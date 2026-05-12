Sociedad

Es docente universitario y trabaja como chofer de aplicaciones para completar el sueldo: “Estoy a más de medio millón de la canasta básica familiar”

Nicolás Podzik, docente del CBC de la UBA, aseguró que, aun con dos cargos docentes, no logra cubrir los gastos de su familia y advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo en las universidades públicas

Guardar
Google icon
El poder adquisitivo de los salarios universitarios pierde contra la inflación y obliga a los docentes a buscar trabajos adicionales fuera del aula

Miles de docentes universitarios marchan hoy para exigir la recomposición salarial y denunciar el ajuste presupuestario en el sector educativo. La protesta incluye la participación de representantes gremiales, agrupaciones estudiantiles y sindicatos vinculados a la educación pública. La consigna central se centra en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios universitarios y la falta de recursos para las universidades.

Nicolás Podzik, docente del CBC de la Universidad de Buenos Aires relató su experiencia en Infobae en Vivo A las Nueve. “Yo tengo dos cargos simples. Trabajo veinte horas semanales. Por esas dos materias gano $450.000. La canasta de indigencia está en $650.000”. En este sentido, detalló que, a fin de generar mayores ingresos, en sus tiempo libre trabaja como conductor de Uber.

PUBLICIDAD

Añadió: “Si trabajo cuarenta horas semanales de docente, voy a ganar $900.000. Estoy a más de medio millón de la canasta básica familiar”. Detalló que su familia se compone de dos adultos y dos hijos y que, aún duplicando la jornada docente, “no logro cubrir la canasta básica, que asciende a un $1.450.000″.

Podzik aclaró que los cálculos excluyen gastos como el alquiler y el mantenimiento del auto, lo que agrava la situación financiera. “Por este solo hecho te empuja a buscar ingresos a otro lado”, afirmó. Señaló que la mayoría de sus colegas también recurre al pluriempleo, lo que les resta tiempo para la formación académica y la vida familiar.

PUBLICIDAD

Resumió: “Ese tiempo que tenés que invertir en buscar otros ingresos, te lo estás sacando de estar con tu familia, con tus seres queridos, de hacer deporte”.

Marcha universitaria - Drone
Miles de docentes universitarios marchan en todo el país para exigir recomposición salarial y denunciar el ajuste presupuestario en la educación pública (Gaston Taylor)

Evolución salarial y poder adquisitivo perdido

Al ser consultado sobre el poder adquisitivo perdido en los últimos años, Podzik mencionó: “En 2023 pagaba la cuota del auto y el seguro con un cargo. Ahora pago la cuota del auto y el seguro con dos cargos.” Concluyó: “Perdí más de la mitad de mi poder adquisitivo”.

A la pregunta de por qué no abandona la docencia universitaria, remarcó: “Amo lo que hago. Me apasiona dar clases. A los docentes universitarios, como a los de inicial, secundaria y primaria, nos pasa lo mismo: amamos lo que hacemos”.

Podzik reconoció que sus alumnos conocen su situación laboral y que existe mayor empatía, ya que muchos estudiantes también deben trabajar para afrontar sus gastos. “Hoy la gran mayoría está laburando. Están trabajando para sobrevivir o para pagarse los apuntes, porque sus familias ya no pueden sostener esos gastos”. Advirtió que esta tendencia afecta a toda la comunidad educativa y a las familias de los trabajadores.

Debate sobre cifras y ataques a la universidad pública

En relación a los datos oficiales sobre permanencia estudiantil que difunde el gobierno, Podzik fue contundente: “Yo te digo la verdad, al gobierno no le creo nada. En este contexto donde no cumple la ley, saca decretos de ajuste, entonces yo no le creo”. Reflexionó sobre el rol de la universidad pública como elemento de ascenso social: “La universidad pública es un elemento clave de la sociedad argentina. Soy el primer universitario de mi familia. Mis viejos eran comerciantes. Soy una prueba viva de que uno con la universidad pública puede progresar”.

Expresó que el ataque a la universidad pública responde a que es una herramienta de transformación social y consideró que el gobierno busca desalentar la permanencia de docentes y estudiantes: “Eso es lo que están buscando, que abandonemos la universidad pública y los hospitales públicos”.

Remarcó la importancia de la movilización y la protesta: “La movilización de hoy representa mucho más que la defensa de los salarios. Es la defensa de la universidad pública, la representación de una sociedad que quiere mejorar”.

