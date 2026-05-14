Jornada financiera: la baja de la inflación y el impulso externo apuntalaron a los activos, pero subió el riesgo país

Las acciones y los bonos mejoraron ante un generalizado optimismo financiero.

Los activos bursátiles de Argentina cotizaron con tendencia ganadora este jueves, en una sesión con dos fundamentos favorables: una esperada reducción de la inflación doméstica y una menor aversión al riesgo ante los nuevos niveles máximos de los indicadores de las bolsas de Nueva York.

En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 1,1% en pesos, en los 2.768.606 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street destacó el rebote Bioceres (9,9%), un activo muy castigado en 2026 y que sufre de amplia volatilidad. Le siguieron Satellogic (+6,9%), Vista Energy (+5,1%), Telecom (+5%) y Globant (+4,1%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una ganancia de 0,3%, aunque el riesgo país de JP Morgan avanzó seis unidades a 526 puntos básicos, ante la variación de tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que impidió comprimir esta brecha.

“La inflación de abril fue de 2,6% mensual, la más baja desde noviembre y la primera desaceleración en la suba de precios en casi un año. El dato fue positivo, ya que además se dio en un contexto desafiante por el conflicto en Irán y su impacto sobre los precios de la energía. Además, la inflación núcleo dio 2,3% mensual, con una fuerte baja respecto de marzo”, comentaron los analistas de Research de Puente.

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“El dato estuvo en línea con lo que marcaban los precios del mercado, con lo cual no esperamos que hayan correcciones mayores luego de su publicación. Además, si bien esperamos que la tasa siga desacelerando en los próximos meses también vemos que las tasas reales continuarán negativas por los próximos meses”, añadieron desde Puente.

Los analistas de Balanz Research comentaron que “el dato estuvo impulsado por una suba de 2,5% mensual en bienes y de 2,6% en servicios. La dinámica estuvo explicada principalmente por los componentes regulados, que aumentaron 4,7% mensual, mientras que los precios estacionales se mantuvieron sin cambios (0,0%). Las mayores subas se registraron en Transporte (+4,4%), Educación (+4,2%) y Comunicación (+4,1%). Por otro lado, Cultura y Recreación mostró un aumento moderado de 1% mensual, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%”.

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“Para mayo, esperamos que la inflación desacelere nuevamente teniendo en cuenta que es un mes con baja estacionalidad sumado a que el anuncio de YPF de actualización de precios de combustibles en sólo 1% ayudará a contener el impacto del conflicto global sobre la inflación local. Las mediciones privadas de alta frecuencia disponibles al momento apuntan a una inflación mensual entre 2,2% y 2,5%, mientras que los participantes de la encuesta REM esperan 2,3%”, indicó u informe de Aldazábal y Compañía.

“El dato todavía está lejos de garantizar un sendero de desinflación rápido y sostenido. La inflación núcleo continúa en niveles elevados para una economía que busca converger hacia registros mensuales bajos y estables, mientras que los precios regulados siguen funcionando como un piso importante para el índice”, afirmó Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics.

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Nuevo récord de Wall Street

El S&P 500 ganó 0,6%, en los 7.501 puntos por primera vez. El Dow Jones de Industriales (+0,8%) superó el nivel simbólico de los 50.000 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq, también en récord, subió 0,9 por ciento.

Entre las acciones estadounidenses volvió a acaparar la atención el sector de la inteligencia artificial, después de que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, iniciaron una cumbre crucial entre Estados Unidos y China.

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Trump y Xi Jinping abogaron por mejores relaciones entre Estados Unidos y China al iniciar una cumbre de dos días para abordar temas que van desde los aranceles hasta la inteligencia artificial.

Las acciones de Nvidia subieron 4,4% tras conocerse que Estados Unidos había aprobado la venta de sus chips H200 a varias empresas chinas. Esto preparó el terreno para la bienvenida que Xi Jinping ofreció a algunos de los principales directores ejecutivos estadounidenses , entre ellos Jensen Huang de Nvidia, Elon Musk de Tesla (-0,4% ) y Tim Cook de Apple (-0,2).

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Xi les dijo a los líderes empresariales que sus empresas podrían estar “profundamente involucradas en la reforma y apertura de China” y que “la puerta de China se abrirá aún más”. También se espera que China pueda ayudar a resolver el conflicto en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos, ya que la guerra eleva los precios del petróleo y corre el riesgo de avivar la inflación.

El petróleo subió un 0,9% en sus dos principales variantes, el Brent del Mar del Norte (a USD 106,50 el barril para julio) y el crudo ligero de Texas (USD 102 el barril para junio).

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Dólar estable

Con un monto de USD 529,8 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió un peso, a 1.391 pesos.

“Con solo una rueda por delante para terminar la semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 7 pesos, contra una suba de 7 pesos registrada en toda la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El dólar al público finalizó estable a $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de haberse negociado a $1.420 gran parte de la operatoria. En abril el billete minorista sube solo cinco pesos. El dólar blue también terminó sin variantes, a 1.420 pesos.

“No vemos que haya espacio con el nivel de tasas de interés que tenemos hoy en día y el tipo de cambio, comparándolo a nivel histórico que hoy sea un trade muy cantado y ganador vender dólares para hacer tasa en pesos. Ahora sí vemos que si venís haciendo tasa en pesos quizás por los últimos movimientos que estamos viendo del dólar, por el interés que está mostrando el Gobierno por mantener el dólar bajo, creemos que quizás puedas estirar el trade y seguir en pesos haciendo tasa", evaluó Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

El Banco Central absorbió USD 140 millones en el mercado de cambios un 26,4% de la oferta del día. Las reservas internacionales brutas restaron USD 337 millones, a USD 46.194 millones, debido a la baja de cotizaciones de activos como el oro (cedió 1,1%, a USD 4.657 la onza) y unos USD 30 millones por pagos a organismos multilaterales.