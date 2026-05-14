Guatemala

Guatemala: interpelación al ministro de Desarrollo se extiende por falta de quórum en el Congreso

El procedimiento legislativo iniciado contra el titular de Desarrollo Social acumula más de un año sin conclusión, mientras aumenta la presión política y los cuestionamientos por el uso prolongado de este mecanismo parlamentario

Guardar
Google icon
Ministro de Desarrollo de Guatemala es interpelado en el Congreso de Guatemala
El proceso de interpelación al ministro de Desarrollo Social de Guatemala lleva 581 días sin resolución, reflejando obstáculos en el Congreso. (Fotografía: Congreso de la República de Guatemala)

El proceso de interpelación al ministro de Desarrollo Social de Guatemala, Abelardo Pinto Moscoso, ha sufrido una paralización prolongada que evidencia la transformación de este mecanismo constitucional en un instrumento político, de acuerdo con diputados de varias bancadas citados.

Este procedimiento, activado formalmente en noviembre de 2025, continúa sin resolución y se reanudará recién el 1 de agosto, tras haberse cerrado el primer periodo de sesiones ordinarias por falta de quórum, cuando el presidente del Congreso, Luis Contreras, suspendió la última sesión con apenas 15 minutos.

PUBLICIDAD

El ministro Pinto en declaraciones a medios locales ha manifestado que ha dedicado al rededor de 581 días y ha comparecido en 59 ocasiones ante el Legislativo desde el primer intento de interpelación.

El funcionario ha reconocido públicamente que el proceso consume cada semana aproximadamente el 20% de su tiempo laboral, lo que repercute en la operación diaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

PUBLICIDAD

Cada jueves, la institución detiene parte de sus funciones para responder a las demandas informativas de los diputados, a pesar de que la dinámica de las sesiones se ve bloqueada reiteradamente por la ausencia de los 81 congresistas que exige la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para mantener el quórum.

Ministro de Desarrollo de Guatemala es interpelado en el Congreso de Guatemala
El proceso de interpelación al ministro de Desarrollo Social de Guatemala lleva 581 días sin resolución, reflejando obstáculos en el Congreso. (Fotografía: Congreso de la República de Guatemala)

La actual interpelación se inició formalmente el 13 de noviembre de 2025, aunque fue solicitada originalmente por la diputada Lourdes Teresita de León Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el 28 de enero del mismo año. La acumulación de otras solicitudes pendientes postergó el inicio hasta la sesión ordinaria número cuarenta y cinco.

En el primer encuentro, el ministro Pinto respondió a 15 de las 20 preguntas básicas formuladas; el avance se detuvo por falta de quórum y quedaron cinco cuestiones pendientes hasta el 22 de enero de 2026, cuando comenzó la fase de preguntas adicionales, que sigue inconclusa.

En esta etapa, la diputada oficialista Victoria Godoy Palala lidera los nuevos cuestionamientos al ministro, quien ha aprovechado el espacio para detallar los avances del Mides. Previamente, la diputada Nadia de León, del partido Nosotros, concentró su intervención en las denuncias de despidos, presunta persecución sindical y los costos operativos del Registro Social de Hogares.

De León resaltó: “El programa de entrevistas alcanzó 309.000 hogares” mediante un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por un monto de Q57 millones. También preguntó por el programa de Comedores Sociales, que creció de 90 a 110 unidades entre 2024 y 2026, aunque el ministro no precisó el incremento presupuestario correspondiente.

Ministro de Desarrollo de Guatemala es interpelado en el Congreso de Guatemala
El proceso de interpelación al ministro de Desarrollo Social de Guatemala lleva 581 días sin resolución, reflejando obstáculos en el Congreso. (Fotografía: Congreso de la República de Guatemala)

Las demoras y bloqueos en la interpelación han provocado cuestionamientos desde distintas bancadas. Sonia Gutiérrez, diputada del partido Winaq, sostuvo que el proceso “ha sido tergiversado”.

Declaró: “No hay quórum para hacer la interpelación y cuando uno ve las preguntas que hacen los diputados interpelantes, son informaciones que fácilmente pueden ser consultadas en la página web del Congreso”.

Según Gutiérrez, la figura constitucional se ha desvirtuado y ahora opera más como “una obstrucción o un bloqueo al ejercicio de la labor parlamentaria y más bien un mecanismo de presión y hasta de chantaje”.

El uso estratégico de la interpelación como mecanismo de presión política

La diputada Lucrecia Marroquín, de la bancada Unionista, adoptó una postura severa. Señaló que la práctica sobrepasó su propósito original y que las sesiones se han convertido en eventos estériles.