Marcha universitaria - Drone
Nicolás Podzik, docente del CBC de la UBA, afirma que incluso duplicando la jornada docente no logra cubrir la canasta básica familiar FOTO: Claudio Fanchi/NA

Impacto social y panorama futuro

El docente se refirió al alcance de los reclamos universitarios y su expansión a otros sectores afectados por recortes: “El apoyo es extendido a los trabajadores de la salud pública, a las familias que tienen un obrero al que le cerraron la fábrica, a toda la población laburante que hoy está siendo avasallada”.

Agregó: “Se enriquece un 5 % de la población, nada más. Evidentemente es un gobierno de la minoría”. Relató el impacto sostenido del ajuste económico y las dificultades para sostener la educación pública.

Advirtió sobre la continuidad de las medidas de protesta: “No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir la pelea, porque tampoco termina con la movilización de hoy”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Universidad PúblicaDocentes Universitarios ArgentinosPrecarización LaboralMovilización SocialInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: un insólito inconveniente pausó el comienzo de la audiencia hasta el mediodía

El debate oral se reanuda este martes con testimonios que ahondarán cómo era el estado de salud del Diez en el último tiempo. Podría volver a declarar Leopoldo Luque

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: un insólito inconveniente pausó el comienzo de la audiencia hasta el mediodía

Explosión e incendio en Santa Cruz: confirmaron cuál fue la falla que originó el trágico siniestro

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae el resultado de las pericias realizadas por personal de Bomberos. En tanto, dos menores heridas serán trasladadas a Buenos Aires para continuar con su recuperación

Explosión e incendio en Santa Cruz: confirmaron cuál fue la falla que originó el trágico siniestro

Descubrieron un túnel en un pabellón de presos de alto perfil en una cárcel de Santa Fe

El hallazgo se produjo durante una requisa en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. El socavón tiene 70 centímetros y está ubicado en los baños de los patios externos

Descubrieron un túnel en un pabellón de presos de alto perfil en una cárcel de Santa Fe

Cayó otro de los integrantes de la banda que asesinó a Agustín Rivero en Temperley: cómo lo ayudaron sus ex novias

La víctima, de 21 años, fue asaltada cuando regresaba de la facultad. El ahora detenido, Matías Ezequiel Daller, es apuntado como autor del disparo que mató al universitario

Cayó otro de los integrantes de la banda que asesinó a Agustín Rivero en Temperley: cómo lo ayudaron sus ex novias

Revelación en la causa contra “Fini” Lanusse: cómo es el monitor de anestesia que usaban para controlar los “viajes” con propofol

La anestesista y su ex jefe Hernán Boveri enfrentarán una audiencia clave ante la Cámara Criminal el mes próximo. Documentos en el expediente revelan un sensor tomado del Hospital Italiano esencial para controlar el estado de sedación profunda al que se sometían

Revelación en la causa contra “Fini” Lanusse: cómo es el monitor de anestesia que usaban para controlar los “viajes” con propofol

DEPORTES

La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

El video del gol en contra que derivó en una sanción de seis meses por amaño de partido a un arquero mundialista

La frase de Fede Valverde contra Tchouaméni que culminó en la escandalosa pelea: “Es indigno para el Real Madrid”

Wolfsburgo anunció el regreso de su escudo original y la noticia emocionó a sus hinchada

La “batalla por el futuro” de la Fórmula 1 entre los equipos y la FIA en medio de las críticas por los cambios de reglamento

TELESHOW

Cuánto midió en televisión y en plaformas la serie de Wanda Nara y Maxi López

Cuánto midió en televisión y en plaformas la serie de Wanda Nara y Maxi López

Alejandra Maglietti contó una desopilante anécdota en un gimnasio: “Me fui chorreando aceite”

La confesión de Sofía Gala sobre su adolescencia y el vínculo con Moria Casán: “Me escapaba mucho de casa”

Fuerte cruce al aire entre Brian Sarmiento y la mamá de Juanicar: “Te voy a pedir que te calmes”

“Para defender la educación”: quiénes son los famosos que convocan a la Marcha Federal Universitaria

INFOBAE AMÉRICA

Remesas a República Dominicana crecen un 4.1 % hasta abril y superan los USD 4,079.9 millones, según el Banco Central

Remesas a República Dominicana crecen un 4.1 % hasta abril y superan los USD 4,079.9 millones, según el Banco Central

De Ginastera a Rubén Blades: Gustavo Dudamel fue capaz de juntar la música clásica con la salsa

Bienal de Venecia en crisis: artistas renuncian de forma masiva a los premios del público

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel

Tras el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, Zelensky afirmó que responderán “de la misma manera”