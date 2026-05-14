Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Graciela Alfano presentó a Ori, su particular mascota

La imagen de Graciela Alfano con su insólita mascota sorprendió a la audiencia de. Alfano llevaba en brazos a una pequeña criatura envuelta en un paño blanco con bordes verdes, rumbo a La Posta, el ciclo conducido por Gustavo Méndez en la TV Pública. La actriz narró los nervios y preparativos para la presentación televisiva de la criatura: “Hoy es un día muy particular para Ori... Ella va a hacer su primera exposición en cámara. Bueno, esperemos que diga pipí, no sé, que haga algo porque está enorme”, contó Alfano, entre risas.

En el trayecto rumbo a la televisión, Alfano compartió desde el auto: “Vamos muy abrigadas porque a veces hace frío, así que tenemos saquito, toallita, bueno, por si hacemos algo, ¿no es cierto? Mmm. Y divina la Ori. A la tele.” Una vez dentro del canal, continuó registrando para sus seguidores: “Y llegamos a ATC, estamos por prepararnos y Ori ya está arriba del televisor. Diría Flavia Palmiero: ‘Señor televisor, encantada’. Mirá qué bien da la cámara con, con fondo y todo. Ori, ¿cómo te sentís en tu primera incursión? Está regia. Nació para la cámara. Alfanizada total”, relató la actriz, orgullosa de la adaptación de su mascota.

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La historia de Ori, la paloma de Grace

El misterio sobre la identidad del animal se terminó en pleno vivo. Gustavo Méndez no ocultó su asombro frente a la escena: “Hay una paloma acá, me vuelvo loco”, exclamó, según lo emitido por TV Pública. Alfano explicó entonces el origen de Ori en uno de los momentos más emotivos: “Es una palomita que recogí. Tenía tres días, la había abandonado su padre y su madre, posiblemente hubo un rapto”, dijo la actriz. Agregó que la encontró en una maceta: “No, la saqué de la maceta, la habían dejado absolutamente sola.”

Graciela Alfano presentó a Ori, su particular mascota

Durante la emisión, Ori parecía estar en casa: se posó sobre el televisor y llamó la atención de todos en el estudio por su tranquilidad y simpatía. “Mirá qué linda. Alfanzada total”, celebró Graciela Alfano, resaltando la personalidad de la mascota y el vínculo que habían construido desde el rescate.

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El episodio con la paloma no solo cautivó por el carácter inusual del animal elegido, sino también por la manera en que la actriz lo convirtió en protagonista de una historia entrañable, contada con su particular estilo y generando reacciones en la audiencia.

El cruce con Benjamín Vicuña: humor y versiones

Días antes, Graciela Alfano había sido el centro de la conversación mediática tras contar lo sucedido con el actor Benjamín Vicuña y su pareja, Anita Espasandín, en un evento social. Alfano narró el episodio tanto en el programa Mediodía bien arriba de TV Pública: “Estuvimos con Benjamín charlando en un evento, es verdad. Estábamos cerca porque, ¿viste? Cuando hay tanto ruido no se escucha nada”, explicó la exvedette, minimizando cualquier tipo de rumor.

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Graciela Alfano con Ori, su mascota

Con su habitual ingenio, Alfano bromeó sobre el acercamiento del actor: “¿Viste que él es acercadero? Se viene, tiene lindo perfumito”, comentó sobre Vicuña. La situación cambió de tono cuando irrumpió Espasandín. “De pronto apareció ella. Fue como una aparición súbita”, recordó la actriz, quien calificó con humor la reacción de la pareja: “Se le colgó. ¿Viste las minas cuando nos colgamos? ‘Es mío’, marcando ahí posesión.”

La conversación siguió en tono relajado y ante la pregunta de si le gustaba el actor, Alfano respondió con claridad: “No, ¿por qué?” y, ante la insistencia sobre un posible interés en caso de que Vicuña estuviera soltero, concluyó: “No lo había pensado.”

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La versión de Vicuña, recogida durante una función de prensa, fue igual de contundente. El actor aclaró: “Me hacen poner colorado ustedes con estas preguntas porque fue un chiste. Hay que entender un poco el humor que tiene ella.” Recalcó la confianza con su pareja y restó importancia al episodio: “Con Anita sabemos quién es quién. Lo de Alfano fue un chiste y ella se cag... de risa”, insistió, repitiendo que no hubo incomodidad y cerrando así las especulaciones mediáticas.