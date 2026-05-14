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Quiénes actuarán en vivo en los Premios Gardel 2026

CAPIF conirmó el lineup de los artistas que, este martes, se presentarán en la gala a realizarse en el Teatro Coliseo

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Miranda! Gardel
Entre los artistas más nominados se encuentra Miranda!. Los reyes del pop destacan con nueve nominaciones en seis categorías, entre ellas: Canción del año, Grabación del año, Mejor Canción de Pop, Mejor Canción de Cuarteto, Mejor Colaboración y Mejor Álbum Grupo Pop

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) confirmó que la ceremonia de los Premios Gardel 2026 se realizará este martes 26 de mayo a las 21:00 en el Teatro Coliseo.

La gala incluirá presentaciones en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Angela Leiva, La K’onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra, según informó CAPIF.

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Como parte de una estrategia para ampliar el alcance regional y global de la música argentina, la edición de este año continuará su alianza con Meta —empresa matriz de Instagram y Facebook—, lo que permitirá que los shows se transmitan a través de ambas plataformas y en los canales de los artistas. De acuerdo con Guillermo Castellani, presidente de CAPIF, este acuerdo “amplifica el alcance de los artistas y potencia la conexión de la música argentina con millones de personas a nivel regional y global”.

Premio Gardel
Cada entrega de los Gardel reconoce el esfuerzo, la innovación y el impacto de quienes hacen vibrar al país con sus canciones. Desde el Álbum y la Canción del Año, hasta ternas especializadas en rock, pop, folclore, tango, urbano, jazz, clásica y electrónica, la lista de nominados refleja el enorme abanico de la producción nacional.

La programación de la premiere traerá las actuaciones de Joaco Burgos y Cucuza Castiello. Ady Harley, Head of Music Label Partnerships & Publishing BD para América Latina, Estados Unidos Latino e Iberia en Meta, subrayó que renovar la colaboración “es un reflejo de nuestro compromiso con el ecosistema musical argentino” y destacó que Instagram y Facebook ofrecen a los músicos la posibilidad de desarrollar su creatividad y acceder a nuevas audiencias, según declaraciones recogidas por CAPIF.

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Trueno, Marilina Bertoldi y Milo J
La gala incluirá presentaciones en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Angela Leiva, La K’onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra, según informó CAPIF

Entre los artistas más nominados se encuentra Miranda!. Los reyes del pop destacan con nueve nominaciones en seis categorías, entre ellas: Canción del año, Grabación del año, Mejor Canción de Pop, Mejor Canción de Cuarteto, Mejor Colaboración y Mejor Álbum Grupo Pop.

Cada entrega de los Gardel reconoce el esfuerzo, la innovación y el impacto de quienes hacen vibrar al país con sus canciones. Desde el Álbum y la Canción del Año, hasta ternas especializadas en rock, pop, folclore, tango, urbano, jazz, clásica y electrónica, la lista de nominados refleja el enorme abanico de la producción nacional. La gala es, además, una oportunidad única para celebrar la identidad argentina y aplaudir a quienes dejan su huella en la escena musical.

La lista completa de nominados

Álbum del Año

  • Latinaje – Cazzu
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Cazzu
Cazzu (@cazzu)

Canción del Año

  • Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez
  • Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
  • Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton
  • Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
  • El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo
  • Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Grabación del Año

  • In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García
  • Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool
  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez
  • La Vida Era Más Corta – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Mirarse en otros ojos – La Ferni
  • Décimas – Maggie Cullen
  • Fuera de lugar – Liliana Herrero
Liliana Herrero
Liliana Herrero (Foto: Nora Lezano)

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
  • El retorno – Santiago Motorizado
  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
  • Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
  • Novela – Fito Paez

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
  • Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

  • Cuerpo – Olivia Wald
  • Detalles – Zoe Gotusso
  • Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • No me olvides – Angela Torres
  • El Verdadero – Juan Ingaramo
  • Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
  • Malportada – Nathy Peluso
  • La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
  • Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

  • The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series) – Gustavo Santaolalla & David Fleming
  • La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
  • Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Gamurgatrónica – Ruben Rada
  • Querida Yo – Yami Safdie
  • Vivir Así – Barbarita Palacios
  • Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
  • Amor de mi herida – Camilú
Ruben Rada 80 años
Rubén Rada (RS Fotos)

Mejor Álbum Conceptual

  • Tucumano Soy – Juan Falú
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Rompecabezas – Ulises Bueno
  • Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
  • Que sed – Luck Ra
  • En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

  • Okupas – Little Boogie & Stereo
  • Bhavilonia – Bhavi
  • Culto III – Neo Pistea
  • Gauchos – Veeyam
  • EUB Deluxe – Trueno
  • Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
  • Tomás Sainz – Tomás Sainz
  • New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
  • Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
  • Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
  • Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
  • Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
  • El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

  • Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
  • Latinaje – Cazzu
  • Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos
  • Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
  • Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Abel Pintos (Prensa AP)
Abel Pintos (Prensa AP)

Mejor Álbum de Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf
  • El Regreso – Tan Bionica
  • Los lobos – Estelares
  • Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
  • Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

  • Alfonsina y el mal – Señor Flavio
  • La Respuesta – Leonchalon
  • Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
  • A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

  • Juegue Kuelgue – El Kuelgue
  • Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
  • Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
  • Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
  • Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
  • En vivo volumen I – Cindy Cats
  • Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

  • Trinar(La flor) – Nadia Larcher
  • 89 – Flor Paz
  • Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

  • FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
  • Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
  • Hasta que aclare – Eva y Nadia
  • Bipolar – Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos
  • Artificio – Indios
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa
  • El club de la pelea I – Airbag
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
El mató a un policía motorizado
El mató...

