Cuál es el factor inesperado que reduce la fuerza muscular y afecta el rendimiento físico

El estrés mental puede disminuir la estabilidad de la fuerza durante tareas físicas de baja intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés cognitivo afecta tanto la función muscular como el flujo sanguíneo durante actividades físicas de baja intensidad, de acuerdo con una reciente investigación.

Un flujo sanguíneo eficiente es esencial para el rendimiento muscular, pero bajo presión mental, la capacidad de los músculos para mantener la fuerza y la estabilidad puede verse comprometida, incluso en actividades cotidianas.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology demostró que el estrés mental reduce la estabilidad de la fuerza y la conductancia vascular durante tareas de contracción isométrica, especialmente a intensidades muy bajas. Estos efectos se observaron tanto en hombres como en mujeres, y resultaron más marcados en personas con menor fuerza máxima voluntaria.

Durante la investigación, el equipo de la Universidad de Oklahoma incluyó a 15 hombres y 15 mujeres que realizaron tareas de agarre isométrico de la mano en diferentes sesiones, con y sin la presencia de un desafío cognitivo estresante.

PUBLICIDAD

La tarea mental, basada en cálculos matemáticos complejos, buscaba inducir un estado de presión mental medible a través de biomarcadores de estrés. En las pruebas, los participantes ejecutaron contracciones al 5%, 10% y 20% de su contracción voluntaria máxima. Los resultados mostraron que, bajo estrés mental, la conductancia vascular del antebrazo disminuyó significativamente, sobre todo a intensidades de contracción muy bajas.

¿Cómo afecta el estrés mental a la fuerza muscular?

Las mujeres con menor fuerza máxima voluntaria presentan mayores reducciones en el flujo sanguíneo bajo presión cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio comprobó que el estrés mental, generado por tareas cognitivas exigentes, disminuye la capacidad de los músculos para mantener una contracción estable y reduce el flujo sanguíneo al tejido muscular. Esta inestabilidad en la fuerza fue especialmente significativa al 5% de la contracción máxima voluntaria, mientras que a intensidades superiores, la diferencia fue mucho menor.

PUBLICIDAD

Una menor conductancia vascular implica que el músculo recibe menos sangre durante el esfuerzo, lo que puede limitar la disponibilidad de oxígeno y nutrientes para sostener la fuerza muscular. La reducción en la estabilidad de la fuerza y en la conductancia vascular se observó de forma aguda durante la combinación de tareas físicas y mentales, lo que sugiere que el estrés mental tiene un efecto inmediato sobre el rendimiento muscular en situaciones de baja demanda física.

Diferencias individuales y de género ante el estrés mental

La presión cognitiva afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque la respuesta vascular varía según el nivel de fuerza individua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación destacó que los participantes con menor fuerza máxima voluntaria, en su mayoría mujeres, presentaron una mayor reducción en la conductancia vascular bajo estrés cognitivo. En las mujeres, la presión arterial media aumentó más cuando realizaban la tarea combinada a baja intensidad, lo que indica una mayor sensibilidad vascular ante el estrés mental.

PUBLICIDAD

A pesar de las diferencias en la respuesta vascular, la disminución en la estabilidad de la fuerza fue comparable entre hombres y mujeres. Los autores del estudio sugieren que la mayor presión intramuscular generada por los hombres con mayor fuerza podría compensar parcialmente los efectos del estrés mental en la regulación del flujo sanguíneo. Sin embargo, recalcan que los mecanismos exactos todavía no se comprenden en su totalidad.

El sistema nervioso como factor limitante en el rendimiento muscular

La fatiga mental previa al ejercicio puede condicionar los resultados físicos en el entrenamiento (Freepik)

Más allá de este último estudio, evidencia previa respalda la importancia del sistema nervioso en el rendimiento físico. Eneko Baz, especialista en entrenamiento basado en evidencia científica, enfatizó que la fatiga mental y nerviosa puede condicionar los resultados incluso antes de iniciar una sesión de entrenamiento.

PUBLICIDAD

El sistema nervioso central coordina el movimiento y la contracción muscular, y determina los límites del desarrollo físico.

Según indicó Infobae, Baz explicó en el podcast Tengo un Plan que la fatiga central, relacionada con el agotamiento nervioso, limita la coordinación muscular, mientras que la fatiga periférica afecta directamente al músculo. Actividades cotidianas como el uso prolongado de redes sociales o jornadas laborales intensas pueden incrementar la fatiga mental, reduciendo la capacidad de rendimiento físico.

PUBLICIDAD

Estrés, recuperación y adaptación: claves para evitar el estancamiento

El equilibrio entre descanso, alimentación y control del estrés es fundamental para optimizar el rendimiento físico (Freepik)

El equilibrio entre estímulo y recuperación es fundamental para el progreso muscular. La fatiga no es siempre perjudicial, ya que es necesaria para desencadenar adaptaciones y crecimiento, pero un exceso puede superar la capacidad de recuperación y frenar el avance. Según Baz, factores como el descanso, la alimentación y el nivel de estrés diario son pilares para la óptima recuperación del sistema nervioso y el músculo.

El sistema nervioso y el músculo funcionan como un circuito cerrado: el sistema nervioso envía los impulsos para la contracción y el músculo responde informando sobre su estado de fatiga o daño.

PUBLICIDAD

Esta comunicación constante regula tanto la fuerza generada como la capacidad de recuperación tras el esfuerzo. Por ello, la respuesta al estrés y la adaptación varía entre personas, lo que exige ajustar el volumen y la intensidad del entrenamiento a cada individuo.

Implicancias para la salud y el entrenamiento

El estrés psicológico puede convertirse en un factor limitante invisible en la adaptación y crecimiento muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del estrés mental sobre el rendimiento no se limita al ámbito deportivo. Un sistema nervioso equilibrado es esencial para la salud general, la prevención de lesiones y el mantenimiento de la calidad de vida, según subrayó Baz.

PUBLICIDAD

Estrategias como el descanso adecuado y una alimentación equilibrada son fundamentales para reducir el estrés mental y favorecer la recuperación.

Comprender la interacción entre el estrés cognitivo y el rendimiento muscular permite diseñar rutinas de entrenamiento más efectivas y prevenir el estancamiento o las lesiones. Las recientes investigaciones, junto con la evidencia previa sobre el papel del sistema nervioso, refuerzan la necesidad de considerar tanto factores físicos como mentales en la planificación del ejercicio y en la promoción de la salud integral.