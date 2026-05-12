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Fuerte cruce al aire entre Brian Sarmiento y la mamá de Juanicar: “Te voy a pedir que te calmes”

Roxana defendió a su hijo de los dichos ofensivos del exfutbolista mientras estaba en la casa. Disculpas, amenazas y tensión en el estudio

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La discusión entre Brian Sarmiento y Roxana abordó las interacciones de los participantes dentro de "Gran Hermano" y comentarios previos (Video: Cortá por Lozano. Telefe)

El último cruce en vivo entre Brian Sarmiento y Roxana, madre de Juanicar, sacudió la pantalla de Cortá por Lozano y evidenció cómo las discusiones del reality pueden traspasar el encierro y escalar al plano familiar. La emisión, conducida por Sol Pérez, tuvo su punto de mayor tensión cuando la discusión sobre el juego en Gran Hermano derivó rápidamente en reproches personales y acusaciones directas, visibilizando los límites difusos entre el entretenimiento televisivo y las experiencias reales de quienes participan y sus entornos.

El origen del conflicto estuvo marcado por los insultos y comentarios de Brian hacia Juanicar dentro de la casa. Esto motivó a Roxana a confrontar al exfutbolista en el programa, defendiendo abiertamente el accionar de su hijo y cuestionando la interpretación que se hace del reality. “Nos repercute si hay personas que lo tratan mal. Veo muy fuerte a mi hijo. No cualquiera se planta con Brian y con la pseudonovia de Brian como se plantó él”, expresó Roxana en un intento de explicar cómo las actitudes dentro del juego afectan a las familias que siguen el programa desde afuera.

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La intervención de Roxana incluyó un señalamiento concreto sobre los comentarios homofóbicos de Brian hacia su hijo. “Te puedo decir que me parece raro de un hombre que tiene tres hijas… porque mañana pueden estar en el lugar de mi hijo”, lanzó la madre, estableciendo un paralelismo entre la situación sufrida por Juanicar y la posibilidad de que las hijas de Brian vivan episodios similares. La referencia personal generó una reacción inmediata del exfutbolista, quien replicó con firmeza: “Querés meter a mis hijas y no te lo voy a permitir”. El exjugador no ocultó su malestar por lo que consideró una intromisión en su vida privada y familiar.

En ese clima cargado, Brian Sarmiento no tardó en marcar su descontento: “Después el soberbio soy yo”, comentó, visibilizando su incomodidad ante los cuestionamientos de Roxana. Este intercambio fue solo el inicio de una escalada verbal que en pocos minutos involucró disculpas, nuevas acusaciones y el regreso a viejos debates sobre el alcance de la violencia verbal en la televisión.

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Primer plano de Brian Sarmiento, un hombre con gafas de sol amarillas, camiseta negra, y tatuajes en los brazos, hablando en un micrófono
Brian Sarmiento, exfutbolista y figura pública, quedó en el centro de la polémica por una serie de comentarios y actitudes

Ya en el transcurso del enfrentamiento, el exparticipante optó por ofrecer una disculpa pública. “Cuando sacaron el comunicado sobre que tuve comentarios homofóbicos, si te sentiste así, te pido disculpas”, afirmó en un momento de aparente distensión. De inmediato, aclaró que su intención no había sido herir a nadie: “No se lo dije para hacerlo sentir mal”. Esta breve pausa en el conflicto mostró una faceta menos confrontativa del exfutbolista, aunque duró poco.

La mujer aceptó la disculpa, pero no dudó en remarcar su postura crítica sobre los excesos verbales y la falta de límites en el juego. “Te acepto las disculpas, pero te digo que en la vida no podemos hacer y decir lo que se nos da la gana”, manifestó, enfatizando la responsabilidad pública de quienes participan en programas masivos. Además, reiteró su preocupación por la manera en la que se trata a su hijo frente a las cámaras y la exposición que eso supone para él y su familia.

La discusión tomó otro rumbo cuando el exfutbolista cuestionó la objetividad con la que se juzga lo que ocurre dentro del reality. “Un montón de veces tu hijo dijo un montón de barbaridades. Ustedes lo ven de otra manera porque es su hijo”, argumentó, sugiriendo una doble vara en las críticas y en la percepción del público y de las familias involucradas. Roxana, lejos de retroceder, se mantuvo firme y defendió la postura de su hijo, profundizando el debate y elevando el tono del intercambio.

JUANI CAR - Gran Hermano
Juani Car sigue en competencia y brilla en esta edición de Gran Hermano (Prensa Telefe)

La tensión llegó a su punto máximo cuando la confrontación se centró en los términos “violencia” y “vehemencia”. Brian, visiblemente molesto, le pidió a Roxana: “Te voy a pedir que te calmes. Estás quedando como violenta”. La madre de Juani respondió sin vacilar: “No confundan. La vehemencia no es violencia. Vos sos un violento y yo soy vehemente”. Esta diferenciación de conceptos sirvió para intensificar el debate sobre los límites de la expresión y la percepción pública de los protagonistas.

En este cruce, ella subrayó que no iba a minimizar la violencia y pidió respeto para su hijo dentro del juego. Además, sostuvo que es violento que “una persona tenga que llegar a la Justicia para pedir que pagues una cuestión paternal”, deslizando una referencia a situaciones personales de Brian, lo que volvió a tensar el ambiente y generó nuevas reacciones por parte del exfutbolista en un escenario que parece lejos de pacificarse.

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