Mundo

Las cinco exigencias de Irán que evidencian su poca voluntad de diálogo

El régimen de Teherpan entregó el domingo su propuesta de paz utilizando a Pakistán como intermediario, mientras que Estados Unidos mantuvo lo que Teherán calificó como “excesivas y maximalistas” demandas

Guardar
Google icon
La Guardia Revolucionaria amenaza con "aplastantes golpes" si EEUU e Israel reinician su ofensiva contra Irán
La Guardia Revolucionaria amenaza con "aplastantes golpes" si EEUU e Israel reinician su ofensiva contra Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump calificó este domingo como “totalmente inaceptable” la respuesta que Irán envió a través de Pakistán a sus propuestas para poner fin a la guerra, según informó Axios. El mandatari confirmó que trató la reacción iraní con Benjamin Netanyahu en el mismo día.

El 28 de febrero, Estados Unidos y Israel asesinaron al líder iraní Ayatollah Seyyed Ali Khamenei y a varios altos mandos militares, esperando provocar el colapso de la estructura política de Irán. Sin embargo, el país persa mantuvo la cohesión interna y logró responder con 100 olas de ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico y objetivos estratégicos israelíes. Tras este episodio, Washington aceptó el alto el fuego del 8 de abril y el conflicto entró en una fase negociadora sin resolverse.

PUBLICIDAD

Irán entregó el domingo su propuesta de paz utilizando a Pakistán como intermediario, mientras que Estados Unidos mantuvo lo que Teherán calificó como “excesivas y maximalistas” demandas. Los puntos iraníes incluyen el fin del conflicto en toda Asia Occidental —con mención explícita a la guerra de Israel en Líbano—, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre el transporte iraní, la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero, el cese de la “piratería marítima” sobre la flota comercial persa y garantías de no agresión. En su comparecencia semanal del lunes, el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baghaei, defendió la postura iraní como “razonable y generosa”, dirigida “al bien de la región y del mundo”. Baghaei acusó a Washington de “exigir concesiones unilaterales moldeadas por una mentalidad influenciada por Israel”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

En el plano inmediato, el cierre del Estrecho de Ormuz —ordenado por Teherán tras el bloqueo naval impuesto en abril— ha provocado el incremento de los precios globales del combustible, situación que, según Axios, ya impactó negativamente en el ánimo de los consumidores estadounidenses y en los niveles de aprobación de Trump. Según estimaciones recogidas por el medio, la popularidad del expresidente ha alcanzado mínimos históricos.

PUBLICIDAD

Netanyahu defendió la continuidad de la guerra

En una entrevista emitida el domingo por CBS en “60 Minutes”, Netanyahu insistió en que la ofensiva contra Irán “logró mucho, pero no ha terminado”. También subrayó la necesidad de retirar de suelo iraní el “material nuclear, uranio enriquecido”, y afirmó que “se debe entrar y sacarlo”. El primer ministro israelí, según Axios, busca persuadir nuevamente a Trump de retomar las hostilidades. El mandatario estadounidense ha advertido en reiteradas ocasiones que reanudará la guerra si Teherán no responde según sus condiciones, mientras sostiene que su decisión no ha sido producto de presiones israelíes.

Las exigencias nucleares, el alto el fuego y el impacto regional inmediato

Para evaluar una segunda ronda de conversaciones nucleares, Irán ha establecido cinco exigencias, que fueron resumidas esta misma semana en el Teherán Times, uno de los medios semi oficiales del régimen islamista:

  1. Fin de las hostilidades en toda Asia Occidental.
  2. Levantamiento completo de sanciones.
  3. Reparaciones por los daños de la guerra.
  4. Liberación de activos congelados.
  5. Reconocimiento de su soberanía sobre el Estrecho de Ormuz.

Solo con el cumplimiento de estos puntos Irán considerará el cese definitivo del conflicto y la reapertura del paso marítimo estratégico.

El petrolero ODESSA, que transporta crudo emiratí tras atravesar el estrecho de Ormuz. REUTERS/Kim Soo-hyeon
El petrolero ODESSA, que transporta crudo emiratí tras atravesar el estrecho de Ormuz. REUTERS/Kim Soo-hyeon

En marzo, las negociaciones indirectas celebradas en Islamabad no lograron avances, ya que la delegación iraní reiteró la negativa a aceptar demandas “inaceptables” por parte de Washington. La tensión permanece elevada, con advertencias reiteradas de retaliación ante cualquier nueva agresión.

Entre el 28 de febrero y el 8 de abril, Estados Unidos y sus aliados mantuvieron acciones militares sobre Irán, periodo tras el cual entró en vigor el actual alto el fuego. Desde entonces, la diplomacia directa no ha producido una solución, y las presiones económicas se han trasladado al escenario interno estadounidense, erosionando la base política de Trump ante la proximidad de las elecciones de noviembre.

