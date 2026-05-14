Un millón de vehículos circulan sin identificación en Honduras

Los propietarios de vehículos en Honduras han pagado sus matrículas, pero aún esperan la entrega de sus placas definitivas por parte del Estado. (Foto: Cortesía)

La directora de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), Bessy Alvarado, detalló que actualmente cerca de un millón de vehículos circulan sin placas en Honduras, una problemática que sigue en expansión por el crecimiento sostenido en el registro de nuevas unidades.

Alvarado precisó que al inicio de la actual administración la cifra era de 830 mil vehículos pendientes de identificación, pero este número ha subido considerablemente en los últimos meses por la incorporación diaria de automotores al sistema vehicular nacional.

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“Ya ascienden a casi un millón los vehículos que circulan sin placa”, sostuvo Alvarado, refiriéndose al retraso acumulado en la entrega de identificaciones vehiculares.

El problema de la mora en placas se transformó en uno de los principales desafíos para las autoridades del Instituto de la Propiedad, debido a las implicaciones en seguridad, control vehicular y recaudación estatal.

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Las autoridades del Instituto de la Propiedad informaron que la mora en la entrega de placas vehiculares sigue aumentando en Honduras debido al constante ingreso de nuevos automotores al sistema nacional

La titular de Registro Vehicular precisó que diariamente se inscriben cientos de vehículos en el sistema nacional, hecho que ha dificultado reducir el atraso heredado de años anteriores.

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Control Vehícular

Ante esta situación, afirmó que el Instituto de la Propiedad ya mantiene conversaciones con empresas internacionales interesadas en participar en el proceso de fabricación de las nuevas placas vehiculares.

Explicó que el objetivo es implementar un sistema moderno que agilice la entrega de identificaciones y garantice mayores estándares de seguridad en las placas que circularán en el país.

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La crisis de placas en Honduras inició en mayo de 2023 y ha obligado a circular con permisos temporales de papel poco duraderos. (Foto: Cortesía)

Alvarado agregó que las nuevas placas incorporarán componentes técnicos y mecanismos de seguridad, los cuales están en evaluación por parte de la institución. Entre los elementos revisados figuran materiales de fabricación, dispositivos de autenticidad y sistemas de control destinados a reducir falsificaciones y fortalecer la trazabilidad de los automotores.

La funcionaria remarcó que resolver la crisis de placas es una prioridad para el Instituto de la Propiedad y que esperan avanzar en la normalización del sistema durante la actual administración gubernamental.

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La falta de placas vehiculares provocó múltiples cuestionamientos de parte de conductores y sectores vinculados al transporte, ya que miles de propietarios circulan únicamente con permisos provisionales o documentos temporales emitidos por las autoridades.

Aparte de los trámites administrativos, especialistas advierten que la ausencia de identificación vehicular representa dificultades para el control policial, la investigación de delitos y la supervisión del parque automotor nacional.

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El Congreso Nacional de Honduras aprobó un decreto que autoriza contratos directos para el suministro y modernización de placas vehiculares en el país. (Cortesía)

Conductores exigen placas

En los últimos años, Honduras ha registrado un crecimiento sostenido en la importación y circulación de vehículos, en especial motocicletas y automóviles usados, lo que elevó la demanda de registros y placas vehiculares.

Varios sectores coinciden en que la modernización del sistema de identificación automotriz será fundamental para reforzar los mecanismos de control estatal y limitar irregularidades relacionadas con vehículos sin registro adecuado.

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Mientras tanto, miles de conductores continúan a la espera de recibir sus placas definitivas, en un problema que se ha prolongado por varios años y que todavía representa uno de los mayores desafíos administrativos para el Instituto de la Propiedad.