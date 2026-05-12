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El video del gol en contra que derivó en una sanción de seis meses por amaño de partido a un arquero mundialista

La Federación Panameña de Fútbol comunicó que José Calderón estará inhabilitado durante seis meses

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José 'Chepo' Calderón fue suspendido tras protagonizar una polémica jugada en Panamá

La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció la suspensión provisional por seis meses del arquero José Calderón, jugador del Sporting San Miguelito y ex mundialista en Rusia 2018, mientras se investigan supuestas irregularidades y un posible amaño de partido durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). De acuerdo con un comunicado oficial de la FPF, la medida busca “salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones”.

El organismo detalló que la decisión se adoptó tras las investigaciones preliminares relacionadas con el encuentro entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, correspondiente a la última jornada de la primera fase del torneo. “La suspensión provisional permanecerá vigente mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes”, puntualizó la Federación Panameña de Fútbol en un comunicado difundido a los medios.

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El episodio que desató la investigación tuvo lugar en el minuto 90 del partido, cuando Calderón cometió un error que terminó en un autogol, resultado que decretó la victoria 3-2 para Alianza FC. Esta acción permitió al equipo avanzar de ronda y posteriormente disputar las semifinales del campeonato, donde ya jugó el partido de ida ante Veraguas. En el video se pudo ver un momento en el que el arquero atrapó la pelota en el primer palo y, tras un leve movimiento corporal, terminó cayéndose dentro de su propio arco con la pelota en sus manos"

La jugada generó cuestionamientos inmediatos dentro y fuera del terreno de juego, al tiempo que motivó a la LPF a abrir una investigación de oficio, respaldada por la FPF. Tanto la liga como el club Sporting San Miguelito emitieron declaraciones oficiales condenando lo ocurrido y solicitaron una investigación profunda, así como sanciones ejemplares en caso de comprobarse irregularidades.

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Tuit de FEPAFUT con comunicado oficial de la Federación Panameña de Fútbol. El comunicado tiene el logo de Panamá y las palabras 'COMUNICADO OFICIAL'
La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) emitió un comunicado oficial

La Federación Panameña de Fútbol ya había advertido la semana pasada que la manipulación de partidos “atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales” del deporte, asegurando que actuará “con firmeza ante cualquier indicio de prácticas ilícitas”. El comunicado enfatizó la política de “cero tolerancia frente al amaño de partidos”.

Hasta el momento, ni José Calderón ni los clubes involucrados han emitido una postura oficial respecto a la suspensión provisional. El arquero, de 40 años, formó parte de la selección de Panamá que asistió al Mundial de Rusia 2018, aunque no disputó ningún encuentro. A lo largo de su carrera, Calderón también defendió los colores de varios equipos en el fútbol guatemalteco, entre ellos Comunicaciones FC, Cobán Imperial y Xelajú MC.

El contexto del fútbol panameño ha estado marcado por denuncias e investigaciones vinculadas a la manipulación de partidos. En 2024, tres futbolistas fueron detenidos en el país por recibir presuntamente pagos que oscilaban entre 2.500 y 4.500 dólares para favorecer apuestas, según reportes recogidos por EFE. La LPF es la máxima competición panameña, aunque su carácter es semiprofesional y cuenta con una limitada afluencia de público, excepto en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. Los futbolistas perciben un salario mínimo anual de 6.000 dólares.

La sanción impuesta a Calderón es de carácter preventivo y no representa una resolución definitiva sobre su futuro deportivo. La FPF indicó que el objetivo principal es proteger la transparencia y la integridad de las competiciones nacionales mientras se esclarecen los hechos. El futuro de José Calderón dentro del fútbol federado permanece incierto hasta que las autoridades concluyan las investigaciones y emitan una resolución definitiva sobre su caso.

Un hombre, portero de fútbol, vistiendo un uniforme verde brillante con el número 12, guantes blancos y naranjas, grita y señala en el campo
José Calderón recibió una sanción de seis meses de inactividad (Reuters)

El comunicado oficial de Federación Panameña de Fútbol

La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol informa que ha decidido imponer la suspensión provisional por seis (6) meses de toda actividad de fútbol federado al jugador José Calderón, mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes.

Esta medida ha sido impuesta luego de las investigaciones preliminares correspondientes al partido entre el Alianza FC y el Sporting San Miguelito por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Dicha decisión se adopta en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones.

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