Las declaraciones del portavoz militar iraní, Mohammad Akraminia, advirtieron que los buques que transiten por el estrecho sin la cooperación iraní enfrentarán “consecuencias graves”. Además, Akraminia sostuvo que Washington “nunca podrá convertir el norte del océano Índico en un verdadero bloqueo naval con sus flotas”.

El domingo, el presidente Masoud Pezeshkian aseguró: “Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo y, si se habla de diálogo o negociación, eso no implica rendición o retroceso”. Irán reiteró que cualquier nueva agresión será respondida con un contraataque devastador, para el cual afirma estar preparado.

Durante su rueda de prensa del lunes, Baghaei insistió: “¿Es irrazonable que Irán exija el fin de la guerra en la región, el cese de la piratería marítima y la recuperación de activos bloqueados desde hace años?”

Temas Relacionados

IránPakistánEEUUGuerra en Medio OrienteGuerra Israel IránEstrecho de OrmuzEstados UnidosÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel

Naim Qassem rechazó el desarme como condición negociadora, calificó las conversaciones de “concesiones gratuitas” y prometió continuar combatiendo. La tercera ronda de negociaciones está prevista para el jueves en Washington

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel

Tras el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, Zelensky afirmó que responderán “de la misma manera”

Las acciones militares de Moscú incluyeron el uso de drones y artefactos explosivos contra objetivos civiles y energéticos, intensificando el conflicto y generando reacciones de la comunidad internacional frente a la escalada bélica

Tras el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, Zelensky afirmó que responderán “de la misma manera”

El analista internacional Fabián Calle advirtió que la guerra en Medio Oriente “puede derivar en la crisis económica internacional más fuerte en cien años”

La reconfiguración de relaciones entre potencias energéticas y actores emergentes altera el equilibrio geopolítico y comercial, ampliando la influencia asiática y ampliando los márgenes de maniobra para Rusia en un entorno de volatilidad internacional

El analista internacional Fabián Calle advirtió que la guerra en Medio Oriente “puede derivar en la crisis económica internacional más fuerte en cien años”

Kuwait acusó al régimen de Irán de infiltrar un equipo de la Guardia Revolucionaria para organizar ataques en su territorio

El país árabe denunció la presencia de un comando armado de Teherán en la isla de Bubiyan, donde se desarrolla infraestructura respaldada por capital chino, ocurre en medio de renovadas preocupaciones de seguridad en el Golfo Pérsico

Kuwait acusó al régimen de Irán de infiltrar un equipo de la Guardia Revolucionaria para organizar ataques en su territorio

El gobierno alemán impulsa una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

El Ejecutivo germano busca modificar la ley vigente para permitir que empleados y empresas acuerden una distribución diferente de la jornada

El gobierno alemán impulsa una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cruz Azul vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la Liga Mx

Cruz Azul vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la Liga Mx

Claudia Sheinbaum adelanta que “vienen buenas noticias” sobre la comercialización de autos en México ante aranceles de Trump

Tras las obras previstas en el aeropuerto de Ezeiza, habrá reprogramación de vuelos: qué hará cada aerolínea

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma el positivo de un pasajero español, mientras que el resto ha dado negativo

Balacera en Soacha deja tres personas heridas: supuestos ladrones habían intentado robar un camión de valores

INFOBAE AMÉRICA

El alza de la inflación en Honduras genera alertas ante nuevas presiones externas

El alza de la inflación en Honduras genera alertas ante nuevas presiones externas

El proyecto Aerómetro sumará dos nuevas líneas para ampliar cobertura en Guatemala

Aspiraciones salariales en Panamá muestran leve repunte tras meses de caída

Remesas a República Dominicana crecen un 4.1 % hasta abril y superan los USD 4,079.9 millones, según el Banco Central

De Ginastera a Rubén Blades: Gustavo Dudamel fue capaz de juntar la música clásica con la salsa

ENTRETENIMIENTO

Tras casi 10 años de ausencia, Jamiroquai confirma su regreso a Latinoamérica: fechas, ciudades, boletos y más

Tras casi 10 años de ausencia, Jamiroquai confirma su regreso a Latinoamérica: fechas, ciudades, boletos y más

“La Odisea” de Christopher Nolan: quién es quién en el reparto más ambicioso del año

Ben Affleck narró cómo la policía de Miami inspiró The Rip y reveló detalles inéditos durante el rodaje

El reboot de “Baywatch” revela su primer vistazo

Anna Faris pone a bailar a Valak durante la fiesta de “Scary Movie 6″ en Ciudad de México