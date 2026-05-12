Aspiraciones salariales en Panamá muestran leve repunte tras meses de caída

Las posiciones de jefatura registraron aspiraciones salariales promedio de $1,304 durante abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral panameño registró en abril de 2026 su primer incremento salarial del año, aunque el panorama continúa marcado por la presión del desempleo, la informalidad y la reducción acumulada en las aspiraciones salariales.

De acuerdo con el más reciente reporte de Konzerta, el salario promedio pretendido alcanzó los $992, reflejando un aumento mensual de 0.83%, aunque todavía acumula una caída de 7.10% en comparación con el inicio del año.

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El informe muestra que las posiciones de jefatura y perfiles senior fueron las únicas categorías con incrementos en las expectativas salariales.

Los cargos de Jefe/Supervisor registraron un salario promedio requerido de $1,304, mientras que las posiciones Senior y Semi Senior alcanzaron los $1,029, con un incremento mensual de 1.24%. En contraste, el segmento Junior cayó a $744, reflejando la mayor presión sobre los trabajadores con menos experiencia.

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La situación ocurre en un contexto donde Panamá todavía enfrenta importantes desafíos laborales. Datos de la Contraloría General de la República reflejan que la tasa de desempleo nacional se mantuvo durante 2025 alrededor de 9%, mientras que la informalidad superó el 49% de la población ocupada, confirmando que casi la mitad de los trabajadores panameños continúa laborando fuera del sistema formal y sin acceso pleno a seguridad social o estabilidad laboral.

El segmento Junior registró un salario promedio pretendido de $744, reflejando una caída frente al mes anterior. (Reuters)

El reporte de Konzerta evidencia además que el comportamiento salarial cambia según el nivel de experiencia. En el segmento de jefaturas, el puesto de Calidad lideró las aspiraciones salariales con $1,850, mientras que en el área Senior/Semi Senior la posición mejor valorada fue Ingeniería Civil, con una expectativa promedio de $1,775.

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Para los perfiles Junior, el cargo de Community Manager encabezó las aspiraciones con $900 mensuales.

En el otro extremo del mercado laboral aparecen posiciones con remuneraciones considerablemente más bajas. El informe señala que los puestos de Mantenimiento y Limpieza registraron salarios pretendidos de apenas $637 en posiciones Junior y $700 en categorías Senior/Semi Senior.

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En el segmento de jefaturas, el salario más bajo correspondió al puesto de camarero, con una expectativa promedio de $750.

El gerente de Marketing de Konzerta en Jobint, Jeff Alejandro Morales, explicó que, aunque abril mostró una recuperación moderada en las expectativas salariales, el mercado laboral panameño continúa reflejando una tendencia de ajuste y cautela.

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Los hombres concentraron el 57.45% de las postulaciones para puestos de jefatura en Panamá. Foto: Archivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el ejecutivo, los puestos Senior son actualmente los únicos que muestran una dinámica distinta frente al resto de las categorías laborales.

Brecha de genero

La investigación también revela que la brecha salarial de género continúa favoreciendo a los hombres. Durante abril, el salario promedio pretendido por los varones alcanzó $1,017, mientras que el de las mujeres fue de $972, lo que representa una diferencia de 4.62%.

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Aunque la distancia se redujo ligeramente frente al mes anterior, el informe muestra que la desigualdad salarial persiste en el mercado laboral panameño.

En cuanto a las postulaciones laborales, los hombres representaron el 50.61% del total, frente al 49.39% correspondiente a las mujeres. Sin embargo, las diferencias se amplían en los puestos de mayor jerarquía.

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En el segmento de Jefe/Supervisor, los hombres concentraron el 57.45% de las postulaciones, mientras que las mujeres representaron el 42.5%, reflejando la persistencia de brechas en posiciones de liderazgo.

La brecha salarial de género se ubicó en 4.62% a favor de los hombres durante abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también muestra que los jóvenes entre 18 y 24 años representan el 18.83% del total de postulaciones registradas en abril. Este grupo reportó una aspiración salarial promedio de $730, con una reducción mensual de 0.69%, reflejando las dificultades que enfrenta la población joven para acceder a empleos mejor remunerados.

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Dentro de las áreas con mayor movimiento laboral, el sector de Ventas se mantuvo como el más demandado por las empresas, concentrando el 13.75% de los avisos publicados. También lideró las postulaciones con 13.51%, seguido por Comercial y Almacén/Depósito/Expedición.

El comportamiento refleja que, pese a la desaceleración de las expectativas salariales, el comercio y los servicios continúan siendo los principales motores de contratación en Panamá.