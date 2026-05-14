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El motivo por el que Yipio de Gran Hermano no volvería en el repechaje: “El cansancio y la angustia me desbordan”

La jugadora que tuvo que abandonar el reality show hace una semana compartió el momento que vive por la salud de Laurita, su madre

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yipio gran hermano generación dorada

Yipio, la jugadora uruguaya de Gran Hermano 2026: Generación Dorada que tuvo que abandonar la casa hace una semana, enfrenta un momento de profunda preocupación familiar luego de marcharse del reality show de Telefe para cuidar a su mamá, Laurita, quien fue sometida a una operación de columna este jueves.

La dosis de incertidumbre y el impacto emocional de la situación han eclipsado su experiencia reciente en la casa más famosa del país, en el contexto de una salud que se deterioró desde noviembre de 2025 y que ahora obliga a posponer cualquier regreso al certamen.

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Yipio contó detalles sobre la salud de su mamá y reveló si volverá a entrar a la casa de Gran Hermano: “El cansancio es total” (Instagram)
Yipio contó detalles sobre la salud de su mamá y reveló si volverá a entrar a la casa de Gran Hermano: “El cansancio es total” (Instagram)

La decisión de retirarse del programa impactó en sus seguidores y reconfiguró la atención sobre la participante, que días atrás permanecía aislada del exterior para competir en el programa que conduce Santiago del Moro. Según relató Yipio en una serie de publicaciones en Instagram, desde el hospital donde acompaña la internación de su madre, el cambio de rutina fue abrupto y cargado de incertidumbre.

“El cansancio es total y ya la angustia desborda bastante. Todavía no entiendo cómo el miércoles pasado estaba aislada en la casa más famosa del mundo viviendo una experiencia única y ahora estoy encerrada en un hospital”, escribió en sus redes.

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Yipio detalló que a pesar de la gravedad de la decisión, su madre “no corre ningún peligro”, pero los tiempos hospitalarios y el proceso de espera resultan extenuantes
Yipio detalló que a pesar de la gravedad de la decisión, su madre “no corre ningún peligro”, pero los tiempos hospitalarios y el proceso de espera resultan extenuantes
"Manden buenas vibras", pidió la comediante
"Manden buenas vibras", pidió la comediante

La salud de su mamá se transformó en la prioridad ineludible. La madre de la standupera —quien desde noviembre de 2025 arrastra una lesión en la columna y se había rehusado al tratamiento— debió ceder finalmente ante la necesidad de una cirugía. Yipio detalló que a pesar de la gravedad de la decisión, su madre “no corre ningún peligro”, pero los tiempos hospitalarios y el proceso de espera resultan extenuantes. Confirmó, además, que la intervención está programada para este jueves y que hasta la realización de la operación, su atención estará centrada en acompañar a Laurita en el hospital.

La salida de Yipio se produjo luego de que durante una gala del programa, la voz de Gran Hermano le transmitiera en el confesionario la situación de salud de su madre. En una de las escenas más emotivas de la temporada, la participante fundamentó su partida: “No tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad y no tengo más familia para hacerse cargo de ella”, declaró entre lágrimas.

yipio
El posteo de Yipio sobre la salud de Laurita, su madre
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"Tirando facha pronta pal' cuchillo", bromeó Yipio junto a una foto de su mamá

La reacción en redes sociales fue inmediata. Decenas de seguidores manifestaron empatía y respaldo, mientras que una minoría criticó que Yipio mantuviera su deseo de reincorporarse al reality en medio de la crisis familiar, declaración que la participante defendió abiertamente en sus plataformas. Yipio subrayó que su interés por volver al programa permanece intacto: “Mis ganas de entrar a la casa están intactas y capaz hay gente que me juzga por eso, pero la posta es que para mí era una oportunidad única, una exposición increíble y un laburo”, sentenció en su cuenta de Instagram, enfatizando la dimensión profesional de su participación en Gran Hermano.

En paralelo, la humorista compartió detalles cotidianos sobre el estado anímico de su madre, describiéndola como cansada de la internación, deseosa de volver a casa, “con su carácter que es bravo, desesperada por fumar y porfiada nivel Dios”. Consideró que el proceso hospitalario se ha tornado largo y agobiante tanto para Laurita como para ella misma.

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Yipio y el apoyo de Mathias Centurión, su pareja

La confirmación de la cirugía para este jueves definió los próximos pasos de Yipio, que continuará su estadía en el hospital y se mantendrá, según sus propias palabras, “jugando desde acá, opinando y apoyando a mis gurises”. Su presencia —aunque desde afuera— mantiene viva la expectativa sobre un posible reentrada al reality, ahora supeditada al desenlace de la operación de su madre. La fecha de entrada de jugadores en el repechaje fue anunciada para el miércoles 20 de mayo.

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