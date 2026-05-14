La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

Lautaro Martínez sería el delantero apuntado por el Atlético de Madrid para reemplazar a Julián Álvarez (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Tras una temporada con altibajos, el Atlético de Madrid comienza a planificar lo que será un acalorado mercado de fichajes durante la Copa del Mundo 2026. Con el objetivo en mente de ganar un título la próxima campaña, el equipo de Diego Simeone trabaja en pulir los detalles de lo que será una ventana de transferencias en la que podría perder a sus máximas figuras. Según informó el medio español El Desmarque, la idea es “abordar el mercado” con las salidas de Julián Álvarez y Alexander Sorloth. En este contexto, el principal apuntado es Lautaro Martínez.

“La continuidad de ambos delanteros no está nada clara y desde la dirección deportiva rojiblanca ya se preparan para los movimientos que se vienen en la plantilla del Cholo Simeone con tres nombres sobre la mesa”, explicó el medio citado, en relación con lo que mencionó el periodista Miguel Ángel Méndez. Ante la salida confirmada de Antoine Griezmann, el elenco Colchonero centraría sus esfuerzos en la contratación del flamante campeón de la Serie A con el Inter de Milán, en una nueva temporada en la que se asentó como el capocannoniere.

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“El sueño, Lautaro Martínez. Lautaro juega en el Inter. Tiene un precio de salida seguramente caro, pero creo que Lautaro está por la labor de salir de Italia, de salir del Inter y de probar en la liga española”, argumentó el periodista mencionado. Al Toro Martínez en la delantera se le agregarían Kang-In Lee, volante ofensivo, y Gonzalo Ramos, delantero centro portugués que tiene características similares a las de Sorloth. Ambos forman parte del París Saint-Germain, aunque no son parte de los titulares para Luis Enrique.

Atlético de Madrid afrontaría el mercado de fichajes con la idea de que Julián tiene grandes chances de marcharse (AP Foto/José Bretón)

Más allá del deseo del Atlético de Madrid por Lautaro Martínez, el argentino expresó en reiteradas oportunidades que está a gusto en el Inter, donde es el capitán hace varias temporadas y lidera la ofensiva. Sin embargo, los rumores de la salida de Julián Álvarez del cuadro colchonero se enaltecen día a día.

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El programa español El Chiringuito, conducido por el periodista Iñaki Villalón, reveló que el PSG ya inició contactos formales con la dirigencia rojiblanca y estaría dispuesto a elevar la propuesta a una cifra “notablemente superior a los 150 millones de euros”. En dicha operación, el PSG podría incluir en la negociación a Kang-In Lee y Gonçalo Ramos, jugadores que tendría el visto bueno del Cholo Simeone, según informan desde España.

Aunque el cuadro de la Ligue 1 tendría un competidor directo: el Barcelona. El cuadro culé hizo público su gusto por el delantero surgido en River Plate en múltiples oportunidades y, ante la inminente salida de Robert Lewandowski, quieren abrochar un sustituto de jerarquía por varios años. Los catalanes consideran a Julián Álvarez el objetivo principal para ocupar la posición de centrodelantero a partir de la próxima temporada.

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En la presente temporada, Lautaro Martínez consiguió el doblete de la Serie A y la Coppa Italia como capitán del Inter (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Fuentes del propio club consultadas por SPORT reconocieron que el delantero argentino de 26 años, con contrato hasta 2030, está en la cima de la agenda de prioridades: “Julián Álvarez es el gran objetivo del Barça para reforzar la posición de delantero centro”, afirmaron desde la dirección deportiva, y añadieron que la voluntad de ficharlo responde a la necesidad de un nuevo referente ofensivo para los próximos años. Sin embargo, las mismas fuentes admiten que “sacar a Julián del Atlético de Madrid será extremadamente complicado”, lo que ha llevado ya a los responsables deportivos a trabajar en escenarios alternativos.

La eventual transferencia de Álvarez por 140 millones de euros tendría consecuencias relevantes en el contexto del fútbol europeo: se posicionaría como la tercera más cara de la historia, solo superada por los 222 millones de euros que el PSG pagó al Barcelona por Neymar y los 180 millones desembolsados al Mónaco por Kylian Mbappé. Superaría incluso las inversiones históricas que realizó el club catalán por Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, ambas cercanas a los 135 millones.

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El Atlético de Madrid afronta el dilema de transferir a un jugador clave, aunque podría afrontar el próximo mercado de fichajes aceptando la marcha de la Araña. El portal As señaló que la directiva rojiblanca contempla la posibilidad de aceptar una oferta “irrechazable” por Julián Álvarez solo si el monto global —incluyendo posibles intercambios de futbolistas— responde a sus expectativas y minimiza el impacto de reforzar a un competidor nacional. Vale recordar que el equipo colchonero pagó cerca de 95 millones de euros al Manchester City por la ficha del argentino.