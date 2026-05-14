Ciencia

Anestesia general y cerebro: qué descubrieron los científicos sobre el estado de conciencia

Un equipo de Yale University descubrió que, durante las cirugías, la actividad neuronal puede combinar patrones similares tanto al sueño profundo como al estado de coma. El hallazgo podría ayudar a mejorar el monitoreo durante esta etapa y reducir secuelas cognitivas

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Una persona yace sedada con una máscara de oxígeno y electrodos en la cabeza. Un médico observa un monitor con un mapa de actividad cerebral.
El estudio de Yale revela que la anestesia general produce patrones cerebrales similares tanto al sueño profundo como al coma durante cirugías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de las personas, entrar a quirófano implica una idea tranquilizadora: “me van a dormir”. La anestesia general suele imaginarse como una especie de sueño profundo y temporal del que el paciente despierta horas después sin recordar nada de lo ocurrido.

Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Yale plantea que esa comparación podría ser mucho más compleja —e incluso inexacta— de lo que se creyó durante décadas.

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El estudio, difundido en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, mostró que el cerebro bajo anestesia no entra en un estado idéntico al sueño natural. En realidad, atraviesa una combinación de patrones neurológicos que, según la región cerebral observada, pueden parecerse tanto al sueño profundo como al coma.

El hallazgo abre nuevas preguntas sobre cómo actúan los anestésicos en el cerebro y por qué algunas personas, especialmente adultos mayores, pueden experimentar confusión, problemas de memoria o dificultades cognitivas después de una cirugía.

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Infografía detallada sobre anestesia general. Muestra un cerebro iluminado, una máscara de anestesia y gráficos de ondas cerebrales comparando el sueño, coma y anestesia.
La investigación utilizó electroencefalograma con 20 electrodos para mapear detalladamente la actividad cerebral bajo anestesia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante más de 150 años, la anestesia general permitió realizar operaciones complejas sin dolor y sin conciencia del procedimiento. Gracias a ella, millones de personas pudieron someterse a intervenciones que antes resultaban imposibles. Aun así, los especialistas reconocen que todavía existen aspectos poco comprendidos sobre cómo estos fármacos modifican la actividad cerebral.

La investigación de Yale pone el foco justamente en ese punto: qué ocurre dentro del cerebro mientras una persona está anestesiada y por qué no todos los estados anestésicos son iguales.

Diferencias entre anestesia y sueño natural

Dormir y estar anestesiado pueden parecer situaciones similares desde afuera. En ambos casos la persona permanece inmóvil, con los ojos cerrados y sin responder al entorno. Pero, según los investigadores, el funcionamiento interno del cerebro es muy diferente.

La doctora Janna Helfrich, autora principal del trabajo y profesora adjunta de anestesiología en Yale University, explicó que durante mucho tiempo la medicina prestó más atención a parámetros físicos como la presión arterial, el pulso o la respiración que al órgano directamente afectado por la anestesia: el cerebro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los científicos encontraron un componente neurológico propio de la anestesia, distinto del estado de sueño o coma conocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese enfoque comenzó a cambiar gracias a nuevas tecnologías de monitoreo cerebral capaces de observar con más precisión cómo reaccionan distintas áreas cerebrales durante una operación.

Para el estudio, el equipo utilizó registros de electroencefalograma, una técnica que mide la actividad eléctrica cerebral mediante sensores colocados sobre el cuero cabelludo. En este caso, usaron una red de 20 electrodos distribuidos en diferentes regiones de la cabeza, no solo en la zona frontal que suele monitorearse habitualmente. Eso permitió obtener una imagen mucho más amplia y detallada de lo que ocurría en tiempo real.

Qué descubrieron los investigadores

Los científicos compararon la actividad cerebral de pacientes anestesiados con registros obtenidos durante distintos estados: vigilia, sueño profundo, sueño REM y coma.

Los resultados mostraron algo inesperado: la anestesia general no genera un único patrón cerebral uniforme. En algunas zonas, el cerebro anestesiado exhibía ondas muy parecidas a las del sueño profundo. En otras, aparecían señales más similares a las observadas en pacientes en coma. Y, además, los investigadores detectaron un componente neurológico propio de la anestesia que no coincidía exactamente con ninguno de esos estados.

