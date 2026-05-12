Ciencia

Por qué la vitamina D puede ser una aliada en el tratamiento del cáncer de mama, afirma un estudio

Investigadores de la Universidad Estatal de São Paulo observaron que una dosis diaria baja de este nutriente brindó mejoras en la tasa de remisión completa en mujeres que iniciaban quimioterapia previa a la cirugía. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Guardar
Google icon
Imagen microscópica de una célula grisácea con proyecciones y una esfera roja brillante, rodeada por pequeñas esferas amarillas radiantes.
Un estudio clínico con 80 mujeres en Brasil halló que suplementar con vitamina D durante la quimioterapia aumentó significativamente la tasa de desaparición total del cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos abren nuevos caminos en la investigación de la lucha contra el cáncer de mama. La vitamina D, conocida principalmente por su papel en la salud ósea, podría convertirse en una aliada clave en la lucha contra la enfermedad. Un estudio realizado en la Facultad de Medicina de Botucatu de la Universidad Estatal de São Paulo (FMB-UNESP) demostró que un suplemento diario de 2.000 UI de vitamina D, administrado durante la quimioterapia, mejora significativamente la tasa de remisión completa de la enfermedad.

El ensayo clínico incluyó a 80 mujeres mayores de 45 años que iniciaban quimioterapia neoadyuvante, un tratamiento previo a la cirugía para reducir el tamaño del tumor. Las participantes se dividieron en dos grupos: uno recibió vitamina D y el otro un placebo. Todos los tratamientos y controles se realizaron en el Hospital General y Universitario de la FMB-UNESP.

PUBLICIDAD

Tras seis meses de tratamiento, la diferencia entre ambos grupos fue notable. El 43% de las mujeres que recibieron vitamina D experimentó la desaparición total del cáncer después de la quimioterapia, frente al 24% en el grupo placebo, lo que representa un aumento del 79% en la tasa de éxito, según datos publicados en la revista Nutrition and Cancer.

Un potencial coadyuvante accesible y seguro

Infografía sobre vitamina D y cáncer de mama. Presenta un fondo abstracto con células y una estructura molecular, con un 43% de remisión destacado y varios iconos.
Observaron que el uso de vitamina D junto a la quimioterapia duplicó la proporción de pacientes que lograron eliminar completamente el tumor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio utilizó dosis bajas en comparación con las habitualmente recomendadas para corregir la deficiencia de vitamina D. El presidente de la Sociedad Brasileña Regional de Mastología de São Paulo, Eduardo Carvalho-Pessoa, destacó que la dosis empleada es mucho menor que las utilizadas en investigaciones previas y suficiente para observar un efecto positivo.

PUBLICIDAD

La mayor parte de las participantes presentaba niveles bajos de vitamina D al inicio del estudio, una situación común en pacientes oncológicos. La suplementación permitió normalizar estos valores a lo largo del tratamiento, lo que podría haber contribuido a mejorar la respuesta inmunitaria y la recuperación.

La vitamina D, además de su función en el metabolismo del calcio y el fósforo, cumple un papel relevante en la modulación del sistema inmune. Estudios previos señalaban su posible impacto en la prevención y el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, pero los nuevos resultados refuerzan la hipótesis de que puede actuar como coadyuvante en la quimioterapia.

Implicancias clínicas y advertencias de los investigadores

El suplemento se presenta como una opción económica y sencilla para mejorar la respuesta al tratamiento en pacientes con cáncer de mama. Según Carvalho-Pessoa, el acceso al suplemento es mucho más fácil y barato que el de otros fármacos específicos diseñados para potenciar la quimioterapia, muchos de los cuales no están disponibles en los sistemas públicos de salud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso controlado de vitamina D, asociado a la quimioterapia, resultó efectivo para mejorar los resultados en mujeres con cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los autores del estudio advierten que los resultados, aunque prometedores, deben ser confirmados en investigaciones más amplias. El pequeño tamaño de la muestra y la necesidad de comprender mejor los mecanismos implicados justifican la realización de nuevos ensayos clínicos con mayor número de participantes.

