Es docente universitario y trabaja como chofer de aplicaciones para completar el sueldo: “Estoy a más de medio millón de la canasta básica familiar”

El poder adquisitivo de los salarios universitarios pierde contra la inflación y obliga a los docentes a buscar trabajos adicionales fuera del aula

Miles de docentes universitarios marchan hoy para exigir la recomposición salarial y denunciar el ajuste presupuestario en el sector educativo. La protesta incluye la participación de representantes gremiales, agrupaciones estudiantiles y sindicatos vinculados a la educación pública. La consigna central se centra en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios universitarios y la falta de recursos para las universidades.

Nicolás Podzik, docente del CBC de la Universidad de Buenos Aires relató su experiencia en Infobae en Vivo A las Nueve. “Yo tengo dos cargos simples. Trabajo veinte horas semanales. Por esas dos materias gano $450.000. La canasta de indigencia está en $650.000”. En este sentido, detalló que, a fin de generar mayores ingresos, en sus tiempo libre trabaja como conductor de Uber.

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Añadió: “Si trabajo cuarenta horas semanales de docente, voy a ganar $900.000. Estoy a más de medio millón de la canasta básica familiar”. Detalló que su familia se compone de dos adultos y dos hijos y que, aún duplicando la jornada docente, “no logro cubrir la canasta básica, que asciende a un $1.450.000″.

Podzik aclaró que los cálculos excluyen gastos como el alquiler y el mantenimiento del auto, lo que agrava la situación financiera. “Por este solo hecho te empuja a buscar ingresos a otro lado”, afirmó. Señaló que la mayoría de sus colegas también recurre al pluriempleo, lo que les resta tiempo para la formación académica y la vida familiar.

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Resumió: “Ese tiempo que tenés que invertir en buscar otros ingresos, te lo estás sacando de estar con tu familia, con tus seres queridos, de hacer deporte”.

Miles de docentes universitarios marchan en todo el país para exigir recomposición salarial y denunciar el ajuste presupuestario en la educación pública (Gaston Taylor)

Evolución salarial y poder adquisitivo perdido

Al ser consultado sobre el poder adquisitivo perdido en los últimos años, Podzik mencionó: “En 2023 pagaba la cuota del auto y el seguro con un cargo. Ahora pago la cuota del auto y el seguro con dos cargos.” Concluyó: “Perdí más de la mitad de mi poder adquisitivo”.

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A la pregunta de por qué no abandona la docencia universitaria, remarcó: “Amo lo que hago. Me apasiona dar clases. A los docentes universitarios, como a los de inicial, secundaria y primaria, nos pasa lo mismo: amamos lo que hacemos”.

Podzik reconoció que sus alumnos conocen su situación laboral y que existe mayor empatía, ya que muchos estudiantes también deben trabajar para afrontar sus gastos. “Hoy la gran mayoría está laburando. Están trabajando para sobrevivir o para pagarse los apuntes, porque sus familias ya no pueden sostener esos gastos”. Advirtió que esta tendencia afecta a toda la comunidad educativa y a las familias de los trabajadores.

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Debate sobre cifras y ataques a la universidad pública

En relación a los datos oficiales sobre permanencia estudiantil que difunde el gobierno, Podzik fue contundente: “Yo te digo la verdad, al gobierno no le creo nada. En este contexto donde no cumple la ley, saca decretos de ajuste, entonces yo no le creo”. Reflexionó sobre el rol de la universidad pública como elemento de ascenso social: “La universidad pública es un elemento clave de la sociedad argentina. Soy el primer universitario de mi familia. Mis viejos eran comerciantes. Soy una prueba viva de que uno con la universidad pública puede progresar”.

Expresó que el ataque a la universidad pública responde a que es una herramienta de transformación social y consideró que el gobierno busca desalentar la permanencia de docentes y estudiantes: “Eso es lo que están buscando, que abandonemos la universidad pública y los hospitales públicos”.

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Remarcó la importancia de la movilización y la protesta: “La movilización de hoy representa mucho más que la defensa de los salarios. Es la defensa de la universidad pública, la representación de una sociedad que quiere mejorar”.

Nicolás Podzik, docente del CBC de la UBA, afirma que incluso duplicando la jornada docente no logra cubrir la canasta básica familiar FOTO: Claudio Fanchi/NA

Impacto social y panorama futuro

El docente se refirió al alcance de los reclamos universitarios y su expansión a otros sectores afectados por recortes: “El apoyo es extendido a los trabajadores de la salud pública, a las familias que tienen un obrero al que le cerraron la fábrica, a toda la población laburante que hoy está siendo avasallada”.

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Agregó: “Se enriquece un 5 % de la población, nada más. Evidentemente es un gobierno de la minoría”. Relató el impacto sostenido del ajuste económico y las dificultades para sostener la educación pública.

Advirtió sobre la continuidad de las medidas de protesta: “No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir la pelea, porque tampoco termina con la movilización de hoy”.

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