Vista macro de neuronas humanas en render 3D, con conexiones y destellos eléctricos azules y puntos naranjas. Fondo oscuro con desenfoque hacia los bordes.
El monitoreo avanzado del cerebro podría ayudar a prevenir secuelas cognitivas como confusión o problemas de memoria tras la cirugía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Helfrich, la antigua idea de dividir el funcionamiento cerebral entre “sueño” y “coma” resulta demasiado simplificada para explicar lo que realmente ocurre bajo anestesia.

“No es cierto que la anestesia sea solo sueño o solo coma; puede parecerse a ambos, dependiendo del área cerebral que se estudie”, señaló la especialista. Ese hallazgo modifica una de las interpretaciones más instaladas en medicina y también ayuda a entender por qué algunas personas reaccionan de manera distinta después de una cirugía.

Por qué importa este descubrimiento

La diferencia entre dormir y estar anestesiado no es solo una cuestión teórica. Tiene consecuencias concretas para la seguridad y la recuperación de los pacientes.

El sueño natural cumple funciones esenciales para el organismo. Durante el descanso, el cerebro reorganiza información, consolida recuerdos, regula hormonas y favorece procesos de reparación celular. También interviene en el sistema inmunológico y en el metabolismo. La anestesia, en cambio, no necesariamente reproduce esos beneficios biológicos.

Persona adulta durmiendo de lado con una superposición digital del cerebro iluminado sobre la cabeza.
Especialistas advierten que la anestesia general no aporta los mismos beneficios fisiológicos que el sueño natural al cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, los especialistas buscan entender cómo lograr que el cerebro anestesiado permanezca en un estado más cercano al sueño fisiológico y más alejado de patrones similares al coma.

La preocupación es especialmente importante en adultos mayores o personas con antecedentes neurológicos, ya que algunos pacientes pueden presentar alteraciones cognitivas después de la cirugía. Entre ellas aparecen episodios de desorientación, dificultades de atención, problemas de memoria o sensación de “niebla mental” durante los días posteriores al procedimiento.

Aunque muchas veces esos síntomas son transitorios, los investigadores creen que una anestesia demasiado profunda podría influir en parte de esas complicaciones.

Avances en el monitoreo cerebral durante cirugías

Uno de los puntos centrales del estudio es que el monitoreo cerebral integral todavía no forma parte rutinaria de muchas cirugías.

Actualmente, la mayoría de los quirófanos controlan de manera constante la frecuencia cardíaca, la oxigenación, la presión arterial y la respiración. Pero la actividad cerebral suele observarse de forma más limitada. Eso significa que, en algunos casos, los anestesiólogos podrían no detectar con precisión cuándo el cerebro entra en estados excesivamente profundos.

Los investigadores consideran que ampliar el uso del electroencefalograma permitiría ajustar mejor las dosis anestésicas según cada paciente. La idea es avanzar hacia una anestesia más personalizada, donde la cantidad de fármacos no dependa únicamente del peso o la edad, sino también de cómo responde el cerebro en tiempo real.

Una mujer en bata de laboratorio señala un monitor grande que muestra una resonancia magnética funcional de un cerebro con vías neuronales de colores.
La adopción de nuevas tecnologías de monitoreo cerebral apunta a desarrollar anestésicos más seguros y eficientes para cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Helfrich, el objetivo futuro debería ser acercar la anestesia a patrones cerebrales más compatibles con el sueño natural. “El sueño aporta muchos beneficios: restaura las funciones cognitivas, ayuda al sistema inmunitario y contribuye al metabolismo”, explicó la especialista.

Según los investigadores de Yale, comprender con más precisión cómo cambia el cerebro durante una operación permitiría diseñar anestésicos más seguros, protocolos personalizados y sistemas capaces de detectar rápidamente estados neurológicos de riesgo.

La meta no es solo evitar que el paciente sienta dolor o recuerde la cirugía. También apunta a proteger el cerebro durante todo el procedimiento y favorecer una recuperación más completa después de la operación.

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