuvantes más empleados en vacunas para mejorar la respuesta inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión también abordó reportes sobre el riesgo de asma en niños vacunados con formulaciones que incluyen aluminio. Mientras un estudio estadounidense identificó asociaciones modestas, este hallazgo no se sostuvo en los análisis más estrictos, como los realizados en lactantes amamantados o completamente vacunados.

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Así, los expertos consideran que la aparente relación podría deberse a factores de confusión y no a un efecto directo del adyuvante.

Respecto a la diabetes tipo 1 y otras enfermedades crónicas, la síntesis de la evidencia tampoco muestra incremento de riesgo. Un ensayo clínico japonés, que siguió durante cuatro años a más de mil mujeres, no detectó diferencias significativas en la aparición de nuevas enfermedades crónicas entre quienes recibieron vacunas con y sin aluminio.

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El papel del aluminio en la inmunización y las reacciones documentadas

Los nódulos o granulomas persistentes en el sitio de inyección fueron las reacciones más frecuentes, pero resultaron autolimitadas (Visuales IA)

El uso de sales de aluminio en vacunas no es nuevo. Desde 1926, científicos como Glenny y sus colegas incorporaron estos compuestos para potenciar la respuesta inmunitaria. El aluminio actúa como adyuvante, es decir, mejora la eficacia de las vacunas y permite reducir la cantidad de antígeno y el número de dosis necesarias para lograr protección. Formulado como sulfato de hidroxifosfato de aluminio, fosfato de aluminio o hidróxido de aluminio, este componente es ahora el adyuvante más utilizado en el mundo.

Su función es clave para la salud pública, ya que optimiza la respuesta inmune y facilita que más personas alcancen la inmunidad con menos aplicaciones. A pesar de este beneficio y de la extensa historia de seguridad, la preocupación sobre efectos adversos a largo plazo nunca se disipó por completo. Esto motivó a los investigadores a revisar y sintetizar toda la evidencia disponible, diferenciando entre estudios sólidos y reportes anecdóticos o con limitaciones metodológicas.

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La revisión identificó que las únicas reacciones asociadas de forma consistente con el aluminio en vacunas son locales y poco frecuentes. Se trata principalmente de nódulos o granulomas persistentes en el sitio de la inyección.

El aluminio permite reducir la dosis de antígeno y la cantidad de aplicaciones necesarias para lograr inmunidad en las vacunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio sueco, incluido en el análisis, reportó una incidencia de 0,98% de nódulos pruriginosos persistentes. Ocho de cada diez pruebas epicutáneas en esos casos resultaron positivas para aluminio, lo que sugiere un mecanismo de hipersensibilidad retardada. La susceptibilidad familiar se identificó como un factor de riesgo relevante, pues tener un hermano afectado multiplica la probabilidad de presentar esta reacción.

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Estas manifestaciones, aunque pueden prolongarse y resultar molestas, tienden a resolverse con el tiempo y no progresan hacia complicaciones sistémicas. Los autores aclaran que, fuera de estas reacciones locales, no se han documentado consecuencias graves o duraderas asociadas a los adyuvantes de aluminio.

En cuanto a la miofascitis macrofágica (MMF), una enfermedad muscular rara, los estudios disponibles no aportan evidencia creíble de que exista una relación causal con las vacunas que contienen aluminio. Aunque las lesiones compatibles con MMF pueden detectarse en biopsias de pacientes con dolor musculoesquelético, la cantidad de inyecciones previas con aluminio no difiere de la observada en personas sin estas lesiones.

La importancia de la vigilancia y la comunicación basada en evidencia

Los ensayos clínicos y observacionales de alta calidad no mostraron una relación entre aluminio en vacunas y enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de este análisis responde a una necesidad concreta: sintetizar la evidencia acumulada durante casi 100 años en un solo documento que permita orientar la toma de decisiones en salud pública y la comunicación con la sociedad.

Los investigadores subrayan que la vigilancia posterior a la autorización de las vacunas, una tarea que realizan agencias reguladoras de todo el mundo, sigue sin detectar señales de alarma para los adyuvantes de aluminio.

“Estos hallazgos son consistentes con la base de evidencia de seguridad posterior a la autorización, que respalda el uso continuado de vacunas con adyuvante de aluminio en los programas de inmunización”, remarcan los autores. La revisión sistemática, que adhirió a las directrices internacionales PRISMA, seleccionó y evaluó los estudios con rigor, utilizando herramientas de inteligencia artificial y revisión manual para minimizar el sesgo.

El análisis desmiente los argumentos antivacunas sobre riesgos del aluminio y refuerza la confianza en los programas de inmunización

La historia del aluminio en las vacunas es también la historia de la evolución de la inmunización moderna. Desde su introducción, este adyuvante permitió mejorar la eficacia de vacunas fundamentales y alcanzar coberturas poblacionales cada vez más altas. Los datos reunidos por la revisión publicada en The BMJ refuerzan que las hipótesis sobre riesgos graves carecen de sustento científico. La comunidad científica coincide en la necesidad de continuar investigando, sobre todo para identificar posibles efectos raros o de aparición tardía, pero la evidencia disponible respalda la seguridad y utilidad de las vacunas con adyuvante de aluminio.

Frente a la persistencia de mitos y la difusión de información errónea, el nuevo análisis ofrece argumentos sólidos para la confianza pública. En palabras de los autores: “La evidencia actual no respalda asociaciones causales entre las vacunas con adyuvante de aluminio y resultados de salud graves o a largo plazo”.

De este modo, el mayor estudio hasta la fecha sobre el tema refuerza la seguridad de los programas de inmunización y contribuye a despejar las dudas sobre uno de los componentes más discutidos de la vacunación moderna.