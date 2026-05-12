Economía

Régimen Simplificado de Ganancias: se sumaron más 80.000 contribuyentes y ayudarían al plan de reactivación de Caputo

La contribuyentes que se adhirieron aumentó de forma significativa en las últimas dos semanas. En Economía apuestan a que los bancos y ALyCs ofrezcan nuevos productos con mayores rendimientos y eso atraiga a los argentinos a sacar los dólares del colchón

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ahorros, dinero, plata guardada, recursos, savings (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió buenas noticias de cara a “los mejores 18 meses” que espera a partir de mayo y junio. Uno de los pilares para la reactivación es la Ley de Inocencia Fiscal y el fisco nacional comunicó que hubo un salto en las adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) con más de 80.000 contribuyentes, cuando el último dato oficial que se conocía era de 16.000.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que las adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada duplicaron los registros en solo veinte días, desde que se habilitó el aplicativo digital para formalizar la presentación. El proceso de inscripción ganó impulso a partir de la Resolución General 5820, dictada en febrero, que simplificó el cumplimiento fiscal para personas humanas y sucesiones indivisas. El régimen empezó con 5.800 inscriptos y en abril sumó más de 36.000 nuevos, hasta superar ampliamente los 80.000, un salto que sorprendió a los funcionarios.

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Lo que fue celebrado por el ministro Caputo quien en la red social X escribió: “Más de 80.000 adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias (...). La cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas”. La cifra es considerable si se toma en consideración que en el último año pagaron Ganancias menos de un millón de personas humanas.

El vencimiento para la presentación correspondiente al período fiscal 2025 quedó fijado para junio, de acuerdo con la terminación de la CUIT de cada contribuyente. El aplicativo digital, disponible desde abril, permitió el ingreso de declaraciones juradas con datos precargados y validaciones automáticas, lo que facilitó la regularización de la situación fiscal para miles de contribuyentes y eliminó trabas habituales en el cumplimiento.

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Hombre de cabello gris con camisa azul claro y saco oscuro a cuadros, usando micrófono de solapa, gesticulando con ambas manos en un evento
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que los depósitos del sector privado en moneda extranjera están en máximos.

En las últimas semanas, el Gobierno reforzó su estrategia para atraer ahorros al sistema financiero, especialmente los dólares que los argentinos mantienen fuera del circuito formal. Aunque el ministro Luis Caputo destacó que los depósitos en dólares del sector privado alcanzan niveles récord, la evolución registrada en los últimos cuatro meses evidenció que la Ley de Inocencia Fiscal no generó el impacto esperado en la repatriación de fondos.

El informe monetario diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó un comportamiento volátil en los depósitos en moneda extranjera del sector privado. El 2 de enero de 2025, el stock se ubicó en USD 37.044 millones. En ese contexto, Caputo promovió públicamente la idea de canalizar los dólares hacia el sistema financiero. El 1° de febrero, los depósitos subieron a USD 37.817 millones y el 2 de marzo alcanzaron USD 39.172 millones, el nivel más alto del período. El 27 de abril, último dato publicado, el saldo bajó levemente a USD 38.967 millones.

Este comportamiento evidenció la cautela de los ahorristas y la incidencia de la confianza en las medidas oficiales. Los saldos bancarios en dólares subieron entre enero y marzo, en coincidencia con la campaña del Gobierno, y luego descendieron levemente. El movimiento de fondos respondió a los incentivos y a la percepción de seguridad del sistema financiero.

En declaraciones recientes, Caputo reconoció que persisten percepciones de incertidumbre entre los profesionales y los contribuyentes: “Está la percepción de algunos contadores de que, genuinamente, pueden creer que hay vacíos, que nosotros no lo vemos, pero tienen su opinión y hay que respetarla. Y hay algunos que ven el famoso riesgo kuka: no importa lo que hagan los de enfrente, son tan salvajes que si algún día vuelven, van a encontrar la forma de romperme los cocos igual”.

La apuesta a mayores rendimientos

La evidencia de que la mayoría de los dólares sigue fuera del sistema llevó al equipo económico a acelerar medidas para reducir la burocracia y ampliar la oferta de productos en dólares. Por este motivo, el Ejecutivo avanza con la flexibilización de restricciones financieras y la promoción de nuevos productos de bancos y ALyCs, con el objetivo de mejorar los rendimientos y sumar alternativas para los ahorristas.

Billetes de dólar estadounidense en esta ilustración tomada el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Billetes de dólar estadounidense en esta ilustración tomada el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El ministro Caputo anticipó cambios en la Comisión Nacional de Valores (CNV): los fondos abiertos dejarán de requerir aprobación previa y pasarán a un régimen de anuncio, mientras que los fondos cerrados y las obligaciones negociables tendrán trámites más ágiles. Caputo subrayó la importancia de mejorar los rendimientos: “Esto es muy importante porque si querés llevar tus dólares al banco y, por ahí, si te dicen ‘te pago 2%’, decís ‘no sé’. En cambio, si te dicen podés colocarlo en este fondo de préstamos hipotecarios que rinde 7%, o en este fondo de préstamos de infraestructura que rinde 8%”.

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