“La interpelación es un derecho que tiene todo diputado, pero no puede ser. Yo en la legislatura pasada le puse el mote del jueves de mentiritas”, afirmó Marroquín, aludiendo a las plenarias a las que la mayoría de parlamentarios no asiste.

Según su visión, una interpelación no debería extenderse más allá de una o dos sesiones, y que el alargamiento del mecanismo obedece a intereses particulares más que a la función fiscalizadora.

Durante todo el proceso, los intentos de modificar la dinámica han fracasado ante la negativa parlamentaria a limitar este derecho. Marroquín enfatizó: “Se ha tratado, pero realmente esto es un derecho del diputado y es el diputado el que también la debe retirar”.

La Constitución Política de Guatemala, en su artículo 166, consagra la interpelación como herramienta del Congreso para el control político del Ejecutivo. Obliga a los ministros a comparecer y contestar los cuestionamientos.

Si al término del proceso el pleno aprueba —por mayoría absoluta— un voto de falta de confianza, el funcionario debe presentar su renuncia o puede ser removido de su cargo. Mientras dura el proceso, el ministro queda sujeto a medida de arraigo y no puede salir del país.

Al menos ocho diputados esperan turno para participar en la interpelación al ministro Pinto, lo que anticipa una duración todavía mayor del procedimiento.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de la República de GuatemalaAbelardo PintoMinisterio de Desarrollo Social de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión diplomática: Guatemala acusa al régimen de Ortega de antidemocrático y Nicaragua responde

Las recientes declaraciones del canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez sobre el régimen nicaragüense y la acogida de personas excarceladas generan una respuesta oficial en Managua y evidencian la complejidad de los vínculos bilaterales

Tensión diplomática: Guatemala acusa al régimen de Ortega de antidemocrático y Nicaragua responde

El incendio en una vivienda de Costa Rica deja una menor fallecida y cuatro heridos

Un operativo de socorro coordinado por bomberos y Cruz Roja trasladó a los sobrevivientes al Hospital de Los Chiles mientras investigadores trabajan para determinar qué originó el fuego en la localidad de Bello Horizonte

El incendio en una vivienda de Costa Rica deja una menor fallecida y cuatro heridos

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

Un informe internacional advierte que los hogares en zonas rurales se verán impactados por la escasez de alimentos y el aumento de precios, agravados por la irregularidad climática y los altos costos de insumos agrícolas

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

El presidente Luis Abinader firmó en Guyana un acuerdo que otorga al país el 10% de un bloque petrolero y abre oportunidades en fertilizantes, lácteos e infraestructura, marcando un hito en la diversificación económica dominicana

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

Un informe destaca que la mayor parte de los casos afecta a niñas, adolescentes y jóvenes, mientras que el incremento ha motivado más campañas de prevención y capacitación entre el personal sanitario en los servicios públicos

Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

TECNO

Satya Nadella admite que pensó alguna vez que Microsoft sería el próximo IBM

Satya Nadella admite que pensó alguna vez que Microsoft sería el próximo IBM

Así son las células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano para dar energía a los edificios

El uso oculto del puerto HDMI que puede transformar tu televisor: más sonido y funciones con un solo cable

Estos son los 10 Galaxy que ya pueden recibir la actualización One UI 8.5

Cómo ganar USD 20.000 si tienes una startup con un propósito en tecnología y salud

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney revela la razón por la que no se toma fotos con sus fans

Paul McCartney revela la razón por la que no se toma fotos con sus fans

Las audiciones para el próximo James Bond han comenzado: Amazon MGM busca al nuevo 007

Red Hot Chili Peppers y la historia detrás del homenaje oculto a una estrella del pop británico

Acusan a Britney Spears de causar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles: “Una clienta temió por su vida”

Cómo Radiohead convirtió una pista fallida en una canción que desafió todos los límites del rock

MUNDO

El petróleo cotizó con pocos cambios ante la reapertura parcial del estrecho de Ormuz

El petróleo cotizó con pocos cambios ante la reapertura parcial del estrecho de Ormuz

Protección natural, clima estable y ausencia de multitudes: así es Gili Trawangan, la playa ideal para los nadadores

La policía checa investiga el robo del cráneo de una santa canonizada por Juan Pablo II

Trump dijo que Xi Jinping garantizó que China no entregará equipo militar a Irán: “Quiere que se reabra Ormuz”

El parlamento de Irak avaló el gabinete parcial del nuevo primer ministro Ali al-Zaidi