El exceso de vitamina D puede ocasionar efectos adversos, por lo que la dosificación debe ser controlada y supervisada por profesionales de la salud. Las recomendaciones actuales sugieren entre 600 y 800 UI diarias para adultos, pero en el estudio la dosis empleada (2.000 UI) fue segura y no se reportaron efectos indeseados significativos.

Perspectivas para el futuro

Estos hallazgos pueden cambiar el enfoque del tratamiento del cáncer de mama, especialmente en países donde el acceso a terapias avanzadas es limitado. Este suplemento, por su bajo costo y fácil disponibilidad, podría convertirse en un complemento habitual de la quimioterapia, siempre bajo indicación médica y en el contexto de más estudios clínicos.

Los investigadores concluyen que la vitamina D merece ser explorada a mayor escala como coadyuvante en la lucha contra el cáncer de mama. El objetivo es confirmar si realmente puede mejorar la tasa de remisión y hacer que el tratamiento sea más efectivo y accesible para miles de mujeres.

Temas Relacionados

Cáncer de MamaVitamina DQuimioterapiaSuplementos NutricionalesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Insomnio, hipertensión y riesgo cardiovascular: las consecuencias del déficit de magnesio que muchos ignoran

Un artículo detalla las causas y consecuencias de una deficiencia que afecta a millones de personas. Explica qué alimentos aportan más magnesio por porción para corregirla sin recurrir a suplementos

Insomnio, hipertensión y riesgo cardiovascular: las consecuencias del déficit de magnesio que muchos ignoran

Día Mundial de la Fibromialgia y Fatiga Crónica: por qué los casos aumentan entre los jóvenes

El agotamiento extremo afecta cada vez a más a menores de 30 años. Algunos indicadores que lo relacionan con un incremento de cuadros de estrés postraumático y al “modo supervivencia” de la pandemia. Cómo distinguir estos trastornos del simple cansancio

Día Mundial de la Fibromialgia y Fatiga Crónica: por qué los casos aumentan entre los jóvenes

Premios Afectivo-Efectivo que distinguen la mirada humana en salud: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Cómo anotarse para la segunda edición del certamen impulsado por la Fundación ICEM con el respaldo académico de la UCA que destaca iniciativas que priorizan la confianza y los vínculos con empatía

Premios Afectivo-Efectivo que distinguen la mirada humana en salud: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

La nueva molécula dual para controlar el peso y la glucosa: por qué la tizerpatida marca un hito contra la obesidad

Representa un avance clínico relevante y diferencial. Cómo funciona y por qué abre una etapa clave para el abordaje de esta enfermedad crónica, según dos expertos consultados por Infobae. Su impacto significativo en mujeres que atraviesan el climaterio y la menopausia

La nueva molécula dual para controlar el peso y la glucosa: por qué la tizerpatida marca un hito contra la obesidad

Revelan cómo las plantas con flores sobrevivieron al asteroide que extinguió a los dinosaurios

Científicos de Bélgica lideraron el hallazgo que permite comprender por qué hay especies vegetales que resistieron las peores catástrofes ambientales de la historia de la Tierra

Revelan cómo las plantas con flores sobrevivieron al asteroide que extinguió a los dinosaurios

DEPORTES

Ranieri recordó el título histórico del Leicester City y reconoció: “El impacto de Kanté fue inmediato y esencial”

Ranieri recordó el título histórico del Leicester City y reconoció: “El impacto de Kanté fue inmediato y esencial”

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA

Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

El pelotazo de Maxi Salas a la platea de River que la TV no captó y provocó la furia de los hinchas

La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi después de su polémica salida del Inter Miami

TELESHOW

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Así fue el estreno de Triángulo Amoroso, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López

La conmovedora vuelta de Mario Pergolini a Otro día perdido tras la muerte de su madre: “Pasé unos días difíciles”

Nazarena y Barbie Vélez contaron sus problemas de incontinencia urinaria y el nombre que le pusieron a sus partes íntimas

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

INFOBAE AMÉRICA

Emiratos Árabes ejecutó ataques militares secretos contra Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Emiratos Árabes ejecutó ataques militares secretos contra Irán desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz

El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Bomberos de Costa Rica y Naviera Tambor realizaron simulacro de emergencia a bordo del ferry Tambor III en Paquera