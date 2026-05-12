Alejandra Maglietti contó una desopilante anécdota en un gimnasio: “Me fui chorreando aceite”

Ale Maglietti contó sobre su accidente mientras entrenaba

Alejandra Maglietti sorprendió con una anécdota que le ocurrió en el gimnasio hace unos años. Al aire de una transmisión de Bondi Live junto a Nazarena Vélez, el relato de la modelo se convirtió en uno de esos momentos inesperados donde la anécdota personal se mezcla con la nostalgia de épocas pasadas y el humor involuntario. La conversación, salpicada de risas y exclamaciones, dejó en claro que los detalles cotidianos pueden transformarse en historias colectivas.

“Estaba haciendo no sé qué carajo boca abajo, tipo esos espinales, no sé qué. Bueno, cuestión se reventó y andaba chorreando aceite”, contó Maglietti, dejando a Vélez entre la incredulidad y la carcajada. La escena se volvía cada vez más gráfica: el gimnasio como escenario, la inesperada fuga de aceite y el desconcierto de quienes presenciaban el momento.

PUBLICIDAD

Ale Maglietti contó sobre su accidente mientras entrenaba

El relato avanzó con detalles que rozaban lo absurdo y lo cómico para después dar paso a la explicación sobre lo sucedido. “Por el medio del gimnasio”, insistió Maglietti, subrayando que el incidente no pasó desapercibido para nadie.

En medio de la charla, trajeron al presente un recuerdo colectivo. “Sabés que estaba pensando recién y es algo como muy vintage. Capaz que te acordás”, propuso, abriendo la puerta a una breve digresión sobre los corpiños con bolsitas de silicona, aquellos productos caseros que muchas mujeres usaban antes de recurrir a soluciones más definitivas.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrido en pleno gimnasio reavivó la conversación sobre las soluciones económicas y los riesgos curiosos de la moda vintage

“¿Vos te acordás que en un momento vendían como unos corpiños que adentro tenían una bolsita de silicona?”, Maglietti respondió de inmediato: “Sí.” El diálogo se tejía entre recuerdos y complicidades generacionales. La anécdota de la silicona reventada se repetía, pero esta vez desde otra perspectiva: “Cuando no te alcanzaba para ponerte las prótesis, me ponía como unos corpiños que estaban llenos de ese material”, relató la participante, antes de que Vélez completara: “De silicona.”

El producto en cuestión, según describieron, era una suerte de alternativa económica para quienes deseaban aumentar el volumen del busto sin pasar por el quirófano. Pero como quedó demostrado, podía acarrear situaciones tan inesperadas como embarazosas.

PUBLICIDAD

La modelo y abogada desató carcajadas tras describir cómo una bolsa de silicona reventó mientras hacía ejercicio, provocando desconcierto entre quienes estaban presentes

Con un dejo de humor y resignación, la panelsta admitió la vergüenza y la urgencia por salir del lugar, buscando refugio en la cercanía de su casa.

Lo ocurrido con Alejandra Maglietti en el gimnasio no solo provocó risas entre sus compañeras y la audiencia, sino que también reactivó la memoria colectiva sobre esos pequeños trucos de belleza de otros tiempos y que a veces les jugaba una mala pasada, como en el caso de Alejandra. La anécdota, aunque personal, resonó como una confesión compartida por toda una generación.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrido en pleno gimnasio reavivó la conversación sobre las soluciones económicas y los riesgos curiosos de la moda vintage

En la conversación, también se abordó la evolución de los productos para modificar la apariencia corporal. “Ahora venden unas calcetas”, comentó, aludiendo a los nuevos recursos que ofrece el mercado actual para quienes buscan realzar su figura sin intervenciones permanentes.

El relato de Maglietti y sus compañeras es un recordatorio de cómo los pequeños accidentes cotidianos pueden transformarse en historias públicas, y de cómo la risa y la empatía funcionan como puente entre experiencias individuales y recuerdos colectivos, contados en su programa de streaming.

PUBLICIDAD

A través de la charla, y con tantos detalles, quedó en evidencia que la vergüenza puede convertirse en anécdota, y que cada generación tiene sus propios secretos y soluciones improvisadas. Las protagonistas, lejos de guardar silencio, eligieron compartir y reírse de sí mismas, demostrando que la autocrítica y el humor siguen siendo las mejores respuestas ante los tropiezos más insólitos.