¿Dormir mal aumenta la soledad? Cómo el sueño moldea nuestros vínculos humanos

La falta de sueño afecta la interacción entre cerebro, corazón y pulmones, lo que impacta tanto en el cuerpo como en los vínculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matthew Walker lleva más de dos décadas investigando el impacto del sueño en la salud física, mental y neurológica.

Sin embargo, una de las áreas de estudio más recientes y reveladoras es la que conecta el sueño con el comportamiento socia, según contó Walker, quien es fundador del Centro para la Ciencia del Sueño Humano en la Universidad de California en Berkeley, en el podcast Ground Truths, conducido por Eric Topol.

“Pensamos en el sueño quizás a nivel celular, de sistemas, de biología a escala global, o incluso de todo el organismo. Olvidamos que la falta de sueño, o al menos la evidencia sugiere que la falta de sueño, se disloca entre sí”, aseguró.

Walker se refirió así al nuevo cuerpo de evidencia que demuestra que dormir mal modifica la manera en que las personas se vinculan entre sí. La privación de sueño, dijo, “nos vuelve más asociales”.

La soledad es contagiosa: lo que revelan los estudios

Un estudio mostró que dormir poco disminuye la empatía y el deseo de ayudar, lo que compromete la cooperación social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más sorprendentes de esta línea de investigación es que los efectos sociales del sueño no solo recaen sobre la persona fatigada.

Walker citó los trabajos de la científica Eti Ben Simon, quien demostró que las personas con privación de sueño tienden a alejarse de los demás, pero también provocan que quienes interactúan con ellas se sientan más solos. “Después de interactuar contigo, la persona con falta de sueño, aunque no sepa que la tienes, se aleja sintiéndose más sola”, afirmó Walker. “Existe un contagio social de soledad”.

Este efecto, explicó, puede multiplicarse en una cadena de desconexión afectiva no percibida conscientemente. Dormir mal no solo deteriora el ánimo, sino que influye en la percepción social que los demás tienen de uno, y viceversa.

“Básicamente, te vuelves socialmente repelente. Quieres aislarte, te sientes solo. Y otras personas, incluso sin saber que uno tiene privación de sueño, lo consideran menos atractivo socialmente”.

Dormir mal reduce la disposición a colaborar, un rasgo esencial para la supervivencia de cualquier civilización, según dijo Walker en conversación con el cardiólogo Eric Topol

El sueño y la empatía: la llave de la cooperación humana

Más allá del aislamiento, Walker destacó otro rasgo clave alterado por la falta de sueño: el comportamiento altruista. “Otro impacto social de la falta de sueño es que dejamos de querer ayudar a los demás”, sostuvo. “Y piensas, bueno, un comportamiento de ayuda no es realmente muy impactante. Intenta hablarme de alguna civilización importante que no haya surgido gracias a la cooperación y la ayuda humana. Simplemente no existe”.

El científico remarcó que la disposición a colaborar y a actuar con empatía es un rasgo evolutivo central en la especie humana. Según los estudios, dormir mal disminuye el deseo de ayudar tanto a nivel individual como colectivo.

Un experimento a escala nacional: el horario de verano como prueba natural

En Estados Unidos, las donaciones caritativas bajan tras el cambio de horario: una hora menos de sueño reduce la ayuda a otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre sueño y altruismo también se observó en un fenómeno que afecta cada año a más de mil millones de personas: el cambio de horario en primavera. En Estados Unidos, la transición al horario de verano implica perder una hora de sueño. Ben Simon analizó el comportamiento social en los días posteriores y detectó un patrón significativo. “Analizó las donaciones en todo el país y, efectivamente, hubo una gran disminución en las donaciones durante los somnolientos lunes y martes después del cambio de hora”, relató Walker.

Ese solo dato ilustra cómo una pequeña alteración en el descanso puede modificar el comportamiento colectivo. “Debido a ese sueño, nos volvemos menos dispuestos a ayudar a otras personas con empatía y desinterés”, resumió.

