Un equipo del Malbrán trabajará en Ushuaia para investigar el hantavirus vinculado al brote en el crucero

El operativo incluye la recolección de muestras, estudio de reservorios naturales y reconstrucción del itinerario epidemiológico de los casos sospechosos ( SEC TURISMO USHUAIA/NA)

Un equipo técnico del Instituto ANLIS-Malbrán trabajará en Ushuaia para profundizar la investigación epidemiológica y analizar si hay rastros del vector del hantavirus que causó el brote en el crucero MV Hondius.

Se estima que los operativos científicos comenzarán en los primeros días de la semana próxima.

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Como anticipó Infobae, biólogos e investigadores del Instituto ANLIS-Malbrán junto a especialistas de Tierra del Fuego analizarán la posible presencia del ratón colilargo —principal vector del hantavirus en la región— en distintas áreas de la ciudad austral, con el objetivo de descartar o confirmar cualquier riesgo local.

El operativo liderado por el Malbrán abarca la recolección de muestras, reconstrucción de itinerarios de los casos sospechosos, análisis en reservorios naturales e intercambio técnico con laboratorios del exterior. Estas acciones buscan consensuar criterios diagnósticos y anticiparse a riesgos zoonóticos futuros.

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La Organización Mundial de la Salud reporta 11 casos y tres muertes vinculadas al brote de hantavirus del crucero que zarpó de Ushuaia (EFE/ Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de La Universidad De Chile)

Los técnicos van a capturar y estudiar roedores en áreas relacionadas con el recorrido de los casos, con el propósito de identificar la presencia del virus en reservorios naturales.

En tanto, hoy las autoridades provinciales destacaron que no existen antecedentes ni presencia activa de la enfermedad en Tierra del Fuego.

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Durante una conferencia de prensa en Ushuaia, autoridades del Ministerio de Salud provincial, el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y la Cámara de Turismo remarcaron que “Ushuaia no es el inicio ni el foco de la enfermedad” y subrayaron que la provincia “no registra casos activos” y que el destino turístico “continúa libre de contagios”.

Evaluar posibles reservorios del hantavirus

La cepa Andes del hantavirus fue detectada en el brote, variante previamente identificada solo en el sur de Argentina y Chile según la OMS (REUTERS/Hannah McKay)

“Los roedores que pueda llegar a encontrar ahí son roedores urbanos que no son susceptibles a este virus. Se van a definir los puntos de captura en zonas aledañas para la toma de muestras junto a biólogos y técnicos del Malbrán”, indicaron los funcionarios provinciales.

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“El trabajo de vigilancia y control de reservorios forma parte de nuestras tareas habituales, y en esta oportunidad se suma la búsqueda epidemiológica de posibles reservorios de hantavirus”, agregaron.

Los resultados de los análisis estarán en aproximadamente un mes. Mientras tanto, continuarán los controles sanitarios y el monitoreo epidemiológico integral en la región, según fuentes del Malbrán y del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

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La provincia mantiene la vigilancia epidemiológica y subraya la “barrera natural” que representa la condición insular de Tierra del Fuego, lo que limita la entrada de especies reservorio como el ratón colilargo, principal vector continental.

Representantes del INFUETUR y la Cámara de Turismo manifestaron hoy: “Tierra del Fuego no registra casos activos y queremos hacer llegar ese mensaje a nivel nacional e internacional. Defendemos a Ushuaia como destino seguro tanto para visitantes como para quienes viven aquí”.

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Los funcionarios municipales aclararon en la conferencia de prensa de hoy que Ushuaia dispone de un relleno sanitario con estándares que lo diferencian de un basural a cielo abierto, y negaron que el paciente cero del brote haya realizado actividades en ese lugar. Señalaron que el caso índice estuvo únicamente en las cercanías, ya que los ornitólogos operan desde la distancia, y subrayaron que los datos oficiales, los tiempos de incubación y el trayecto del paciente descartan que el contagio se haya producido en Tierra del Fuego.

Especialistas del Malbrán analizarán la presencia del ratón colilargo, principal vector del hantavirus, en áreas urbanas y naturales de Ushuaia (EFE/Ramón de la Rocha)

Brote en el crucero MV Hondius y antecedentes recientes

La alerta internacional comenzó tras la confirmación de un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que zarpó del puerto de Ushuaia el 1 de abril de 2026.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene confirmados 11 casos relacionados con el brote, con tres fallecidos y la advertencia de que la cifra de contagios podría aumentar en las próximas semanas, ya que el periodo de incubación sigue activo.

El caso índice inició síntomas el 6 de abril y falleció a bordo cinco días después. Su acompañante desembarcó enferma en Santa Elena y murió en Johannesburgo, Sudáfrica, el 26 de abril. Un tercer paciente permanece internado en cuidados intensivos en Sudáfrica.

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El crucero transportaba 147 pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades; la mayoría de los turistas afectados eran de Países Bajos y habían pasado cerca de 84 días recorriendo zonas de Argentina y Chile antes del embarque final. El itinerario incluyó Neuquén, Mendoza, Misiones, Chile, Uruguay y Ushuaia.

La cepa viral encontrada corresponde a la cepa Andes, con presencia previa en el sur de Argentina y Chile, aunque la trazabilidad epidemiológica aún no ha determinado el origen exacto del contagio, según la última actualización de la OMS y el Ministerio de Salud argentino.

Esta infografía detalla las características del ratón colilargo, su distribución en los bosques andino-patagónicos, su conexión con el hantavirus Andes y consejos esenciales para la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigilancia internacional e investigación en curso

Tras el brote en el crucero, el Ministerio de Salud de la Nación y el ANLIS-Malbrán activaron mecanismos de colaboración internacional, coordinando el envío de muestras virales a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido. Esta cooperación permitirá realizar hasta 2.500 determinaciones diagnósticas, distribuir guías y protocolos sanitarios y reforzar la respuesta ante futuros brotes, según datos oficiales recogidos por Infobae.

La OMS coordina la vigilancia internacional del caso e integra estudios de secuenciación genómica para identificar la cepa Andes y su posible origen. La variante hallada solo presentaba antecedentes en el sur argentino y chileno, sin registros anteriores en la isla Grande de Tierra del Fuego.