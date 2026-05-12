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Wolfsburgo anunció el regreso de su escudo original y la noticia emocionó a sus hinchada

El club alemán sorprendió a su afición al presentar el histórico emblema tras 24 años de ausencia, generando aplausos, lágrimas y un renovado sentido de identidad en un momento clave por la permanencia en la Bundesliga

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El momento del anuncio en el estadio que conmovió a todos

El último fin de semana, la directiva del VfL Wolfsburg, conocido históricamente como Wolfsburgo, anunció el regreso de su escudo original tras veinticuatro años de ausencia. El cambio fue presentado oficialmente durante una ceremonia en el Volkswagen-Arena, estadio donde hizo de local en el encuentro ante Bayern Múnich por Bundesliga. Allí, los cientos de hinchas presenciaron el retorno del emblema clásico que acompañó al club durante gran parte del siglo XX.

Según informó OneFootball, “el escudo de hojalata tiene un significado especial para los aficionados del club de fábrica y ya lució en la camiseta de los verdiblancos entre 1953 y 2002”. La noticia generó una reacción inmediata tanto en el estadio como en las redes sociales, donde los fanáticos celebraron lo que consideran la recuperación de la identidad de la institución.

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El Wolfsburgo, que actualmente afronta una de sus campañas más difíciles en la Bundesliga, optó por volver a sus raíces justo antes del cierre de la temporada. “Después de que la afición del Wolfsburgo llevara años luchando por el regreso al escudo de hojalata, ahora por fin es una realidad”, señalaron las redes sociales del club. Muchos hinchas, incluso, no pudieron contener las lágrimas al ver otra vez el símbolo que marcó varias generaciones.

Ahora esperan que esta novedad pueda ayudar a los Lobos en su batalla por mantenerse en la liga; lo tendrán que demostrar en los dos últimos partidos que quedan de la temporada.

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La presentación que emocionó a los hinchas

La presentación del antiguo emblema se realizó en un ambiente familiar en el estadio durante el encuentro ante el Bayern, según detalló OneFootball. El club presentó el histórico escudo ante la reacción de miles de hinchas que respondieron con aplausos, cánticos y hasta lágrimas.

Las imágenes viralizadas en las redes sociales del club, de la Bundesliga y de los propios internautas, mostraron a familias enteras, jóvenes y veteranos, compartiendo la emoción de un momento que representa un hito para la identidad del club.

El símbolo clásico, utilizado entre 1953 y 2002, representa la tradición y la identidad del Wolfsburgo (Imagen Ilustrativa Infobae)
El símbolo clásico, utilizado entre 1953 y 2002, representa la tradición y la identidad del Wolfsburgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia del escudo del Wolfsburgo

El escudo clásico del Wolfsburgo tiene un valor simbólico importante para el club. Se trata del emblema que acompañó al equipo durante sus primeras décadas y que, para muchos, representa su tradición. Desde 2002, habían optado por un logo de diseño moderno, buscando actualizar su imagen de acuerdo a las tendencias del fútbol internacional.

En Alemania, la expresión “escudo de hojalata” se utiliza en varios medios para referirse a este diseño. A lo largo de los años, los seguidores impulsaron diversas iniciativas en foros de internet y agrupaciones de hinchas para pedir el regreso del antiguo logotipo.

La decisión fue celebrada masivamente en redes sociales, ya que durante años los aficionados reclamaron volver a una identidad más tradicional y representativa. La vuelta a este símbolo fue vista como una muestra de que la dirigencia está dispuesta a escuchar a los hinchas.

La decisión del club fortalece el ánimo de jugadores e hinchas en plena lucha por la permanencia en la Bundesliga (REUTERS/Lisi Niesner)
La decisión del club fortalece el ánimo de jugadores e hinchas en plena lucha por la permanencia en la Bundesliga (REUTERS/Lisi Niesner)

El regreso del escudo, clave para la lucha por la permanencia

El regreso al escudo clásico llega cuando el Wolfsburgo aún busca evitar el descenso. Tras la derrota 1-0 ante Bayern Múnich, el equipo disputará un encuentro decisivo frente al St. Pauli en la próxima jornada, con la opción de alcanzar el puesto de repechaje y mantener la categoría.

Actualmente, Wolfsburgo se ubica en la 16ª posición de la Bundesliga y de momento estaría en puestos de promoción, adonde deberá disputar una llave ida y vuelta ante el 3.º mejor clasificado de la segunda división alemana.

En ese contexto, esta noticia fue interpretada como una forma de fortalecer el ánimo de jugadores e hinchas. A tal punto que, en las calles de Wolfsburgo, las tiendas oficiales reportaron un incremento en la venta de camisetas y artículos con el emblema histórico, destacó OneFootball. Mientras en redes sociales los mensajes de apoyo no dejan de multiplicarse.

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