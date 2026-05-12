Economía

Alertan por el uso del celular al volante: cuáles son las principales infracciones en las autopistas metropolitanas

El estudio anual de dos de los concesionarios viales de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires reveló datos que preocupan. Mejoró el respeto por las velocidades máximas y el uso del giro, pero aumentaron otras faltas graves

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Utilizar el teléfono celular al conducir incrementa cuatro veces las posibilidades de un acciente de tránsito. En el último año subió el número de conductores que tienen esa mala práctica al volante. Foto: (iStock)
Utilizar el teléfono celular al conducir incrementa cuatro veces las posibilidades de un acciente de tránsito. En el último año subió el número de conductores que tienen esa mala práctica al volante. Foto: (iStock)

A pesar del incremento del monto de las infracciones de tránsito y de la colocación de más cámaras y radares, algunas malas prácticas de los conductores argentinos no mejoraron el último año e incluso en algunos casos se agravaron, como conducir utilizando el teléfono celular o no colocar los cinturones de seguridad en todos los asientos de los vehículos.

Así lo detalla el resultado del Observatorio Vial 2025 realizado por Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, presentado conjuntamente con la Agenda de Seguridad Vial 2026, que tendrá su foco puesto en reducir las principales conductas de riesgo detectadas en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

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El estudio fue desarrollado juntamente con CESVI Argentina en base a mediciones realizadas en Acceso Norte y Acceso Oeste, y como conclusión general resalta que, aunque se perciben algunos avances, todavía persisten malos hábitos en los conductores y los pasajeros tanto de autos, motos y vehículos pesados.

Las infracciones más graves

Una de las conductas que resalta es la de no respetar la distancia mínima entre vehículos, uno de las principales causales de accidentes en las vías multicarril en Argentina. El estudio indicó que más del 40% de los conductores no guarda esa distancia mínima de seguridad. La Ley Nacional de Tránsito establece una distancia mínima de dos (2) segundos entre vehículos en rutas, autopistas y autovías, lo que equivale a unos 54 metros del vehículo de adelante si se circula a 100 km/h.

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Normas de tránsito
Aunque mejoraron las conductas respecto a respetar los límites de velocidad, la poca distancia entre vehículos sigue siendo una de las malas conductas que aún persisten

En Panamericana (Acceso Norte), el 44% de los autos livianos no respeta esa distancia, y en Acceso Oeste el 32% tiene esa conducta. En el transporte pesado, los porcentajes también son mayores en Acceso Norte, con un 13% contra un 8% del otro corredor vial. En ambos casos hay una leve mejora respecto a 2024, aunque sigue siendo preocupante, especialmente en el caso de los autos particulares.

Otra falta grave es la referida a la velocidad máxima. En Acceso Norte sólo el 1% de los autos particulares circularon por encima de la norma establecida, lo que se mantiene del mismo modo desde 2023. Sin embargo, en el transporte pesado se registró un 23% de infractores, una cifra que es mejor que el 27% de 2024, pero superior a la de 2023. En Acceso Oeste, en tanto, solo el 0,4% de los autos livianos circularon sobre la velocidad máxima pero el 14% de los vehículos pesados cometieron esa falta. En ambos casos también hay una leve mejora respecto a los índices de 2024.

Uso del celular al volante

La tercera falta de tránsito que mayores siniestros viales genera es la del uso del teléfono celular mientras se conduce un vehículo. Según el estudio, en Acceso Norte es un 14% de los conductores y en Acceso Oeste el 16%. Sin embargo, lo preocupante de este item, que puede multiplicar hasta cuatro veces el riesgo de accidente, es que en ambos casos se produjo un aumento de esta conducta respecto a los años previos. En 2023 había sido de sólo el 5% en el primer acceso a la Ciudad de Buenos Aires, y del 8% en el segundo.

Normas de tránsito
Los autos transitando por el carril izquierdo sin estar sobrepasando a otros vehículos es una de las faltas más comunes en las autopistas metropolitanas

Otras faltas que son de menor gravedad pero también tienen un impacto considerable en los incidentes viales son el mal uso del carril izquierdo y la falta de señalización de las maniobras con las luces reglamentarias intermitentes. El informe advierte sobre la persistencia de circular por el carril izquierdo sin una maniobra de sobrepaso.

En ambas vías se aprecia un marcado mal uso del carril izquierdo en los viajes de ingreso a CABA y mucho menor en el sentido hacia provincia. En promedio, en Acceso Norte el 43% usa indebidamente el carril izquierdo y en Acceso Oeste lo hace el 64%.

Se destacan como los peores días los martes y domingos en Acceso Norte con un 14,5% y un 15,6% respectivamente, y los lunes y domingos con un 60,2% y un 57,6% de infractores en Acceso Oeste.

Cinturón de seguridad
El uso del cinturón de seguridad bajó de 2024 a 2025 en los accesos Norte y Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los pasajeros de las plazas traseras

Repecto al uso de las luces intermitentes para indicar maniobras, en Panamericana el 54% de los conductores hace correctamente el cambio de carril dentro de la vía, pero sólo el 34% las utiliza al incorporarse a la misma. En Acceso Oeste, en tanto, los números son mejores, con el 57% del correcto uso para indicar un cambio de carril y un 50% para señalar el ingreso.

En materia de seguridad básica, se registraron también retrocesos, especialmente en el uso del cinturón de seguridad. El el caso de los conductores, bajó en ambos accesos pasando del 79% en 2024 al 66% en 2025 sobre la Panamericana y del 80% al 65% en Acceso Oeste.

Lo mismo ocurrió con el cinturón de los acompañantes, pero especialmente con los pasajeros de las plazas traseras, donde disminuyó del 68% al 35% en Acceso Norte y del 71% al 45% en Acceso Oeste.

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