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
  • Vandalos – Bandalos Chinos
  • 4EVER – K4OS

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

  • El Desvelo – La Delio Valdez
  • Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido ! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
  • Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
  • Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
  • Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
  • Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

  • Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
  • Solo – Pipi Piazzolla
  • La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Deseo – Mistol Team
  • Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
  • X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

  • EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango
  • Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
  • Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
  • Hotcore – Taichu
  • En el Ciber – Benito Cerati
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Tanya – Juana Rozas
Catriel y Paco Amoroso
Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante – Carca
  • Ceremonia – 1915
  • Instantáneo – Viva Elastico
  • Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

  • Vive – Claudio Marciello
  • Legado – A.N.I.M.A.L
  • Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

  • Gotti B – Tiago PZK
  • Quimera – Maria Becerra
  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J
  • Saturación pop – Ysy A
  • Lamba – FMK

Mejor Arte

  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
  • Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)
  • Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)

Mejor Canción de Autor

  • Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez
  • Hielo Fino – Silvina Moreno
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

Mejor Canción de Cuarteto

  • Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura
  • Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera
  • Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
  • Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris
  • No se ve / Chingón – Desakta2
  • DIOS – Ulises Bueno
  • Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga

Mejor Canción de Autor

  • Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez
  • Hielo Fino – Silvina Moreno
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

Mejor Canción de Cuarteto

  • Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura
  • Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera
  • Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
  • Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris
  • No se ve / Chingón – Desakta2
  • DIOS – Ulises Bueno
  • Otra Poesía – L-Gante, La K ́onga

Mejor Canción de Folklore

  • Décimas – Maggie Cullen
  • Puño y letra - Puentes Ep.01 – Duratierra, Eli Suárez
  • Niño – Milo J
  • El amor es un viento que regresa – Los Nocheros
Milo J hizo historia al convertirse en el artista más joven en debutar en un Tiny Desk
Milo J

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

  • Cadenas – Acru
  • Fresh – Trueno
  • Gil – Milo J, Trueno
  • Retirada – Milo J
  • PVSL – Paulo Londra

Mejor Canción de Pop

  • Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
  • El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
  • El Ritmo – Bandalos Chinos
  • Favorita – Angela Torres
  • Me Gusta – Miranda! & TINI
  • Mejor que vos – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Rock

  • El gordo – Marilina Bertoldi
  • In the City – Charly García & Sting
  • Volarte – Eruca Sativa
  • Pensando en Ella – Dante Spinetta
  • Advertencia – Babasónicos
  • Aliados en un viaje – Divididos

Mejor Canción de Tango

  • La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
  • La Guitarra – Melingo & Fito Paez
  • Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

  • Fanático (en vivo) – Lali
  • Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
  • La que puede, puede - Live at NPR Music ́s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Sábado – Cindy Cats
  • La Taleñita – Milo J & Campedrinos
Lali Espósito, Alan Lez, La Voz
Lali

Mejor Canción Pop Rock

  • 33 – Lali & Dillom
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Barry Lindo – El Kuelgue
  • Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica
  • Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor Canción Tropical / Cumbia

  • Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
  • Con Otra – Cazzu
  • Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
  • Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva
  • Echar de Menos – Ke Personajes
  • Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor Canción Urbana

  • Sin cadenas – Paulo Londra
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Olimpo – Milo J
  • Cruz – Trueno & Feid
  • Historia – Ramma

Mejor Colaboración

  • Loco un poco – Turf & Lali
  • Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
  • Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
  • Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa
  • Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro
  • In the City – Charly García & Sting
  • Mejor que vos – Lali & Miranda!
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Me Gusta – Miranda! & TINI
  • Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Mejor Colaboración Urbana

  • Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini
  • Gil – Milo J, Trueno
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
  • La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo
  • Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One
  • Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta
  • Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa
  • Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis
Libro Spinetta - Fotos Dylan Martí
Luis Spinetta (Foto: Dylan Martí)

Mejor Nuevo Artista

  • María Wolff
  • Blair
  • Little Boogie & Stereo
  • Cindy Cats
  • Tuli
  • La Ferni
  • Sofía de Ciervo
  • Mia Folino
  • Las Tussi
  • Chechi de Marcos
  • 143leti

Mejor Videoclip Corto

  • El gordo – Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
  • Bajo De La Piel – Milo J Directora: Teresa Carril
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
  • In the City – Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford
  • Advertencia – Babasónicos Director: Juan Cabral

Mejor Videoclip Largo

  • Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
  • La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar
  • No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito
  • Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio
Gustavo Santaolalla
Gustavo Santaolalla

Productor del año

  • Nico Cotton
  • Evlay
  • Gustavo Santaolalla
  • Cachorro López
  • Marilina Bertoldi
  • Tatool
  • Mauro De Tommaso
  • Milo J
  • Santiago Alvarado

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