Cuánto midió en televisión y en plaformas la serie de Wanda Nara y Maxi López

Wanda Nara y Maxi López en el primer capítulo de Triángulo Amoroso, la serie que inaugura la ficción vertical en la pantalla grande (Instagram)

El estreno de la primera ficción vertical argentina marcó un hito en la pantalla chica. Telefe apostó por un formato novedoso, trayendo a Wanda Nara y Maxi López como protagonistas de Triángulo Amoroso. En esta serie, ambos se interpretan a sí mismos y aceptan participar en una innovadora producción, pero un detalle contractual convierte la trama en un torbellino de conflictos. La cláusula que los obliga a besarse, lejos de ser anecdótica, se transforma en el disparador de negociaciones intensas y un escándalo mediático que borra los límites entre la ficción y la realidad.

La estrategia de Telefe consistió en programar el estreno de Triángulo Amoroso inmediatamente después de Pasapalabra, el ciclo conducido por Iván de Pineda, que esa noche lideró la franja con 8,3 puntos de rating. El enfrentamiento en el programa incluyó a Maxi López, Débora Nishimoto y Clara Kovacic contra Eugenia Guerty, Nora Colosimo y Pachu Peña, varios de ellos involucrados directamente en la nueva ficción. El contexto televisivo generó una expectativa considerable, preparando el terreno para el lanzamiento de la serie.

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Triángulo Amoroso debutó con números que superaron a la programación habitual. El inicio fue con 11,7 puntos de rating, alcanzando un pico de 13,1 puntos durante la transmisión. El interés inicial se reflejó en la curva ascendente a lo largo de sus primeros minutos al aire. Esta cifra posicionó a la ficción como uno de los contenidos más vistos de la noche, consolidando la apuesta de Telefe por el formato vertical. El fenómeno no se limitó a la televisión: en Instagram, el primer capítulo acumuló 4 millones de reproducciones en menos de 12 horas desde su estreno. Los otros cuatro capítulos disponibles en la plataforma digital oscilaron entre 1 millón y 2 millones de reproducciones cada uno, lo que revela el alto nivel de curiosidad y consumo inmediato por parte del público.

Se estrenó “Triángulo Amoroso”, la serie vertical que protagonizan Wanda Nara y Maxi López

La transmisión de la serie estuvo acompañada por la gala de Gran Hermano, que comenzó pasadas las 22.30 con un piso de 12,5 puntos de rating. La competencia directa entre los distintos productos de Telefe evidenció el interés de la audiencia por las propuestas de la noche. Pasapalabra, como apertura, estableció la base de espectadores; la ficción vertical logró capitalizarlos y Gran Hermano mantuvo la expectativa con la instancia de eliminación.

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La llegada del formato vertical a la televisión argentina generó un debate instantáneo. Este tipo de producción, nacido en China, está concebido para ser consumido en dispositivos móviles y redes sociales. Su adaptación a la pantalla tradicional fue vista por muchos como una apuesta arriesgada. En la televisión, la mayoría de la pantalla queda en negro, ya que la imagen solo ocupa una franja central. Esta característica fue señalada por usuarios y críticos, quienes se volcaron a las redes sociales para expresar sus opiniones sobre la experiencia visual.

Los comentarios online no tardaron en viralizarse. Frases como “No puedo más de reírme, está muy bien y quiero más capítulos ya” reflejaron la aceptación positiva de una parte del público. Otros, en cambio, mostraron su descontento por la corta duración del episodio y el predominio de las publicidades: “Me acordé de que hoy se estrenaba la serie de Wanda y Maxi, me comí el final de Pasapalabra y la serie #Triánguloamoroso solo dura menos de 2 minutos y encima con dos publicidades, esto es una estafa”, o cuestionamientos sobre la calidad actoral y la pertinencia del formato para la televisión: “Maxi actúa mejor que Wanda, no lo puedo creer”. También hubo comparaciones con otras ficciones recientes: “Duró poco más de un minuto y tuvo más rating que La hija del fuego”, en alusión al paso de la serie de la China Suárez por la pantalla.

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Wanda nara protagonizó “Triángulo Amoroso”, la serie vertical de la que participa Maxi Lopez

El fenómeno de la ficción vertical se instaló en la conversación pública, no solo por sus números de audiencia, sino por el debate que despertó sobre nuevos modos de consumir contenidos audiovisuales. La innovación de Telefe al trasladar un formato nacido para el consumo digital a la televisión tradicional desafió las fronteras del medio y puso a prueba las preferencias del público argentino.

La emisión de Triángulo Amoroso continuará durante la semana, después de Pasapalabra, mientras en las redes el intercambio de opiniones sigue creciendo. El futuro del formato vertical en la televisión argentina dependerá tanto del rating como de la respuesta sostenida de la audiencia digital, que ya demostró su capacidad de viralizar nuevos contenidos en tiempo récord.

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