El cerebro en modo tóxico: qué pasa cuando no dormimos

El sistema glinfático limpia el cerebro durante el sueño profundo; sin descanso adecuado, ese “lavado nocturno” se interrumpe (Canva)

El vínculo entre sueño y comportamiento social no es solo psicológico. Tiene una base neurológica clara. Durante el sueño profundo, explicó Walker, se activa el sistema glinfático, un mecanismo de limpieza cerebral que elimina toxinas acumuladas durante la vigilia. “La vigilia es de bajo nivel desde una perspectiva bioquímica, es un daño cerebral de bajo nivel, y, por lo tanto, el sueño es su salvación sanitaria”, afirmó.

Este sistema, compuesto por células gliales, actúa como un drenaje que requiere condiciones específicas para funcionar: sueño profundo, ondas cerebrales lentas y estabilidad cardíaca y respiratoria.

“Si se altera la señal cardíaca, respiratoria o neurofisiológica, no es de extrañar que el sistema glinfático no funcione con la misma eficiencia”, dijo Walker.

Sueño, cuerpo y vínculos: una red integrada

La calidad del sueño —medida como eficiencia— predice enfermedades cardiovasculares, metabólicas y trastornos del ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de estos datos, Walker hizo un llamado a dejar de pensar el sueño como un fenómeno estrictamente neurológico. “Somos un organismo encarnado. Estudiamos el organismo en silos: neurología, psiquiatría, cardiología, respiratorio… pero todos interactúan”, advirtió. Esa interacción también se refleja en el modo en que el descanso impacta las emociones, las relaciones y la salud del cuerpo entero.

Regularidad y calidad, más que cantidad

Uno de los datos más importantes del diálogo con Topol fue la relevancia creciente de la calidad del sueño por sobre su duración. Walker detalló que la continuidad del descanso, medida en eficiencia (el porcentaje de tiempo dormido respecto al tiempo total en cama), predice múltiples variables clínicas. “Una vez que se obtiene menos del 85% en términos de calidad o eficiencia del sueño, se empiezan a observar muchos de estos deterioros sistémicos”, explicó. Entre ellos, citó “alto riesgo de diabetes, alto riesgo de obesidad y, como dijimos, de enfermedades cardiovasculares”.

Además, señaló un patrón llamativo en salud mental: “No hemos podido descubrir una sola afección psiquiátrica en la que el sueño sea normal, lo que para mí es una revelación asombrosa”.

Dormir mal no es solo dormir poco

Un estudio en Reino Unido reveló que dormir con regularidad reduce el riesgo de muerte por cualquier causa, incluso más que dormir más (Freepik)

La idea de que “ocho horas de sueño” garantizan bienestar es, para Walker, una simplificación. La cantidad sin calidad ni regularidad no tiene el mismo impacto positivo. “Podrías dormir ocho horas y media según tu monitor de sueño, pero quizás duermes ocho horas y media pasando diez horas en la cama porque estás despierto durante mucho tiempo y tu sueño se ve interrumpido”.

Junto con esto, Walker enfatizó la importancia de la regularidad horaria. Un estudio del Biobanco del Reino Unido, con miles de personas, demostró que quienes dormían y se despertaban a horarios consistentes tenían menor riesgo de mortalidad por todas las causas. “La regularidad casi superó a la cantidad en la predicción de la mortalidad”, señaló. No significa que cuatro horas regulares sean suficientes, aclaró, pero sí que dormir bien también implica mantener un ritmo biológico coherente.

El peligro de obsesionarse con dormir bien

La ortosomnia, una obsesión con dormir bien, puede provocar insomnio en personas que se monitorean demasiado (Freepik)

En el cierre, Walker advirtió sobre el fenómeno de la ortosomnia, una obsesión con la perfección del sueño inducida por el uso de dispositivos de seguimiento. “Puede convertirse en una profecía autocumplida de una espiral negativa”, alertó. Para quienes padecen insomnio o ansiedad relacionada al sueño, recomendó

Y recordó un punto clave: más allá de las cifras, lo que importa es cómo se siente una persona al despertar. “Mucha gente verá su puntuación de preparación como 92 y se sentirá fatal. Y otro día, su puntuación fue 62 y corrió su milla más rápida”.

Dormir bien, concluyó, no es solo una cuestión individual: es un acto biológico que sostiene los lazos sociales, la salud pública y la convivencia. Dormir mal, en cambio, nos aísla incluso cuando no lo notamos.